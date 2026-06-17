Это можно приготовить в аэрогриле? Сочный тест «Афиши Daily»

Что объединяет рецепты из соцсетей, которые кажутся слишком идеальными, совет ЗОЖ-друга и планы наконец больше готовить дома? Все это намекает, что вам пора завести аэрогриль. Вместе с Dreame решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с возможностями современных моделей — и нужен ли аэрогриль именно вам.
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Сырники
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Блины из жидкого теста
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Картофель фри
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Шашлык из свинины
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Борщ
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Стейк из говядины
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Запеченные овощи
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Курица целиком
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Попкорн
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