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Медовики, рюши и сусальное золото: где заказать готовый десерт в Москве

Афиша Daily
Фото: Kalabasa
На день рождения, детский праздник, новоселье, просто в гости и во время диеты — «Афиша Daily» собрала 15 проверенных кафе и кондитерских Москвы, где можно купить готовый десерт или заказать торт к особому случаю. Все места есть на карте 2ГИС. В некоторых кондитерских доступны скидки — ищите их в карточках заведений в разделе «Обзор».

Материал был опубликован впервые 5 октября 2018 года. Это его обновленная версия.

Upside Down Cake Company

Американские в меру сладкие торты

© Upside Down Cake Company

Первая кондитерская Upside Down Cake Company открылась в Москве в 2011 году и с тех пор выросла в большую сеть. Теперь в UDC кроме десертов есть большой выбор обычной еды. Тем не менее каждое из мест сети продолжает быть в первую очередь кондитерской и кофейней. Целый торт в Upside Down Cake лучше заказывать заранее: в наличии каждый день есть не все позиции. Идеальный вариант — зайти на кофе и попробовать кусок, а лучше несколько разных. Если времени нет, то можно быстро выбрать и оформить заказ на сайте.

В меню — около двадцати вариантов целых тортов разного веса и цены. Среди них — «Красный бархат», «Сникерс», «Черничные ночи», «Шоколадная симфония», «Сан-Себастьян», медовик и другие. Возглавляет список фирменный торт Upside Down Cake (4200 р. за 1 кг) на корже из печенья Oreo с сырным кремом, безе, взбитыми сливками и ягодами.

Адрес
Павелецкая пл., 2, стр. 3, БЦ «Павелецкая плаза»
Метро
«Павелецкая»
Время работы
пн-вс 8.00–22.00
Средний чек
3000 р.
Подробности
на сайте
UDC кафе на Павелецкой
Ресторан / Павелецкая пл., 2, стр. 3, БЦ «Павелецкая плаза»
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Кондитерская «Пушкин»

«Тортецы для дам и кавалеров» легендарного ресторана

© sweetpushkin

Кондитерская «Кафе Пушкин» работает при одноименном ресторане Андрея Деллоса. Барочной изысканностью здесь пропитано все, от интерьера до десертов, выставленных на большой стеклянной витрине. Пирожные украшены шоколадной табличкой с логотипом кафе, а некоторые десерты даже покрывают сусальным золотом.

В разделе тортов — 15 позиций, среди которых знакомые медовик (21 500 р. за 2450 г) и «Прага» (10 650 р. за 1300 г). Для тех, кто любит сладкие начинки, — кремовый «Яблочный блюз» (4650 р. за 880 г), «Клубничный франжипан» со съедобным декором в виде роз (12 900 р. за 1050 г) и «Екатерина» с малиновым пуншем, ванильным кремом, ягодным конфи и клубнично-земляничным муссом.

Адрес
Тверской б-р, 26
Метро
«Пушкинская», «Тверская», «Чеховская»
Время работы
пн-вс 11.00–21.00
Средний чек
10 000 р.
Подробности
на сайте
Кондитерская «Пушкин»
Ресторан / Тверской б-р, 26
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«Моя Вивьен»

Сладкие капкейки и фотогеничные десерты

В бистро на Китай-городе можно попробовать три эстетичных десерта: крем-брюле с корицей и нежным сливочным кремом (490 р.), нежный орехово-шоколадный чизкейк «Сан-Себастьян» с сезонными ягодами (590 р.) и веганский шоколадный брауни с кокосовым кремом и соленой карамелью (490 р.).

Еще из сладкого в меню — большой выбор воздушных панкейков с разными топингами. К чаю или кофе можно взять варианты с яблоком и корицей (790 р.) или вареной сгущенкой (890 р.).

Адрес
Лубянский пр., 25, стр. 2
Метро
«Китай-город», «Лубянка»
Время работы
пн-чт, вс 9.00–0.00, сб 9.00–2.00
Средний чек
1500 р.
Подробности
на сайте

«Иван-чайное купе»

Не только торты, но и пастила

© «Иван-чайное купе»

В чайной, где воссоздан интерьер купе поезда начала XX века, представлен большой выбор десертов. Например, можно сравнить привычный яблочный штрудель с вишневым и маковым, каждый из них стоит 650 рублей.

К чаю еще предлагают банановый торт (400 р.), классический «Наполеон» (400 р.) и шварцвальдский торт — шоколадный бисквит с нежным кремом и пропиткой из вишневого сиропа. В подарок можно прихватить фирменные десерты в красивой упаковке: смокву в глазури и пастильные конфеты и пирожные.

Адрес
Садовническая, 80
Метро
«Павелецкая», «Новокузнецкая»
Время работы
пн-пт 10.00–22.00, сб-вс 11.00–23.00
Средний чек
1000 р.
Подробности
на сайте
Иван-чайное купе
Ресторан / Садовническая, 80
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Cake Home

Фирменные десерты родом из Сибири

© Cake Home

Первое кафе бренда Cake Home открылось в 2012 году в Иркутске, а в 2024-м появилось в Москве. Сейчас в городе можно попробовать «сибирские» десерты в пяти местах. В меню — классические «Эстерхази», медовик, «Три шоколада», «Прага», а еще авторские позиции с интересными сочетаниями: «Карамельное яблочко» с баварским муссом, «Черемуховый», «Морковник» с бананом и карамелью, «Шведский пай» с миндалем и цедрой лимона,«Королевский» с курагой, черносливом, маком и сметанным кремом.

В кафе можно не только попробовать десерты на прилавке, но и отрезать себе половинку или четвертинку на случай, если сладкое хочется разделить с кем‑то дома. Если готовитесь к празднику, заказывайте торт целиком на сайте.

Адрес
Гостиничный пр., 4б
Метро
«Окружная», «Владыкино»
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Средний чек
2500 р.
Подробности
на сайте

Yumbaker

Красивые минималистичные торты

© Yumbaker

Yumbaker — небольшое кафе, куда можно зайти на завтрак или выпить кофе с десертом. Если прийти утром, можно успеть купить целый торт прямо с витрины, пока его еще не успели разрезать. На сайте доступен заказ больше двадцати разных тортов: полюбившаяся многим «Павлова» с ванильным кремом и ягодами (от 7625 р. за 1 кг), лимонный торт (7800 р. за 2,1–2,2 кг), «Наполеон» с сезонным декором (от 16 950 р. за 3–6 кг), а также торт с горой меренг (от 9500 р. за 2–6 кг) или пирожных макарон (от 12 650 р. за 2–6 кг).

Адрес
Пятницкая, 66, стр. 1
Метро
«Добрынинская»
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Средний чек
9000 р.
Подробности
на сайте
Yumbaker
Ресторан / Пятницкая, 66, стр. 1
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Эклерная «Клер»

Тарты в стиле Kinfolk в любимой эклерной

© «Клер»

В сети «Клер» можно заказать не только фирменные эклеры и бисквитные пирожные, но и сезонные пироги и тарты. В меню — земляничный тарт с кремом с клубникой и сыром (3670 р.), абрикосовый пирог (2450 р.), брусничный торт-пирог (2510 р.), вишневый пирог (2450 р.) и сливовый пирог с миндалем (2450 р.). Тем, кто предпочитает классику с необычным акцентом, стоит обратить внимание на абрикосовый медовик (3650 р.). Ожидание доставки может достигать пары недель, но результат того стоит: домашний пирог, свежезаваренный чай и приятная компания легко складываются в картинку будто со страниц почившего Kinfolk.

Адрес
Покровка, 40
Метро
«Курская», «Красные Ворота»
Время работы
пн-пт 8.00–21.00, сб-вс 10.00–21.00
Средний чек
3000 р.
Подробности
на сайте
Эклерная «Клер»
Ресторан / Спартаковская, 16
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Кондитерская Олега Ильина

Муссовые торты с декором на ваш вкус

© oleg_ilyin

Помимо пирожных, печенья и шоколадных конфет, здесь можно найти целые торты с необычным декором. Заказывать их удобнее через сайт: выбор там значительно больше, а на изготовление большинства позиций требуется около 72 часов.

Среди классических вариантов — медовик (5500 р.), «Красный бархат» (7000 р.) и «Тирамису» (6500 р.). Из авторских тортов стоит обратить внимание на «Маракуйю — банан» (7000 р.), торт в чашке (3900 р.) и черемуховый сметанник (6000 р.).

Отдельного стоит обратить внимание на французский мильфей из хрустящего слоеного теста с кремом из сливочного сыра и свежими ягодами (7000 р.). При оформлении заказа можно выбрать дополнительный декор: добавить надпись, шоколадную табличку, съедобную композицию или изображение.

Адрес
Кудринская пл., 1
Метро
«Баррикадная», «Краснопресненская», «Улица 1905 года»
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Средний чек
6000 р.
Подробности
на сайте
Кондитерская Олега Ильина
Ресторан / Удальцова, 1, корп. 1
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Кулинарная лавка братьев Караваевых

По кусочку или целиком — по настроению

© Кулинарная лавка братьев Караваевых

Сейчас Кулинарная лавка братьев Караваевых — большая московская сеть, но все началось в 2007 году с одного кафе в Милютинском переулке. Сперва там продавали хлеб и выпечку, после добавили горячие блюда и десерты. Сейчас в лавке можно попробовать фруктовые, карамельные, шоколадные и другие виды пирожных и тортов.

Из интересных неклассических позиций — «Маковый лес» с глазурью из белого шоколада (250 р. за кусок) и бакинский слоеный торт с вишней (300 р. за кусок). Выбрать вкус и заказать торт целиком можно на сайте.

Адрес
просп. Мира, 116а
Метро
«Алексеевская», «ВДНХ», «Рижская»
Время работы
пн-вс 8.00–23.00
Средний чек
1000 р.
Подробности
на сайте

Kalabasa

Красивые торты и лучший «Наполеон»

© Kalabasa

Кондитерская Kalabasa — проект блогера Станиславы Кормановской. Если вы ищете не просто вкусный торт, а что‑то особенное, вам сюда. Это одна из первых кондитерских в соцсетях, которая ввела моду на сдержанный декор десертов с белым кремом и горой ягод или цветов сверху. В самом кафе купить целый торт почти невозможно: здесь их продают по кусочкам, которые разбирают очень быстро. Оформить заказ можно на сайте или по телефону.

В меню восемь тортов: сливочно-сырный с вишней, ванильно-ореховый, «Банан — карамель», шоколадный «Пломбир», «Красный бархат», морковный, диетический творожник, шоколадный «Манго — маракуйя» и классический чизкейк. Самый интересный и, безусловно, вкусный в Kalabasa — «Наполеон». Здесь его готовят в четырех вариантах: ванильный, сырный, сырный с малиной, с декором из макарон и свежих ягод.

Адрес
наб. Академика Туполева, 15, корп. 26
Метро
«Бауманская», «Курская»
Время работы
пн-чт 9.00–22.00, пт 9.00–23.00, сб 10.00–23.00, вс 10.00–22.00
Средний чек
5000 р.
Подробности
на сайте
Kalabasa
Ресторан / наб. Академика Туполева, 15, корп. 26
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«Голубка»

От «Красного бархата» до детских тортов с фигурками

© «Голубка»

Кондитерская «Голубка» находится в районе Сокол — в кафе есть собственная выпечка, десерты и полноценное меню. Целый торт здесь купить сложно: те, что стоят на витрине, режут на куски, поэтому лучше сделать заказ на сайте.

В меню — пятнадцать позиций, классических и необычных. Есть всем известные «Чешский» (3900 р.) и «Эстерхази» (4800 р.), морковный торт (3100 р.), «Красный бархат» (5100 р.) и медовик (4000 р.). А еще муссовые торты по 4400 рублей: клубничный, персиковый, манго — маракуйя и шоколадный. Отдельное внимание заслуживает дизайн: некоторые торты украшают невесомыми шоколадными шариками и олененком из белого шоколада.

Адрес
Новопесчаная, 19, корп. 3
Метро
«Зорге», «Панфиловская», «Сокол»
Время работы
пн-вс 9.00–21.00
Средний чек
5000 р.
Подробности
на сайте
Голубка
Ресторан / Б.Пироговская, 53/55
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«Булка»

Свежая выпечка и торты для особых случаев

© «Булка»

«Булка» открылась в 2010 году и стала одной из первых современных пекарен-кондитерских в Москве. Заказать целый торт можно на сайте, но выбор небольшой: классический «Наполеон» (3750 р.), двухъярусный торт со свежими ягодами (15 500 р.), меренговый рулет с малиной и голубикой (3250 р.), торт-мусс с черникой (2950 р.) и мини-версии сладостей на двоих. Если случай особый, к десерту можно добавить карамельную табличку с поздравлением.

Адрес
Покровка, 19
Метро
«Чистые пруды», «Тургеневская», «Китай-город»
Время работы
пн-пт 7.30–23.00, сб-вс 8.30–23.00
Средний чек
10 000 р.
Подробности
на сайте
Булка
Ресторан / Б.Грузинская, 69
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Injir

Необычные тарты и авторские сочетания

© injirdesserts

Injir — творческая лаборатория семейной пары Ирины и Антона Кудяковых. Здесь не боятся экспериментировать с необычными вкусовыми сочетаниями и используют в десертах специи, травы и даже овощи.

Линейка тортов широкая: в ассортименте больше двадцати видов стоимостью от 4200 р. Среди них манго — маракуйя — имбирь, суфле — маття — брауни — стаут, трюфельный с фисташкой, тыквенный с карамелью, груша — кориандр — пармезан и другие сочетания. Выбрать среди такого многообразия сложно, поэтому перед заказом можно попробовать десерты по кусочкам на Даниловском рынке.

Адрес
Мытная, 74
Метро
«Тульская», «Шаболовская», «Серпуховская»
Время работы
пн-вс 8.00–21.00
Средний чек
5000 р.
Подробности
на сайте

BB Love Cake

Торты как из фильма «Барби»

© BB Love Cake

Кафе BB Love Cake — уютное пространство в розовых тонах, напоминающее кукольный домик. Торты тут такие же: воздушные, украшенные рюшами, фигурками животных, а также съедобными и живыми цветами. Есть варианты «Волосатики» (от 4700 р.) — разноцветные десерты с кремом, стилизованным под шерсть. Еще один хит — винтажные торты с рюшами (от 6150 р.), которые можно окрасить в любой цвет. Среди самых необычных десертов — «Кремовые зверята»: бисквитные цыплята, поросята, мишки и даже капибары. Из начинок на выбор предлагают сникерс, маття — клубника, малина — лайм, банан — карамель, баунти, лесные ягоды, пломбир с шоколадной крошкой и лимон — земляника.

Адрес
3-й Нижнелихоборский пр., 3, стр. 6
Метро
«Окружная», «Лихоборы»
Время работы
пн-пт 8.30–21.00, сб-вс 10.00–21.00
Средний чек
6000 р.
Подробности
на сайте

«Печорин»

Старая добрая классика

© «Печорин»

Ремесленная пекарня с 2017 года делает свежий хлеб: от бриоши и багета до пшеничного и ржаного. Сейчас в Москве работает уже 11 локаций. За это время кафе расширило меню до основных блюд, закусок, сладкой выпечки и, конечно, тортов.

В «Печорине» можно заказать «Птичье молоко» (7600 р.), муссовый тирамису (9600 р.), классический (5680 р.) и ягодный чизкейк (9800 р.). Из необычных позиций — два вида мильфея: классический (3720 р.) и ягодный (5720 р.). Заказ принимают минимум за два дня.

Адрес
Шаболовка, 19
Метро
«Шаболовская», «Октябрьская»
Время работы
пн-вс 8.00–21.00
Средний чек
10 000 р.
Подробности
на сайте
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