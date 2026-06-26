Медовики, рюши и сусальное золото: где заказать готовый десерт в Москве

Материал был опубликован впервые 5 октября 2018 года. Это его обновленная версия.
Upside Down Cake Company
Американские в меру сладкие торты
Первая кондитерская Upside Down Cake Company открылась в Москве в 2011 году и с тех пор выросла в большую сеть. Теперь в UDC кроме десертов есть большой выбор обычной еды. Тем не менее каждое из мест сети продолжает быть в первую очередь кондитерской и кофейней. Целый торт в Upside Down Cake лучше заказывать заранее: в наличии каждый день есть не все позиции. Идеальный вариант — зайти на кофе и попробовать кусок, а лучше несколько разных. Если времени нет, то можно быстро выбрать и оформить заказ на сайте.
В меню — около двадцати вариантов целых тортов разного веса и цены. Среди них — «Красный бархат», «Сникерс», «Черничные ночи», «Шоколадная симфония», «Сан-Себастьян», медовик и другие. Возглавляет список фирменный торт Upside Down Cake (4200 р. за 1 кг) на корже из печенья Oreo с сырным кремом, безе, взбитыми сливками и ягодами.
Кондитерская «Пушкин»
«Тортецы для дам и кавалеров» легендарного ресторана
Кондитерская «Кафе Пушкин» работает при одноименном ресторане Андрея Деллоса. Барочной изысканностью здесь пропитано все, от интерьера до десертов, выставленных на большой стеклянной витрине. Пирожные украшены шоколадной табличкой с логотипом кафе, а некоторые десерты даже покрывают сусальным золотом.
В разделе тортов — 15 позиций, среди которых знакомые медовик (21 500 р. за 2450 г) и «Прага» (10 650 р. за 1300 г). Для тех, кто любит сладкие начинки, — кремовый «Яблочный блюз» (4650 р. за 880 г), «Клубничный франжипан» со съедобным декором в виде роз (12 900 р. за 1050 г) и «Екатерина» с малиновым пуншем, ванильным кремом, ягодным конфи и клубнично-земляничным муссом.
«Моя Вивьен»
Сладкие капкейки и фотогеничные десерты
В бистро на Китай-городе можно попробовать три эстетичных десерта: крем-брюле с корицей и нежным сливочным кремом (490 р.), нежный орехово-шоколадный чизкейк «Сан-Себастьян» с сезонными ягодами (590 р.) и веганский шоколадный брауни с кокосовым кремом и соленой карамелью (490 р.).
Еще из сладкого в меню — большой выбор воздушных панкейков с разными топингами. К чаю или кофе можно взять варианты с яблоком и корицей (790 р.) или вареной сгущенкой (890 р.).
«Иван-чайное купе»
Не только торты, но и пастила
В чайной, где воссоздан интерьер купе поезда начала XX века, представлен большой выбор десертов. Например, можно сравнить привычный яблочный штрудель с вишневым и маковым, каждый из них стоит 650 рублей.
К чаю еще предлагают банановый торт (400 р.), классический «Наполеон» (400 р.) и шварцвальдский торт — шоколадный бисквит с нежным кремом и пропиткой из вишневого сиропа. В подарок можно прихватить фирменные десерты в красивой упаковке: смокву в глазури и пастильные конфеты и пирожные.
Cake Home
Фирменные десерты родом из Сибири
Первое кафе бренда Cake Home открылось в 2012 году в Иркутске, а в 2024-м появилось в Москве. Сейчас в городе можно попробовать «сибирские» десерты в пяти местах. В меню — классические «Эстерхази», медовик, «Три шоколада», «Прага», а еще авторские позиции с интересными сочетаниями: «Карамельное яблочко» с баварским муссом, «Черемуховый», «Морковник» с бананом и карамелью, «Шведский пай» с миндалем и цедрой лимона,«Королевский» с курагой, черносливом, маком и сметанным кремом.
В кафе можно не только попробовать десерты на прилавке, но и отрезать себе половинку или четвертинку на случай, если сладкое хочется разделить с кем‑то дома. Если готовитесь к празднику, заказывайте торт целиком на сайте.
Yumbaker
Красивые минималистичные торты
Yumbaker — небольшое кафе, куда можно зайти на завтрак или выпить кофе с десертом. Если прийти утром, можно успеть купить целый торт прямо с витрины, пока его еще не успели разрезать. На сайте доступен заказ больше двадцати разных тортов: полюбившаяся многим «Павлова» с ванильным кремом и ягодами (от 7625 р. за 1 кг), лимонный торт (7800 р. за 2,1–2,2 кг), «Наполеон» с сезонным декором (от 16 950 р. за 3–6 кг), а также торт с горой меренг (от 9500 р. за 2–6 кг) или пирожных макарон (от 12 650 р. за 2–6 кг).
Эклерная «Клер»
Тарты в стиле Kinfolk в любимой эклерной
В сети «Клер» можно заказать не только фирменные эклеры и бисквитные пирожные, но и сезонные пироги и тарты. В меню — земляничный тарт с кремом с клубникой и сыром (3670 р.), абрикосовый пирог (2450 р.), брусничный торт-пирог (2510 р.), вишневый пирог (2450 р.) и сливовый пирог с миндалем (2450 р.). Тем, кто предпочитает классику с необычным акцентом, стоит обратить внимание на абрикосовый медовик (3650 р.). Ожидание доставки может достигать пары недель, но результат того стоит: домашний пирог, свежезаваренный чай и приятная компания легко складываются в картинку будто со страниц почившего Kinfolk.
Кондитерская Олега Ильина
Муссовые торты с декором на ваш вкус
Помимо пирожных, печенья и шоколадных конфет, здесь можно найти целые торты с необычным декором. Заказывать их удобнее через сайт: выбор там значительно больше, а на изготовление большинства позиций требуется около 72 часов.
Среди классических вариантов — медовик (5500 р.), «Красный бархат» (7000 р.) и «Тирамису» (6500 р.). Из авторских тортов стоит обратить внимание на «Маракуйю — банан» (7000 р.), торт в чашке (3900 р.) и черемуховый сметанник (6000 р.).
Отдельного стоит обратить внимание на французский мильфей из хрустящего слоеного теста с кремом из сливочного сыра и свежими ягодами (7000 р.). При оформлении заказа можно выбрать дополнительный декор: добавить надпись, шоколадную табличку, съедобную композицию или изображение.
Кулинарная лавка братьев Караваевых
По кусочку или целиком — по настроению
Сейчас Кулинарная лавка братьев Караваевых — большая московская сеть, но все началось в 2007 году с одного кафе в Милютинском переулке. Сперва там продавали хлеб и выпечку, после добавили горячие блюда и десерты. Сейчас в лавке можно попробовать фруктовые, карамельные, шоколадные и другие виды пирожных и тортов.
Из интересных неклассических позиций — «Маковый лес» с глазурью из белого шоколада (250 р. за кусок) и бакинский слоеный торт с вишней (300 р. за кусок). Выбрать вкус и заказать торт целиком можно на сайте.
Kalabasa
Красивые торты и лучший «Наполеон»
Кондитерская Kalabasa — проект блогера Станиславы Кормановской. Если вы ищете не просто вкусный торт, а что‑то особенное, вам сюда. Это одна из первых кондитерских в соцсетях, которая ввела моду на сдержанный декор десертов с белым кремом и горой ягод или цветов сверху. В самом кафе купить целый торт почти невозможно: здесь их продают по кусочкам, которые разбирают очень быстро. Оформить заказ можно на сайте или по телефону.
В меню восемь тортов: сливочно-сырный с вишней, ванильно-ореховый, «Банан — карамель», шоколадный «Пломбир», «Красный бархат», морковный, диетический творожник, шоколадный «Манго — маракуйя» и классический чизкейк. Самый интересный и, безусловно, вкусный в Kalabasa — «Наполеон». Здесь его готовят в четырех вариантах: ванильный, сырный, сырный с малиной, с декором из макарон и свежих ягод.
«Голубка»
От «Красного бархата» до детских тортов с фигурками
Кондитерская «Голубка» находится в районе Сокол — в кафе есть собственная выпечка, десерты и полноценное меню. Целый торт здесь купить сложно: те, что стоят на витрине, режут на куски, поэтому лучше сделать заказ на сайте.
В меню — пятнадцать позиций, классических и необычных. Есть всем известные «Чешский» (3900 р.) и «Эстерхази» (4800 р.), морковный торт (3100 р.), «Красный бархат» (5100 р.) и медовик (4000 р.). А еще муссовые торты по 4400 рублей: клубничный, персиковый, манго — маракуйя и шоколадный. Отдельное внимание заслуживает дизайн: некоторые торты украшают невесомыми шоколадными шариками и олененком из белого шоколада.
«Булка»
Свежая выпечка и торты для особых случаев
«Булка» открылась в 2010 году и стала одной из первых современных пекарен-кондитерских в Москве. Заказать целый торт можно на сайте, но выбор небольшой: классический «Наполеон» (3750 р.), двухъярусный торт со свежими ягодами (15 500 р.), меренговый рулет с малиной и голубикой (3250 р.), торт-мусс с черникой (2950 р.) и мини-версии сладостей на двоих. Если случай особый, к десерту можно добавить карамельную табличку с поздравлением.
Injir
Необычные тарты и авторские сочетания
Injir — творческая лаборатория семейной пары Ирины и Антона Кудяковых. Здесь не боятся экспериментировать с необычными вкусовыми сочетаниями и используют в десертах специи, травы и даже овощи.
Линейка тортов широкая: в ассортименте больше двадцати видов стоимостью от 4200 р. Среди них манго — маракуйя — имбирь, суфле — маття — брауни — стаут, трюфельный с фисташкой, тыквенный с карамелью, груша — кориандр — пармезан и другие сочетания. Выбрать среди такого многообразия сложно, поэтому перед заказом можно попробовать десерты по кусочкам на Даниловском рынке.
BB Love Cake
Торты как из фильма «Барби»
Кафе BB Love Cake — уютное пространство в розовых тонах, напоминающее кукольный домик. Торты тут такие же: воздушные, украшенные рюшами, фигурками животных, а также съедобными и живыми цветами. Есть варианты «Волосатики» (от 4700 р.) — разноцветные десерты с кремом, стилизованным под шерсть. Еще один хит — винтажные торты с рюшами (от 6150 р.), которые можно окрасить в любой цвет. Среди самых необычных десертов — «Кремовые зверята»: бисквитные цыплята, поросята, мишки и даже капибары. Из начинок на выбор предлагают сникерс, маття — клубника, малина — лайм, банан — карамель, баунти, лесные ягоды, пломбир с шоколадной крошкой и лимон — земляника.
«Печорин»
Старая добрая классика
Ремесленная пекарня с 2017 года делает свежий хлеб: от бриоши и багета до пшеничного и ржаного. Сейчас в Москве работает уже 11 локаций. За это время кафе расширило меню до основных блюд, закусок, сладкой выпечки и, конечно, тортов.
В «Печорине» можно заказать «Птичье молоко» (7600 р.), муссовый тирамису (9600 р.), классический (5680 р.) и ягодный чизкейк (9800 р.). Из необычных позиций — два вида мильфея: классический (3720 р.) и ягодный (5720 р.). Заказ принимают минимум за два дня.