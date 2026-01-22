Берешь бульон, идешь гулять: меняем кофе to-go на суп

Какой бульон самый полезный
Имба в мире бульонов — костный. Это отвар на костях, которые вываривают часами, чтобы получить максимальную концентрацию полезных веществ: коллагена, аминокислот, кальция, магния, железа и других. Считается, что костный (или коллагеновый) бульон хорошо влияет на пищеварение, улучшает состояние кожи и волос.
Обычные бульоны — классический куриный, мясной, рыбный, овощной или из индейки — тоже полезны. Они легко усваиваются, хорошо насыщают, восполняют дефицит минералов и белка. Самый универсальный — куриный, не слишком плотный и самый нейтральный по вкусу.
Где в Москве можно взять бульон в стакане
«Азбука кафе»
Берем контейнер на 270 граммов прозрачного куриного бульона (208 р.) в кулинарии «Азбуки», оплачиваем на кассе в кафе и тут же просим перелить в стакан с собой и подогреть. Бульон в «Азбуке» эталонный — приятного солнечного оттенка, с легкой овощной ноткой, не плотный и без сладости во вкусе. Не коллагеновый, но тоже вполне полезный.
«Лепим и варим»
В сети пельменных продают наваристый куриный бульон: 169 рублей — и увесистый стаканчик у вас в руках. У бульона насыщенный вкус: зелень, немного овощей, соль тоже не жалеют. К пельменям бульон также подают — можно сразу смешать или попросить отдельно.
«Дагестанская лавка»
В «Дагестанской лавке» варят сытный и прозрачный говяжий бульон с чистым вкусом мяса. Подают в красивой низкой пиале (подразумевается, что его заказывают к хинкалам и чуду), но можно попросить перелить в ёмкость с собой — 250 мл как раз поместятся в средний стаканчик для капучино.
Fontana
В Fontana готовят преимущественно римскую пиццу, но в разделе с супами есть заветные стаканы to go. Один — с ароматным куриным бульоном и зеленью (250 р.). Два других — с супами: томатным и грибным. Все они отдаются в легких стаканах с прочной крышкой, что особенно удобно для формата «на вынос».
Marcelo Miracles shop&bar
Самый дорогой бульон в этом списке (и самый зумерский) — минималистичный стаканчик куриного отвара с овощами, петрушкой и черным перцем из бара Marcelo Miracles. За 450 рублей (самая бюджетная позиция в здешнем меню) можно получить 260 мл живительного напитка и отправиться на прогулку по переулкам Чистых прудов.
«Братья Караваевы»
Самая домашняя версия — плотный куриный бульон с зеленью и яйцом. Стандартная порция — 300 граммов (195 р.). Если хотите взять с собой, нужно сразу при заказе попросить перелить в стаканчик или сделать это самостоятельно на кофе-станции.
«Рыбуем»
В небольшом стритфуд-проекте все меню крутится вокруг рыбы и морепродуктов. В разделе с супами есть настоящая редкость — бульон из осетра в стаканчике (299 рублей). Наваристый, ароматный и достаточно сытный суп, который удобно пить на ходу. Оффлайн точка на «Новослободской» работает с переменным успехом, но «Рыбуем» есть в сервисах доставки еды.
Чебурешная by Mironov
Чебурек плюс кружка наваристого бульона — идеальное (похмельное) комбо. В «Чебурешной» все супы наливают в удобные стаканчики с крышкой. Самый легкий из них — прозрачное консоме из индейки (230 рублей), практически диетический вариант, чтобы подзарядиться на ходу.