ЗОЖ-бургеры, бриоши с крабом за МКАД, пышки с беконом и сувлаки: новый стритфуд в Москве

Стритфуд и небольшие кафе, где можно перекусить на скорую руку, пожалуй, самая живучая московская гастроистория, которой не так страшен кризис. Рассказываем про новые места с бургерами, буузами, люкс-бриошами и гурме-шаурмой, где можно поесть быстро и недорого.

«Читерс»

Новый фастфуд, но в облегченном формате (в самом заведении говорят «зожный»): для бургеров используют нежирное мясо, картошку жарят на аэрогриле, а не во фритюре с маслом, вместо милкшейков делают протеиновые коктейли. 

Но меню как в образцовой бургерной: несколько видов бургеров, врапы — те же котлетки для бургеров с салатом и сыром, но в лаваше, картошка фри и разноцветные протеиншейки. Вкус еды, честно говоря, сильно отличается от классического фастфудного. Но тем, кто не грешит и готов только к ЗОЖ-бургерам, может зайти.

Багратионовский пр., 12
«Фили»
пн-вс 12.00–21.00
до 1000 р.
Читерс
Ресторан / Багратионовский пр., 12
Подробнее

Shaurma City

Свежая шаурмичная на Покровке, где главный российский стритфуд превращают в мем. Помимо классической шаурмы, здесь готовят «закрытую пиццу». С итальянским блюдом общего мало, зато она похожа на переформатированную шаверму: в плотный корж теста закладывают курицу, сыр, соусы, грибы, овощи, салями, колбасу и любые другие ингредиенты, а потом складывают вдвое. 

Выглядит любопытно, но есть на ходу удобнее классическую, тем более что в Shaurma City готовят не только традиционную куриную, но и шаверму с фалафелем или люля-кебабом. Цена вопроса для района Покровки более чем скромная — от 349 рублей за «шаву» с курицей.

Покровка, 4, стр. 1
«Китай-город»
пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00
до 1000 р.
Shaurma City
Ресторан / Покровка, 4, стр. 1
Подробнее

Bolo

Шеф-повар Артем Естафьев несколько лет работал в новиковском ресторане Artest, получившем две звезды Michelin, а в 2024 году уволился и открыл собственный проект — корнер на гастрорынке «Москва на волне». Здесь Естафьев готовит булочки с начинкой из рыбы и морепродуктов. Теплую бриошь начиняют красной икрой, гребешками и крем-чизом, угрем или камчатским крабом с тобико. Получаются пухлые и очень сытные сэндвичи. Кроме них в меню есть овощной салат, который можно проапгрейдить крабом, тунцом с яйцом или пашотом, и сладкие булочки-бриоши.

Новоухтомское ш., 2а, ТРЦ «Город», 2 этаж
«Лермонтовский проспект»
пн-вс 10.00–22.00
1000–3000 р.
Bolo
Ресторан / Новоухтомское ш., 2а, ТРЦ «Город», 2 этаж
Подробнее

Substance

Стильная бильярдная изрядно за пределами центра. Бодрый ретроинтерьер, несколько столов для игры плюс довольно просторная зона со столиками, чтобы позавтракать или пообедать. 

Меню разрабатывал Роман Гребенчук (ранее — Maya, Kalabasa, «Культура»). Готовят американскую классику комфорт- и стритфуда: «Цезарь», митболы с пюре, бургеры с мраморной говядиной, сэндвичи с говяжьей щекой. Есть даже коктейли и завтраки вроде яичных конструктов или гречки с пармезаном. 

Красноказарменная, 19
«Авиамоторная»
пн-чт 9.00–23.00, пт-вс 9.00–0.00
1000–3000 р.
Substance
Ресторан / Красноказарменная, 19
Подробнее

«Полотно»

Строгого говоря, «Полотно» скорее бар, чем классический стритфуд. Сюда заходят пропустить по кружке пива, закусывая чесночными гренками. Но есть в меню и настоящая жемчужина — пухлые петербургские пышки, которые здесь усложняют самыми разными начинками. Выбрать есть из чего: пышки с горгонзолой, медом и орехами, с грибами, с беконом и сыром, с манго и карри, с маскарпоне и малиной или с креветками в соевом соусе. 

Под пиво, конечно, лучше всего идут соленые версии. С собой можно взять порцию классических, в ней две пышки с посыпкой из сахарной пудры. Настоящий российский стритфуд как он есть.

Бауманская, 56/17, стр. 1
«Бауманская»
пн-ср, вс 13.00–0.00, чт-сб 13.00–3.00
до 1000 р.
Полотно
Ресторан / Бауманская, 56/17, стр. 1
Подробнее

«Буузы Орда»

Ладное мини-кафе с главным специалитетом бурятской кухни — буузами (или позами). Буузы представляют собой что-то среднее между хинкали и пельменями: крупные, готовятся на пару, в начинке говядина, но без специй и трав. Сытно и просто. Помимо них, в меню есть жареные хуушуры (что-то вроде микрочебуреков) и банши, крошечные жареные пельмешки в соусе. Запивать лучше всего традиционным бурятским чаем — соленым и с молоком. Цены скромные: бууза — 190 рублей за штуку (наесться можно тремя-четырьмя), чай — 250 рублей за стаканчик. 

Солянский туп., ¼, стр. 1
«Китай-город»
пн-вс 11.00–23.00
до 1000 р.
Буузы Орда
Ресторан / Солянский туп., 1/4, стр. 1
Подробнее

Smash Point

Очередной представитель хайпового тренда на смэш-бургеры (про них мы уже рассказывали отдельно): в небольшом помещении с открытой кухней всегда людно, на вход периодически выстраивается очередь. Готовят классические смэши — бургеры с раздавленной котлетой. В здешнем их сразу три плюс картофельная булочка, чеддер, лук, маринованный огурец и фирменный соус. Если хочется шикануть, можно взять все то же самое, но с трюфельным соусом, а на сдачу — картошку фри и лимонад.

Весной ждем еще один запоздалый смэш-проект — на этот раз ереванско-американской сети IYKYK, который откроется на Покровке.

Большая Бронная, 25, стр. 3
«Тверская»
пн-вс 12.00–23.00
до 1000 р.
Smash Point
Ресторан / Б.Бронная, 25, стр. 3
Подробнее

Papandopulo

Сувлачная с глянцевым ретроинтерьером от Константина Атмаджана, владельца кебабной So Far Kebab. В Papandopulo ставка сделана на Грецию, но с локальными апгрейдами. 

Готовят один из лучших в Москве греческих салатов, всевозможные намазки мезе, шашлычки сувлаки из мяса и курицы, а также несколько вариантов гиросов и кебабов. Последние тянут на стритфуд больше всего. Брать советуем пита-сувлаки с говядиной или гирос с курицей — сытная бомба с начинкой из картошки фри, мяса, овощей и зелени плюс соусов собственного производства.

2-я Звенигородская, 12, стр. 23
«Улица 1905 года»
пн-вс 12.00–22.00
1000–3000 р.
Papandopulo
Ресторан / 2-я Звенигородская, 12, стр. 23
Подробнее

«Темаджо»

Ламаджо — армянская версия пиццы: на тонком тесте, с большим количества мяса и специй в начинке. Порции обычно большие, тем не менее тонкий ламаджо удобно сворачивать в трубочку и есть даже на ходу. В Москве блюдо подают почти во всех армянских ресторанах (дело принципа!) и небольших кафешках. 

Сравнительно новое место — «Темадже» на Новослободской, где готовят классический ламаджо с говяжьим фаршем, перцем и помидорами или сырный ламаджо (все то же самое плюс расплавленный сыр). В придачу дают лимон, который полагается выжать сверху, плюс стакан тана.

Новослободская, 20
«Новослободская»
пн-вс 10.00–22.00
до 1000 р.
Темаджо
Ресторан / Новослободская, 20
Подробнее
