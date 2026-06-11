38 самых атмосферных террас Петербурга: виды на Неву, веранды в центре и уютные дворики

С мая у нас у всех появилось еще два весомых аргумента приехать в Санкт-Петербург: открытие одной из самых главных летних террас ресторана AGA с панорамным видом на город от Стрелки Васильевского острова до купола Князь-Владимирского собора и обновленное меню завтраков здесь же. Особенно хорошо одно совмещать с другим. Однозначно идем за драниками из кабачка с лососем, фирменным завтраком AGA с прошутто котто и сырниками из топлёного творога с яблочным джемом и кремом из варёной сгущёнки. Панорамная терраса AGA рассчитана на 120 гостей и разделена на несколько зон: открытую, посадку под перголами на диванах и высокую посадку у летнего бара. А вечером здесь ждут на DJ-сеты на закате.