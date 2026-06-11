38 самых атмосферных террас Петербурга: виды на Неву, веранды в центре и уютные дворики

Nevesomost
Начинаем наш гастромаршрут с Петроградки. При отеле «Введенский», который располагается в сердце Петроградской стороны, есть ресторан Nevesomost с видом на Петропавловскую крепость. Недавно здесь открылась летняя терраса с панорамным видом на главные достопримечательности города. За кухню отвечает шеф-повар Игнат Гаврилов, который удивляет самыми нетривиальными сочетаниями: в меню оренбургская индейка со спаржей гриль и взбитым маслом с икрой сельди (1730 рублей), мини-чебуреки с угрем и сыром (790 рублей) и борщ с говядиной и брусникой (790 рублей).
Brasserie by ACADEMIA
Идеальное утро начинается на террасе Brasserie by ACADEMIA, которая работает при бутик-отеле «Академия». Настоящий вайб Франции прямо на Васильевском острове, где особенно просто проникнуться философией art de vivre. Завтраки на террасе здесь подают с 8:00 — обязательно выбираем свежую выпечку и кофе. А вечером возвращаемся за бокалом вина и блюдами французской классики: картофельным гратеном с черной икрой и трюфелем (1450 рублей), Беф Бургиньон (2150 рублей) и крем-брюле (800 рублей). Инсайдерская информация: по субботам атмосфера дополняется кинопоказами под открытым небом во внутреннем дворике брассери, превращая обычный вечер в особенный городской ритуал.
Eggsellent
В кафе завтраков на набережной Мойки нужно идти за легендарными пашотами, «Черничными ночами» (750 рублей) или собрать свой завтрак-конструктор (от 390 рублей). Сделать это можно с 8:00 до 18:00, поэтому торопиться покидать свою постель точно не стоит. Если хочется начать день красиво, стоит обратить внимание на супер-люкс бутерброд (1100 рублей), попробовать трюфельно-апельсиновый бенедикт (850 рублей) или тост с креветками (980 рублей). А скрыться от солнца в знойные дни можно на веранде, которая очень удачно расположилась в тени.
«Текстура»
Гастропекарня со спэшлти кофе приглашает в уютный двор на качественную слойку, сбалансированные завтраки и танцы по субботам. Если думаете, что выпечкой в Санкт-Петербурге вас не удивить, попробуйте пышный фисташковый маритоццо (440 рублей), а для кофейных экспериментов выбирайте черри тоник на основе вишни и граната (450 рублей).
AGA
С мая у нас у всех появилось еще два весомых аргумента приехать в Санкт-Петербург: открытие одной из самых главных летних террас ресторана AGA с панорамным видом на город от Стрелки Васильевского острова до купола Князь-Владимирского собора и обновленное меню завтраков здесь же. Особенно хорошо одно совмещать с другим. Однозначно идем за драниками из кабачка с лососем, фирменным завтраком AGA с прошутто котто и сырниками из топлёного творога с яблочным джемом и кремом из варёной сгущёнки. Панорамная терраса AGA рассчитана на 120 гостей и разделена на несколько зон: открытую, посадку под перголами на диванах и высокую посадку у летнего бара. А вечером здесь ждут на DJ-сеты на закате.
Mon Chouchou
Отправляемся на традиционное чаепитие на террасе ресторана французской кухни пробовать бриошь «Русская рулетка» с красной икрой и шафрановым маслом, варенье из ревеня и шоколад с чертополохом. Каждое блюдо подается на костяном фарфоре бренда ARTVIA.
Bellevue
Терраса в центре Петербурга, на которой можно встретить целый огород! Речь о панорамном ресторане Bellevue «Гранд Отеля Мойка 22», который расположился на девятом этаже. В винных ящиках здесь растут ячмень, шнитт-лук и горошек, зреют садовая земляника и красная смородина и благоухают тимьян, мята, розмарин и медовый алиссум. Кстати в посадке огорода принимала участие светская публика Санкт-Петербурга, а курируется он «Петергофом». Обязательная рекомендация: пончики с копченой форелью, икрой и сметаной (1100 рублей) и равиоли с осьминогом в соусе из ферментированных томатов (1500 рублей).
Laganaci
В ресторане при отеле Cosmos Selection Italyanskaya с этого года тоже появилась веранда! А значит традиционные воскресные бранчи станут еще более атмосферными и неспешными. Обязательно нужно затестить предложение всей семьей и насладиться блюдами итальянской кухни и безлимитным игристым. Также гостей ждут на сет-меню «Русское чаепитие Гжель» от бренд-шефа Александра Аристова на кулебяку с томленой телятиной, растегай с форелью и пирожки с белыми грибами и капустой.
Jam Café
На террасу Jam Café идем за расслабляющей атмосферой под сводами бывшего Морского ведомства 1870 года постройки. В меню представлена классика французской кухни: тартар, бёф бургиньон, а также около 90 винных этикеток, коктейли и завтраки с 8:30 утра.
Bist
Завтраки в Bist — отличный повод устроить неспешное свидание в одном из самых красивых дворов Васильевского острова. На уютной террасе Андреевского двора особенно приятно начинать день за чашкой кофе и итальянским завтраком: с круассанами, скремблом с крабом или большим мясным сетом. Атмосфера здесь располагает к долгим разговорам, а сама локация будто создана для неспешных летних встреч.
Ателье Tapas & Bar
В тапас-баре в центре Петроградской обновили меню: усилили раздел с блюдами из испанской печи Josper, добавили больше рыбы и морепродуктов, расширили раздел с тако. А с приходом тепла знаковая яркая терраса ресторана снова готова стать центром притяжения петербуржцев и гостей города.
Aster
На веранде Aster хорошо устроиться в сопровождении чашки американо и щедро усыпанного орехами миндального круассана, который вы будете вспоминать еще очень долго. День здесь принято начинать по-французски, а на обед и ужин возвращаться за более основательными позициями в виде тартара из говядины (950 рублей) и трески с зеленым горошком и картофелем (1250 рублей).
Fresa
В ресторане у подножия Исаакиевского собора дольче вита отлично сочетается с классической итальянской кухней. Завтракать на террасе здесь можно с 9:00 до 13:00. В меню — как простые итальянские сочетания, так и более основательные блюда: например, домашний круассан, запечённый под чугунным прессом с сыром грюйер, варёным яйцом и трюфелем, или глазунья с соусом из камамбера и прошутто из утки. В основном меню особое внимание уделено шоу-подаче у стола: приготовление салата «Цезарь», тартара или пасты ригатони с лососем превращается для гостей в настоящее гастрономическое представление — так что на этой террасе можно получить не только хлеба, но и зрелищ.
Tsunami
В азиатский ресторан-бар и граффити-двор на Лиговском у Площади Восстания идем за суши и коктейлями! Обязательно пробуем новинки: филадельфия с черешней терияки, татаки из лосося с клубникой и персиковый спритц — идеальное комбо, чтобы прочувствовать это лето по полной программе. Блюда выглядят ярко и сочно как и сама терраса ресторана.
Saviv
На террасе Saviv особо хорошо начинать день с большого ближневосточного завтрака с насыщенными вкусами и разнообразием текстур, гриль чиза с тягучим сыром и хрустящей корочкой, а также драников с яйцом и трюфельным соусом. Кроме того на свежем воздухе продолжается серия барных гастролей с участием петербургских и приглашённых проектов.
Tel Aviv by Saviv
Летом в проекте с ближневосточным характером открылась терраса с озеленением на солнечной стороне — пространство на территории «Новой Голландии» с большим количеством посадочных мест, рассчитанное на долгие завтраки и неспешные встречи в течение дня. Если идете компанией, обязательно попробуйте фирменный шницель Тель Авив (2190 рублей) и лопатку ягненка с печеным картофелем (8900 рублей).
L terrasa
Терраса, на которой Петербург раскрывается с нового ракурса: золотой купол Исаакиевского собора оказывается почти на расстоянии вытянутой руки, а сам город — как идеально выстроенный кадр. Сюда идем за свежими морепродуктами, изящными антипасти и бокалом игристого. Отдельное внимание нужно уделить коктейльной карте — шеф-бармен Владимир Смольков строит её вокруг корейских и японских слов, описывающих тонкие эмоциональные состояния. В основе — азиатские дистилляты и многослойные вкусовые конструкции.
«Мона»
Место на террасе здесь лучше бронировать за сутки, в ином случае столик в тени деревьев скорее всего придется подождать. Но казаречче с лососем (850 рублей) и салат с клубникой, пармой и козьим сыром (890 рублей) явно стоят томительного ожидания.
«Ист»
Сюда приходят за азиатскими вкусами, которые можно попробовать на летней веранде. Ознакомьтесь с обновленным меню, чтобы получить новый гастрономический опыт: шеф презентовал гостям омлет с лососем и трюфельным крем-чизом, скрэмбл с цыпленком, томатами, шпинатом и кунжутным соусом и чиа пудинг с матчей, малиной и голубикой.
«Сыроварня»
Ресторан «Сыроварня» на Ковенском переулке, 5 тоже порадовал своих гостей террасой. Пространство во внутреннем дворе превратилось в зелёный сад в центре города. Меню как и прежде построено вокруг собственной сыроварни и понятной еды. Здесь готовят свежие сыры — моцареллу, страчателлу, буррату, и подают домашнюю пиццу из дровяной печи. Отдельный раздел занимают десерты, включая классические и авторские позиции: точно заслуживают внимания брауни с клубникой (1050 рублей) и лавандовый торт (710 рублей).
Cafe Claret и Marius
Веранда ресторана создана в классических традициях европейских ресторанных террас. Она уютно расположилась в петербургском дворе колодце в историческом особняке XIX века при пятизвездочном отеле «Гельвеция».
Сделать заказ можно сразу из обоих ресторанов — из Café Claret, где представлена новая концепция меню «руссиато» от бренд-шефа Александра Богданова (гастрономическая коллаборация русской и итальянской кухни с фокусом на локальные сезонные продукты), и из классического пивного ресторана Marius, который работает круглосуточно. Сейчас веранда утопает в цветах и зелени вьющихся виноградных лоз, создавая атмосферу летнего сада.
Kuznyahouse
Еще одна веранда в «Новой Голландии» для тех, кто хочет с головой погрузиться в атмосферу ХХ века и попробовать блюда из локальных сезонных продуктов. В меню печеный баклажан с креветками из печи и лечо (820 рублей), лопатка ягненка с молодыми овощами (2600 рублей) и камбала с морковным пюре (990 рублей).
B-Side
В новом B-Side нас порадовали затененной террасой с видом на зеленый оазис в центре города на территории все той же «Новой Голландии». Идем за тартаром из оленя с костным мозгом и ржаным хлебом (790 рублей), потрясающим цыплёнком с тархуном, фенхелем и лимонным маслом (990 рублем) и мороженым с оливковым маслом и солью (390 рублей).
Cruise
Cruise в Санкт-Петербурге — лучшее решение, чтобы сделать свой уикенд в северной столице действительно запоминающимся. За кухню на борту отвечает Александр Богданов, он же и порадовал гостей первыми новыми блюдами, которыми можно насладиться прямо на Неве: паштетом из индейки с финиками, крокетами с креветкой и угрем и гребешком с томатной сальсой.
Прошуттерия
Терраса «Прошуттерии» на Озерном 7 точь-в-точь как в Италии, но в петербургском переулке. Обязательно занимаем столик на улице (здесь на них стабильный аншлаг) и заказываем фирменный вителло тоннато, моцареллу с клубникой и игристое!
River
В ресторане на Петровском острове с видом на историческую набережную летом открылась терраса с собственным пирсом! Кухня здесь строится вокруг итальянских традиций в авторской интерпретации шеф-повара: в меню — паста, пицца, морепродукты и европейская классика. Как бонус: продуманная винная карта и авторские коктейли.
«География»
«География» сменила курс на Средиземноморье! Изменения касаются как меню кухни, так и коктейлей, интерьера и даже событий — все вдохновлено регионами Средиземного моря. Можно расположиться на стильной летней террасе, откуда открывается отличный вид на улицу Рубинштейна. Главная зона притяжения — знаменитое и единственное в городе барное окно, где можно наблюдать за увлекательной работой бармена.
Glinz Bistrot
На первом этаже бутик-отеля Glinz by Ginza работает ресторан Glinz Bistrot — гастрономический проект со средиземноморской кухней, основанной на морепродуктах, сезонных овощах, фермерских продуктах и авторской интерпретации классических рецептов. Идем завтракать на террасе салатом с томатами и авокадо (790 рублей), глазуньей со страчателлой и трюфелем (790 рублей) и фермерским творогом с сезонными ягодами (790 рублей.)
Flori
В итальянском бистро снова открыли террасу, на которой можно наслаждаться любимыми завтраками и любоваться Петербургом. Проект славится яйцом «Бенедикт» с лососем (850 рублей), тостом вителло тонато (650 рублей) и фирменной маковой булкой (250 рублей).
Rimski
Еще одно место с качественной кухней и зеленой террасой — в Rimski стоит обратить внимание на окрошку с мортаделлой (650 рублей), нисуаз со спаржей и тунцом конфи (1050 рублей) и ризотто с белыми грибами и трюфелем (1100 рублей).
«Перемена»
Новый проект актуальной русской кухни от Duo Band впервые открыл собственную террасу, а значит наслаждаться блином фаршированным с уткой и фуа гра (1500 рублей) и варениками с белыми грибами и грудинкой (950 рублей) на свежем воздухе будет особенно приятно!
Harvest
В ресторане, который с особенным трепетом относятся к овощам, начала работу открытая терраса — уютное пространство, скрытое от шумного бульвара. Уединение вне городской суеты позволяет лучше прочувствовать необычные сочетания в авторских позициях: чего стоит один свекольный мильфей с вяленой вишней на десерт или голубец из цыпленка с лесными грибами.
«Бистротека»
Терраса с видом на набережную реки Карповки, расположившемся в новом ЖК Северная Корона, встречает гостей завтраками (яйца Бенедикт с форелью, крок-мадам, сырники со сметаной и клубничным вареньем) и блюдами из категории комфорт-фуд от шеф-повара Ильи Бобрика (севиче из гребешка с клубникой и чили, зеленый салат с авокадо и кунжутным соусом, шницель из цыпленка с соусом беарнез).
INNER
Масштабная терраса и скандинавский сад ресторана INNER с двумя зонами посадки и двумя зонами отдыха: здесь есть и качели, и шезлонги, и газовый камин. Обязательны к дегустации: мясной пирог с подосиновиками и сметаной (1100 рублей) и палтус с соусом морне и картофельным пюре (1190 рублей).
Futurist
Терраса на улице Большая Зеленина в тени раскидистых деревьев — лучшее решение в поиске места для бранча. Можно начать день классическими завтраками, а продолжить северными креветки с цитрусовым соусом (790 рублей), тартаром из гребешка и лангустина с личи и медовым шисо-соусом (1350 рублей) и гребешком на гриле с трюфельным пюре и муссом из пармезана (1060 рублей).
Sea, Signora
В центре внимания — интерьерный аквариум на рекордные 2300 литров, который в свое время заполнил социальные сети, и открытая лавка морепродуктов. Терраса в Sea, Signora эталонная — с мягким светом, белыми скатертями и прохладным вином.
Барная линия в «Севкабель Порт»
В поисках атмосферной веранды в Петербурге стоит отправиться в Севкабель Порт, а именно — на Барную линию. Этот гастрономический кластер у Финского залива объединил 11 резидентов в единой стилистике «европейских руинных баров». Среди них — «Мидийные личности» с эстетикой фильмов Уэса Андерсона, «Карелла» с современной северной кухней, турецко-грузинская «Лейла» с панорамными окнами, французское бистро «Сесиль» и бельгийская классика MANNEKEN PIS. Здесь можно отведать блюда со всего мира: от мидий и тапас до форели и домашнего хумуса. Днем это идеальное место для долгих обедов с видом на горизонт, а вечером — танцы у самой воды под музыку.
Angel Cakes
Любителям безлактозных и безглютеновых десертов точно стоит наведаться на веранду в «Новой Голландии». Здесь как и прежде ждут любимые healthy-десерты, сбалансированные завтраки и освежающие напитки. Пробуем тост с индейкой (1290 рублей), утренний боул с киноа (1290 рублей) и Angel завтрак (1680 рублей).