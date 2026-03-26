Точно получится: самый простой рецепт кулича

Этот материал был впервые опубликован 8 апреля 2023 года.
Этот простой рецепт кулича в домашних условиях подойдет даже тем, кто раньше никогда не пек пасхальную выпечку. Рассказываем пошагово, как приготовить вкусный и пышный кулич с сухими дрожжами, сделать глазурь и украсить его к Пасхе.
Журналистка, повар и фуд-стилист. Создательница популярного блога «Домоводство 2.0» и телеграм-канала «В поисках дома»
Фотограф, более пятнадцати лет снимает еду и рестораны для медиа
Кулич — сложная штука. Большинство рецептов звучат очень мудрено: нужна специальная мука, какое‑то особенное масло, тесто надо как‑то необычно мешать и расстаивать долгие часы. Несколько лет назад я поняла, что хочу предложить читателям своего блога альтернативу — так родился этот рецепт, с которым можно справиться, даже если использовать самые простые продукты из ближайшего к дому магазина, отмерить что‑то на глаз и не слишком тщательно соблюдать время расстойки.
Ингредиенты
Молоко — 175 мл
Быстрые сухие дрожжи — 15 г
Мука — 500 г
Яйца — 3 шт.
Сахар — 120 г
Сушеная клюква — 50 г
Ром или другой крепкий ароматный алкоголь — 25 мл
Шафран — 1 щепотка
Джин, водка или другой крепкий прозрачный алкоголь — 1 ст. л.
Кардамон — 10 шт.
Мускатный орех — 0,5 шт.
Измельченный анис — 0,5 ч. л.
Лимон — 1 шт.
Апельсин — 1 шт.
Сливочное масло — 120 г
Для глазури
Сахарная пудра — 150 г
Лимонная кислота — ⅓ ч. л.
Для украшения используйте сушеные цветы, кондитерские посыпки или другой симпатичный вам съедобный декор.
Чем раньше замочить сушеную клюкву в роме, тем лучше. С этого и начните. Также можете сразу залить щепотку шафрана водкой или джином (отдельно от клюквы!).
Смешайте молоко с 100 граммами муки и дрожжами. Оставьте в тепле на 1,5 часа.
Через 1,5 часа соедините яйца с сахаром и взбейте миксером до белой пышной пены.
Добавьте взбитые яйца в первую смесь. Всыпьте оставшуюся муку. Вымесите тесто миксером до однородности, накройте пленкой, поставьте в теплое место примерно на 3 часа.
По истечении этого времени помесите тесто около 5 минут, чтобы оно уплотнилось, и оставьте в тепле еще на час.
Добавьте шафрановый алкоголь, тертый мускатный орех, анис, цедру с апельсина и лимона (сок от него сохраните, он пригодится для глазури!). Раздавите в ступке кардамон, уберите шкурки, а семена измельчите и тоже добавьте в тесто.
Растопите в микроволновке сливочное масло. Вновь начните замешивать тесто в миксере на средней скорости, подливая масло. Через 5 минут добавьте клюкву вместе с ромом.
Месите тесто, пока оно не возьмет все масло — после этого оно станет тягучим, однородным, будет легко отставать от стенок чаши.
Сделайте высокие формы из пергамента, смазанного маслом. В качестве поддержки для форм можно использовать эмалированные миски диаметром 10–12 см или консервные банки аналогичного размера.
Выложите тесто в формы (по 500 г в каждую) и оставьте в тепле еще примерно на час. Тем временем уже разогрейте духовку до 180 градусов. Пеките 40–45 минут. Проткните длинной деревянной палочкой до самого дна, чтобы проверить готовность. Она должна выйти наружу из плоти кулича полностью сухой. Остужайте на боку, перекатывая время от времени.
Для глазури смешайте пудру с лимонной кислотой и соком примерно половины лимона. Полейте глазурью уже остывшие куличи и украсьте тем, что вам нравится.