Дизайнерские, золотые, народные и добрые: собрали все пасхальные куличи-2026

DNA
В инди-пекарне на «Кристалле» к Пасхе готовят три вида куличей. Есть классический с вяленой клюквой, изюмом, цедрой и миндальными лепестками (3500 р.), фисташковый с начинкой из фисташки и белого шоколада, украшенный зефиром и листочками кислицы (5900 р.) и лимонный с курдом и вербеной (5500 р.). Классический в продаже с 9 апреля, два других — 11 и 12 апреля. Заказы просят оставлять заранее.
Rusty Rat & Pizza
В бруклинской пиццерии готовят два вида панеттоне с максимально развратными начинками и декором. Первый — маття-панеттоне с начинкой из малинового крема, малиновой шапкой и ягодами малины на ней. Второй — маковый панеттоне с начинкой из юдзу-курда, шапочкой из меренги и лимонными бантиками. Стоимость любого — 3900 рублей.
La Poste
К Пасхе в пекарне появились классический кулич с изюмом, помадкой и апельсиновой цедрой (3 200 рублей), более европейский кулич на закваске Левита Мадре (3 500 рублей) и традиционный итальянский кулич «Панеттоне» с апельсином и тёмным шоколадом (8 900 рублей). Здесь же можно купить творожную пасху (от 3 300 рублей) и смешные булочки-жаворонки в форме птичек (250 рублей). На все куличи необходимо оставить предзаказ.
Ну а самый трогательный спешл — Добрый кулич (2 795 рублей). Это благотворительный кулич для подопечных фонда «Вера». Каждый желающий может приобрести кулич со скидкой 15% и оставить его для подопечных фонда. Команда La Poste соберет заказы и доставит куличи перед Пасхой.
Buro
В ресторане готовят дизайнерский кулич в коллаборации с брендом DREAMS by Alena Akhmadullina. Взяв за основу классическое сдобное тесто с золотистым изюмом и апельсиновыми цукатами, шеф-кондитер Buro Эглуте Зубкова залила его в прямоугольные формы и пропитала мякиш пряным ромом. Сверху кулич украшен съедобным кружевом и принтами из новой коллекции DREAMS by Alena Akhmadullina на сахарной бумаге с цветками лаванды. Стоимость авторского кулича — 8 000 рублей.
«Самокат»
Классические с виду, с белой шапочкой из помадки и декором, внутри куличи из «Самоката» больше напоминают кекс и радуют большим количеством начинки. В куличах — сливочный или малиново-ванильный крем. Есть даже куличи без изюма (осуждаем). Размер — от полноценного для небольшого застолья до компаткого на одного едока. Цены — от 199 рублей.
«Азбука вкуса»
База в мире светских куличей — в «Азбуке» есть как классические куличи с изюмом или цукатами и без под шапочкой из помадки, так и куличи с кремовыми начинками: манго, фисташкой или ванильным кремом. Здесь же можно купить панеттоне. Цены — от 645 рублей за 300-граммовый кулич с цукатами.
«Горыныч»
В сети ресторанов можно заказать пасхальные куличи на пшеничной закваске с темным шоколадом, изюмом, курагой и цукатами. Все куличи украшены помадкой и шоколадными драже с веточкой лаванды.
Выпекать их будут в нескольких размерах: средний, красный или золотой, 600 грамм (1990 рублей), большой, красный или золотой, 900 грамм и 2990 рублей. Предзаказ открыт до 11 апреля.
Manul
В ресторане Manul готовят кулич в авторском прочтении — с отсылками к сибирской кухне. Вместо традиционных цукатов - вяленая груша и клюква. Вместо обычного куличного теста — мякиш итальянского панеттоне, пропитанный таежным медом. И тематический сибирский декор: каленые кедровые орехи и сваренные в сиропе молодые сосновые шишки. Стоимость кулича — 3 500 рублей. Заказы принимают до 9 апреля.
Tekhnikum
В гастробистро Tehnikum к Пасхе готовят два больших куличей « каждый по 1 килограмму и оба далеки от классических. Первый — шоколадный кулич с вишневым кремом; второй — Морковный кулич с орехами и маршмеллоу. Стоимость любого — 2 590 рублей.
«Гвидон»
К Пасхе в ресторан готовят сразу несколько праздничных десертов. Жемчужина — царь-кулич «Жар-Птица», вдохновленный русской сказкой. Украшен золотом и наполнен сухофруктами и шоколадом. Стоимость — 30 000 рублей. Кулич «Традиционный» готовят в стиле итальянского паннетоне: воздушное тесто на натуральной закваске, изюм и цитрусовые цукаты в сочетвании с мягкими пряными нотами. Стоимость — 7 500 рублей.
Также доступна «Царская корзина к Пасхе» с куличом, каштановым медом, выдержанным пармезаном, шоколадными сладостями и красным вином. Стоимость — 18 000 рублей. Предзаказ открыт до 6 апреля.
Zhirnova
В пекарне-кондитерской по случаю Пасхи готовят кулич клюква-апельсин-фисташка. Внутри — мягкое сдобное тесто с вяленой клюквой и апельсиновыми цукатами и начинкой из фисташкового заварного крема, а шапочку кулича украшает покрытие из зефира с соком маракуйи, который украшен сахарными цветочками и птичками. Кулич доступен по предзаказу, цена — 2 850 рублей. Забрать кулич можно с 6 по 12 апреля.
Эклерная «Клер»
В пасхальную коллекцию «Эклерной» входит нарядный фруктовый кекс (2 450 рублей), классическая творожная пасха (1 450 рублей), очаровательные булочки-бриоши с птичками (1 750 рублей за набор) и кулич (1 350 рублей). Последний готовят из легкого и ароматного теста с цедрой, вишней, клюкой, изюмом и ромовой пропиткой, а покрывают сливочной помадкой.
Sasha Bread
В пасхальной коллекции пекарни — вполне классический панеттоне (2 500 рублей), традиционные куличи с пышными шапочками (от 800 рублей) и один безглютеновый кулич на закваске (1 000 рублей). Плюс огромный краффин с изюмом (1 800 рублей), вобравший в себя все лучшее от панеттоне и кулича одновременно.
«У Палыча»
Хороший середнячок — недорогие классические куличи, который можно найти во всех магазинах сети. Тесто воздушное и пористое, с добавлением изюма. Шапочка — из помадки с сахарными цветами и темным шоколадом. Цена — от 200 рублей за 100-граммового малыша до 1 450 рублей рублей за освещенный благовестный кулич (850 граммов).
«Пушкин»
Самая изобильная пасхальная коллекция, как и всегда, появилась в Пушкине. Пасхальные куличи — классические, с начинкой и детские (полный комплект) — шоколадные купола, несколько видов творожной пасхи и шоколадные яйца фаберже. Главная имба — царский шоколадный кулич из молочного или белого шоколада: внутри шоколадного купола скрывается классический кулич. Цена — 31 000 рублей.
Стоимость «простых» куличей — от 6 800 рублей.
«Туше»
В винном ресторане к Пасхе готовят симпатичный и почти килограммовый кулич из фермерского творога с маком и лимонно-лаймовым курдом. Цена вопроса — 2 450 рублей. Заказы принимаются до 7 апреля включительно.
She
К Пасхе в ресторанах She готовят два праздничных кулича. Размер — компактные полкило, оба с воздушным пористым кремом и сливочными начинками: один с матча-кремом, второй с кремом сакура. Стоимость любого — 1 590 рублей.
«Пекарня Адвоката»
В семейной пекарне можно заказать несколько вариантов куличей. Например, кулич из воздушной бриоши с сахарными бабочками, помадкой и начинкой из ванильного заварного крема патисьер и малинового конфи. Илм кулич с нежно-желтым оформлением из ганаша с ромашками на верхушке и лимонным курдом внутри. И последний вариант — шоколадный кулич с клюквой в стиле Аля-Рус с начинкой из шоколадного заварного крема и конфи красного апельсина. Стоимость большого кулича с начинкой — 3850 рублей, среднего кулича без начинки — 2900 рублей.
Также в пекарне доступны к предзаказу две вариации воздушных панеттоне на живой итальянской закваске Levito madre с «шапочкой» из миндального крема и лепестков — классические с ароматными апельсиновыми цукатами, изюмом и белым шоколадом (7900 рублей) или кофейные с цукатами из персика, абрикоса, брусники и тремя видами шоколада внутри – карамельным, темным и молочным (8300 рублей).
Lila Pastry
В коллекции шеф-кондитера Маргариты Мызниковой сразу три кулича, украшенных белоснежными меренговыми куполами: большой во главу праздничного стола, средний на двоих и маленький. Тесто с изюмом, апельсиновыми цукатами и ароматными нотами ванили и коньяка. Панеттоне готовят на натуральной закваске levito madre. Долгое брожение делает его пышным и пористым. Внутри — темный шоколад, апельсин и ваниль.
Restaurant by DFF
К Пасхе в особняке на Яузской готовят три версии кулича. Малиновый кулич на тесте с розовой матчей и пюре малины и начинкой из малинового мусса с юзомом в ромовом сиропе. Черносмородиновый кулич — тесто с пюре из черной смородины, начинка из черносмородинового мусса плюс изюм, вымоченный в ромовом сиропе, и шапка из лимонной меренги. Ванильный кулич — на классическом тесте с изюмом и начинкой из ванильного крема на белом шоколаде. Стоимость любого кулича — 2800 рублей.
Limbo
В Limbo готовят панеттоне на живой итальянской закваске Lievito Madre. В этом году есть два вида панеттоне: фирменный от команды кондитера Елены Джафаровой (6 500 рублей) с грейпфрутом, клубникой и молочным шоколадом, покрытый сверху миндальной глазурью и жемчужным сахаром и спешл-панеттоне (7 000 рублей), разработанный бренд-шефами LIMBO Томом Халпином и Гленом Баллисом совместно с бренд-шефом SAVVA Андреем Шмаковым. Внутри — апельсиновые цукаты и темный бельгийский шоколад, снаружи — хрустящая миндально-шоколадная глазурь и лепестки миндаля.
Помимо двух видов панеттоне, в Limbo готовят кулич (2.750 рублей). В начинке — два вида шоколада, нежная апельсиновая паста, сладковато-кислая вяленая клюква и сублимированная малина, сверху кулич покрыт белой шоколадной глазурью.
Skrepka
В бистро к Пасхе готовят три вида куличей — они отличаются начинкой и оформлением. В «Коровке» — нежная начинка из вареной сгущенки и взбитых сливок с тягучим карамельным вкусом, дополненная сладко-соленым гречишным попкорном. «Рот фронт» — насыщенный шоколадно-ореховый крем с протертыми вафлями и арахисом, с хрустящей посыпкой из белого шоколада и запеченным арахисом. Кулич «Юбилейное» — заварной крем с узнаваемым вкусом печенья на основе сливочного масла и обжаренной пшеничной муки, под шапкой обожженной меренги. Есть два размера: 450 граммов за 3 200 рублей и 750 граммов за 4 800 рублей.
Рисунки для упаковки куличей создали студенты фонда «Антон тут рядом», вдохновляясь образами из детства. А 10% с продажи каждого кулича будут переданы в фонд. Предзаказ куличей открыт до 5 апреля.
«Метеорит»
В симпатичном бистро на Чистопрудном бульваре готовят особые куличи — по сути это сливочная бриошь с церой лимона и ванильной пастой. Внутри — апельсиновые цукаты, два вида изюма, клюква и молочный шоколад. Начинку можно выбрать: ванильный крем с соленой карамелью или ванильный крем с вишневым компоте. Размер средний, 600 граммов, цена — 4 300 рублей.
6pm bread kitchen
А в 6pm bread kitchen приготовили кулич с цукатами и вяленой клюквой (950 рублей / 450 грамм). Кулич выпекается по итальянской технологии на опаре, муке манитоба, с цедрой апельсина, цукатами, вяленой клюквой и медом. Сверху выпечка покрыта сахарной глазурью и миндалем.
Sage
В этом сезоне шеф-пекарь Александр Гацин предлагает две версии панеттоне. Классический вариант (3300 рублей) выполнен в лучших традициях и отличается мягкой, воздушной текстурой и насыщенностью за счет добавления двух видов шоколада — белого и апельсинового, а также жареного фундука. Фирменная версия (3300 рублей) строится вокруг фисташковой пасты и ароматного шалфея. Здесь название Sage раскрывается буквально: шалфей с его тонким, узнаваемым ароматом становится частью композиции, добавляя свежесть и глубину.
Оформить предзаказ на панеттоне можно с 30 марта — на сайте ресторана.
Kalabasa
Здесь готовят куличи по особенному рецепту: в основе — ароматное тесто на сметане с яркими нотами апельсиновой цедры, свежего сока и сочными цукатами. Например, с начинкой из лимонного сливочно-заварного крема и лимонным курдом (4900 руб.) и композицией из волн воздушной меренги. Другой вариант – с хрустящей сахарно-миндальной корочкой и лепестками миндаля (3900 руб.) оформлен нежным кружевом и бантом из бусин. Для сладкоежек — кулич-торт (6500 руб.) с белым шоколадом, воздушным безе, макаронами и хрустящим миндалем. Внутри – сочетание сырно-сливочного клубничного крема.
«Кофемания»
К Пасхе в сети ресторанов подготовили праздничную коллекцию. В ней пасха (690 рублей) с кремом «рикотта-нуга», апельсиновым кремом, конфитюром и хрустящей фисташковой прослойкой, большая «Пасхальная корзина» (55 000 рублей) с фундучным дакуазом, пралине и кремом на апельсиновом шоколаде с тонкими нотами гречишного чая, а также десерт «Красное-прекрасное» (950 рублей) с цитрусовым конфитюром, ягодным компоте, миндальным крамблом и ванильно-сливочным кремом.
Ещё один символ праздничного стола в специальном меню «Кофемании» — кулич из воздушного сдобного теста на сливочном масле с цукатами апельсина и белым и черным изюмом. Стоимость кулича — 6 900 рублей.
«Тэму»
Специально к празднику Светлой Пасхи бренд-шеф-кондитер Фатима Салех готовит классический панеттоне (3500 рублей). В составе: апельсиновые и лимонные цукаты, ваниль, изюм, вымоченный в роме, и цедра апельсина.
Cream Soda
К Пасхе сеть спешелти-кофеен Cream Soda подготовила специальное меню куличей, вдохновленное классическими традициями и авторским подходом к десертам.
В основе рецептур — сдобное тесто на натуральной закваске. В меню представлены два варианта куличей. Первый — кулич в стиле панеттоне с нежной карамельной начинкой, покрытый белковой глазурью и украшенный съедобными золотыми бабочками (2590 руб.). Второй — классическая интерпретация панеттоне с добавлением апельсиновых цукатов, грецких орехов и миндального покрытия (2290 руб.).
Croissant Atelier
С 1 апреля в сети кофеен Croissant Atelier можно сделать предзаказ на пасхальные куличи. Бренд-шеф Дмитрий Кулагин подготовил три варианта: маленький кулич (1190 руб.), большой кулич с кремом (2490 руб.) и большой кулич без крема (1990 руб.). В основе — не классическое тесто, а нежное тесто бриошь с насыщенным сливочным вкусом. Внутри — вяленая клюква и вишня, предварительно вымоченные в сиропе, а также темный шоколад, добавляющий глубину вкуса. Куличи украшены сладкой помадкой и мини-круассанами — фирменным элементом проекта. В версии с кремом — заварной крем с вишневым кули.
Avero mio
В Avero mio к Пасхе подготовили мягкие и воздушные куличи с шоколадом, изюмом и апельсиновыми цукатами. Основа — сдобное тесто на сливочном масле, темный шоколад, сладкий изюм и цукаты из апельсинов: они создают насыщенный и вкус с цитрусовыми акцентами. Внутри — легкий крем на основе взбитого крем-брюле и воздушных сливок. Сверху по белоснежной глазури рассыпаны шоколадные шарики, а финальный штрих — лепестки лаванды: для создания весеннего аромата.
Заказы на куличи принимаются за сутки. Стоимость — 6 000 рублей.
Kislovsky
В ресторане Kislovsky предлагают не только куличи, а весь праздничный набор с творожной пасхой и крашеными яйцами.
Классический кулич с изюмом и цукатами приобрел неожиданные ореховые нотки, благодаря арахисовой муке, а по белоснежной глазури рассыпались золотистые бусины. Пасха тоже сияет – пищевое золото замешано прямо в творожную массу вместе с цедрой апельсина, цукатами, курагой и изюмом. Дополнить палитру можно яйцами-крашенками.