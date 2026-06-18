Вака эй: 16 пабов и баров с трансляцией матчей чемпионата мира по футболу

Tap & Barrel Pub
Симпатичный паб с кирпичной кладкой и сводчатыми потолками на месте легендарной советской пивной «Яма» (она же «Ладья»). В «Яме» были установлены первые в Союзе пивные автоматы, а главный герой фильма «Берегись автомобиля» Юрий Деточкин принимал признания в любви от следователя Подберезовика.
В Tap & Barrel регулярно показывают футбольные и другие спортивные трансляции, чемпионат мира не станет исключением. На кранах — 30 сортов пива, примерно столько же — бутылочного в холодильниках. В меню микс европейского комфорт-фуда с традиционными британскими пабными блюдами: предлагают плато с креветками, пастушьи пироги, куриные крылья, колбаски и ребра. Сейчас еще можно застать сезон корюшки. Столы можно (а во время чемпионата нужно!) бронировать заранее.
Busby Bar & Beer
Модный гастробар, который оценят не только поклонники футбола, но и привередливые фуди. На баре предлагают легендарные сорта светлого и темного пива, от London Pride Guinness до Punk IPA от локалов Brewdog, а заодно классические коктейли, полсотни позиций виски и вино по бокалам (винную карту составлял шеф-сомелье Big Wine Freaks Евгений Коваленко).
Кухня — традиционная британская: это редкие для Москвы шотландская уха и хаггис, британский пирог с треской и шотландские яйца с зеленым горошком. Есть и европейская пабная классика вроде ребер и крыльев или фиш-энд-чипс и стейков. Столик лучше бронировать заранее, в дни громких трансляций здесь людно.
The Speaker Pub
Бодрый английский паб с относительно молодой аудиторией, веселыми квизами по понедельникам и обязательными трансляциями спортивных событий. Помимо десятков сортов на кранах и в бутылках, делают мичеладу — коктейль на основе пива, а заодно мешают нехитрые коктейли. Еда по-пабному простая, но добротная: стоит попробовать фиш-энд-чипс, британский пирог с чоризо и чеддером или бэнгерс-энд-мэш, традиционные английские колбаски с картофельным пюре.
Punch & Judy
Классический паб со спортивными трансляциями (расписание есть на сайте) и стендапами. Ожидаемо приличный выбор пива по приемлемым ценам плюс комфорт-фуд в основном меню. Готовят кальмаров в кляре, куриные крылышки и свиные ребра, кесадильи и мини-чебуреки с говядиной. Большой выбор блюд на компанию (а сюда чаще всего ходят толпой) и бургеров с сэндвичами. Сейчас можно застать спешел-меню с корюшкой (надо брать!).
O’Donoghue’s
Паб с затейливым интерьером и большой любовью к пиву: есть даже барная зона, где собраны все бутылки Guinness за последние 300 (!) лет. Трансляции показывают на трехметровом экране, в дни громких матчей здесь бывает много народу. Брать нужно колбаски или свиную рульку, фиш-энд-чипс и хот-дог с сосиской из оленины.
«Бибирево»
Пивной бар Александра Раппопорта с белыми скатертями, итальянским фарфором и предметами современного искусства. Пивная карта составлена на манер винной: предложение состоит из более чем 200 позиций, причем 16 из них — на кранах. В меню — шашлыки и стейки, паста, бургеры, куриные ножки тандури, фиш-энд-чипс и прочие гастрохиты со всего мира. Спортивные трансляции показывают на 40 гибких экранах. Бронировать столик с персональным дисплеем точно стоит заранее.
«Ровесник»
В баре основательно подготовились к чемпионату мира — обещают трансляции и футбольный спешел в меню. В нем жареные крылья, сырный попкорн, хрустящий картофель фри и башня пива. Еда, которая поддержит спортивный дух, даже если фаворит среди команд проиграет.
«Свинья & Роза»
Симпатичный английский паб с уютной верандой и дружелюбным вайбом. Официантов нет, как в настоящем пабе, все заказы принимают на баре. Выбор напитков солидный: 20 сортов разливного пива и сидра (в основном классика) и целый лист бутылочных позиций, преимущественно крафта. В меню — неизбежные фиш-энд-чипс, крылышки и бургеры плюс много разных блюд из поросенка: свиные уши и колбаски, свиные ребра и плескавица, шашлык из свинины и фри с беконом.
В зале больше 20 телевизоров, и с любого места отлично видно игру. А по понедельникам в пабе, как и принято в Англии, проходит паб-квиз — хмельной интеллектуальный бой, в котором сражаются команды, состоящие из завсегдатаев паба. В остальные вечера показывают трансляции матчей.
«Ровесник»
В баре основательно подготовились к чемпионату мира — обещают трансляции и футбольный спешел в меню. В нем жареные крылья, сырный попкорн, хрустящий картофель фри и башня пива. Еда, которая поддержит спортивный дух, даже если любимая команда проиграет.
True Cost и «True Cost Никуда не едем»
С 14 по 24 июня в True Cost на «Белорусской» идут трансляции матчей чемпионата мира по футболу. Очень кстати и специальная акция заведения — пивной и винный безлимит. Винный безлимит (1000 р.) действует на рислинг и шардоне Golubitskoe Estate, пивной безлимит (800 р.) — на Maison Arne Blonde Ale, светлый эль в классическом стиле фламандского пивоварения. Плюс будет доступен спортивный спешел в немецком стиле — рулька с баварской капустой и карривурст. Также трансляцию матчей до 24 июня будут показывать в «Никуда не едем» на Трехгорной мануфактуре.
Lambic
Большая сеть пивных ресторанов с 20+ заведениями в Москве. Правда, трансляции матчей чемпионата мира будут показывать лишь в части из них — список и расписание есть на сайте (бронь стола обязательна).
Из плюсов — большое меню с понятными комфорт-фудом в европейском стиле, которое не ограничивается только пабным джанк-фудом. Плюс большая пивная карта и приличный выбор пива в диапазоне 350–450 р. за бокал.
Olimpbet Lounge
Многофункциональное пространство с круглосуточным баром, караоке-сценой, прямыми трансляциями спортивных событий и рестораном. Посмотреть матчи чемпионата мира можно как в специальной лаунж-зоне с большими экранами и диванами (сюда можно заказать еду и напитки), так и в ресторане. Бронировать стол лучше заранее.
Lion’s Head Pub
Парадный паб с вайбами Хогвартса и обязательными футбольными трансляциями (расписание на сайте). Вдохновлялись улицами Дублина, так что в пабе собраны реплики городских достопримечательностей и старинные предметы обихода. В меню — барная классика в диапазоне от луковых колец и фиш-энд-чипс до «Цезаря», колбасок и стейков. Выбор пива основательный, есть и вполне бюджетные опции.
Black Swan Pub
Двухэтажный паб с интерьером волшебной лавки в подвалах Солянки. Музейные экспонаты повсюду — винтажные зеркала, книги, часы, медная посуда, чучело павлина и даже массивная барная стойка, которая прибыла прямо из закрывшегося старинного ирландского паба Black Swan, — ее сооснователь компании Publife Group Денис Бобков приобрел на аукционе. Внизу работает «Тайная комната», бар в баре с несколькими залами, витражами, библиотечными столами и прочими театральными приколами. Трансляции показывают наверху, удобнее всего смотреть матчи в зале «Дружба». В меню — твисты на пабную классику, но с некоторыми изысками от бренд-шефа Артема Мухина.
Mollie’s
Классический ирландский паб работает на Мясницкой больше пятнадцати лет — за это время место обросло завсегдатаями. В дни матчей здесь людно, так что готовьтесь к шуму и толпе. Зато весело: много спецпредложений из серии два блюда по цене одного или ежедневных скидок на определенный сорт пива. Еда базовая пабная: пастуший пирог, острые крылья, жареные креветки, гренки и кальмары в кляре с фиш-энд-чипс. Есть коктейльное меню с собственными твистами на классику, но лучше идти по стандартному сценарию и брать гиннесс.
«Лига пап»
Легендарный бар в центре Москвы, работающий уже более двадцати лет. Здесь три зала с разной атмосферой, один из них сделан в виде трибуны для болельщиков — можно вообразить себя на стадионе. На сайте есть удобное расписание матчей на каждый день, на трансляцию некоторых игр приглашают комментаторов.
В меню много вариантов стартеров, закусок, блюд на гриле, бургеров и больших тарелок на компанию. Из интересных позиций — паштет из куриной печени с яблочным муссом и желе из игристого (530 р.), тар из говядины с муссом горгонзола (790 р.) и борщ с томлеными щечками (690 р.).