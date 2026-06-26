Медовики, рюши и сусальное золото: где заказать готовый десерт в Москве

Первая кондитерская Upside Down Cake Company открылась в Москве в 2011 году и с тех пор выросла в большую сеть. Теперь в UDC кроме десертов есть большой выбор обычной еды. Тем не менее каждое из мест сети продолжает быть в первую очередь кондитерской и кофейней. Целый торт в Upside Down Cake лучше заказывать заранее: в наличии каждый день есть не все позиции. Идеальный вариант — зайти на кофе и попробовать кусок, а лучше несколько разных. Если времени нет, то можно быстро выбрать и оформить заказ на сайте.