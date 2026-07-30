Куда пойти в Петербурге в августе: Пикник Афиши x Сбер, ночной Эрмитаж и другие события

Окно одного и того же дома в Комарово снова и снова писали три поколения семьи Власовых — Шишмаревой: Татьяна Шишмарева и Василий Власов, их дети Борис и Елена, а также внучка Татьяна. Именно этот сюжет стал центральным — в галерее в формате инсталляции даже восстановили то самое окно. А еще показали произведения Александра Яковлева, Бориса Григорьева и рисунок Валентина Серова, найденный в заброшенном доме художника Василием Власовым, куда он попал по «наводке» своего учителя Ильи Репина.