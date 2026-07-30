Куда пойти в Петербурге в августе: Пикник Афиши x Сбер, ночной Эрмитаж и другие события

Музыка
Пикник Афиши
8 августа на Елагином острове
Федук и Слава Марлоу с живыми группами, «Бонд с кнопкой», Мальбэк и Сюзанна, ЛСП, Елка, экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и дуэт «Озера» Лизы Громовой и Петара Мартича — в лайнапе главной сцены петербургского Пикника Афиши. За электронику на фестивале отвечают «Станция метро Горьковская», «Лауд Бойз» и продюсер SP4K. А на сцене фрешменов — сразу пятнадцать артистов, в которых команда «Афиши Daily» видит свет и перспективу, а слышит будущее русскоязычной музыки.
«Морская вечеринка»
22 августа в «Севкабель Порту»
Поп и диско, электроника и хаус, техно и драм-н-бейс: на одну ночь музыка захватит «Севкабель Порт» целиком. Танцуем, не жалея себя, на сценах Roots United, Kontrkult, Odyssey, «Таймофнайт» и других команд, подаривших нам любимые городские вечеринки и фестивали.
«Фестиваль отмены» Хаски
8–10 августа в «10/12 Мануфактура»
Четвертый год подряд рэпер Хаски отменяет сам себя, но на этот раз обещает, что окончательно. Среди московских гостей «Отмены» был замечен Николай Должанский из «Дома-2» — можем только гадать, кто окажется в списке петербургских судей.
Вечеринка «Сделка года»
8 августа в К-30
Московское агентство «Респект» и петербургская площадка К-30 объединят активы: в лайнапе вечеринки с дресс-кодом office core Слава Марлоу и Петар Мартич с диджей-сетами, The Dawless, Taly & Smith из «Лауд». Знаем, что «Сделку года» одобрил «Директор всего», но не можем это доказать.
Фестиваль «Ленинградские мосты»
14–16 августа на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах
Единственный в мире бесплатный музыкальный фестиваль, который проводится на мостах, соберет в лайнапе более тридцати артистов: слушаем Zventa Sventana, «Нееет, ты что», Settlers, UBEL, Рушанну, Наадю и «Комнату культуры» — и это при том, что хедлайнер еще не объявлен!
Фестиваль «Саммер мьюзик викенд»
20–23 августа на Лиговском просп., 50, и в клубе «Ласточка»
Сорок артистов независимой сцены, Егор Попс («Телеэкран», экс-«Электроребята»), «Два обреза», Размаха, МС Улыбочка и «Конъюктура» в числе хедлайнеров, четыре дня и сразу несколько площадок (в том числе в периметре легендарного нефор-спота на Лиговском, 50!) — таким будет большой фестиваль независимой музыки «Саммер мьюзик викенд» в этом году.
Концерт группы «Сироткин»
23 августа в Roof Place
Планы на это лето, которое еще не заканчивается: сходить на концерт группы Сергея Сироткина и дать волю своим чувствам под «Выше домов» и свежую запись «Тоже является частью вселенной». «Вы сможете искренне поплакать под пронзительную акустику, а уже через мгновение — улыбаться и беззаботно танцевать», — обещают музыканты.
Фестиваль «Антон тут рядом»
26 августа в «Севкабель Порту»
Антоха МС в качестве куратора диджей-сцены, оркестр «Антон тут рядом» вместе с «Тима ищет свет», Сестренка, Ugli, Огонек, МС Улыбочка и танцевальная труппа «Антон тут рядом» выступят бесплатно, чтобы помочь собрать деньги на работу программ помощи аутичным детям и взрослым. В 2025-м сумма составила 12,5 миллиона рублей.
Фестиваль «Отдых 24»
29–30 августа
Третий флагманский фестиваль рейв-синдиката Kontrkult качественно закроет лето. Обещают «самый масштабный скачок во flex» и программу с нон-стоп-интертейментом: несколько сцен актуальной разножанровой музыки, искусство и всевозможный досуг. Место традиционно держится в секрете, но точно известно, что отправляемся в Ленобласть.
Фестиваль Pianissimo
До 14 августа в Государственном Эрмитаже и Большом Петергофском дворце
Летний сезон фортепианного фестиваля завершат выпускник Корейского национального университета искусств Моён Юн, который выступит в Большом Петергофском дворце 2 августа, а также пианисты Валентин Малинин и Владимир Петров с концертами в Эрмитаже 3 и 10 августа.
Летний музыкальный проект, который живет на крыше «Брусницына», в этом году отмечает пятнадцатилетие. Афиша на август солидная: заявлены «Пикник» (12 августа), Nemiga (13 августа), Дима Билан (19 августа), Dabro (22 августа), Владимир Пресняков (25 августа), Леонид Агутин (26 августа) и Дора (29 августа).
Выставки
Арт-променад в стиле Belle Epoque
1, 8, 15, 22, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября в Государственном Эрмитаже
В Эрмитаж после закрытия, чтобы ощутить атмосферу светского салона рубежа XIX–XX веков. Это арт-променад по выставке «Барон Штиглиц. „Подвиг просвещенной благотворительности“», которая собрала более 800 экспонатов из коллекции мецената. Маршрут включает в себя знакомство с экспозицией и музыкально-танцевальное путешествие в эпоху, которую во Франции называли Belle Epoque, а в России — Серебряным веком.
Экспресс-экскурсия по выставке «Иван Шишкин. Русский лес»
Каждый вторник до 9 ноября в Корпусе Бенуа (Русский музей)
Задача максимум до конца лета: поймать билеты на экскурсионный сеанс в Русский музей, который открывается в свой заслуженный выходной, чтобы показать картины Ивана Шишкина и всего за сорок минут рассказать о том, как он стал главным певцом русского леса. После экспресс-экскурсии можно остаться на выставке и продолжить осмотр — сеанс длится полтора часа.
«Я зашел на улицу сказать вам…»
17 июля — 3 сентября в DiDi Gallery
Художник, предметный дизайнер, автор любимых петербуржцами стрит-арт-вышивок и обложек альбомов групп «СБПЧ» и «Перемотка» показал свои «документальные» вышивки, ситуативные комментарии к городским объявлениям и тексты в технике трафарета — все те авторские серии, которые можно встретить в городской среде.
«Камиль Фырат. О Турции»
До 30 августа в «Росфото»
Представленная на выставке серия снимков создавалась с конца 1970-х до наших дней в разных частях Анатолийского полуострова. Стамбул, Трабзон, Измир, Ризе, Кайсери, Маниса: более ста работ современного турецкого фотографа Камиля Фырата показывают культуру, традиции и повседневную жизнь регионов страны.
«Близкое далеко»
До 14 сентября в «Стрит-арт хранении»
Для новой экспозиции в «Стрит-арт хранении» были собраны произведения, посвященные ностальгии и тоске по детству, а вместе с ним — и по своим родным городам. География двадцати одного участника экспозиции буквально позволяет изучить локальные сцены уличного искусства России: от Калининграда до Архангельска.
«Окно, в котором… Собрание Власовых — Шишмаревой»
До 13 сентября в KGallery
Окно одного и того же дома в Комарово снова и снова писали три поколения семьи Власовых — Шишмаревой: Татьяна Шишмарева и Василий Власов, их дети Борис и Елена, а также внучка Татьяна. Именно этот сюжет стал центральным — в галерее в формате инсталляции даже восстановили то самое окно. А еще показали произведения Александра Яковлева, Бориса Григорьева и рисунок Валентина Серова, найденный в заброшенном доме художника Василием Власовым, куда он попал по «наводке» своего учителя Ильи Репина.
«Петр Кончаловский. Сад в цвету»
До 14 сентября в Корпусе Бенуа
Крупнейшая в России ретроспектива художника-бунтаря и основателя «Бубнового валета» собрала десятки работ всех жанров и периодов его творчества: от ранних полотен и рисунков до шедевров «Поднос и овощи», «Матадор» и «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».
«Архитектура мифа: металл, камень и цвет»
14 августа — 27 сентября в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков
Новая выставка МИСПа наглядно покажет, чем отличаются московская и петербургская скульптуры конца ХХ — начала XXI века на примере работ Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова. «Авторы принадлежат к трем поколениям людей, рожденных в СССР, чье творчество сформировалось на основе крепких классических скульптурных традиций. И каждый из них по-своему вносит в традиционную пластику те или иные новаторские решения», — отмечают кураторы.
«Цирк Г.А.В.Траугот»
До 31 августа в Западном павильоне Михайловского замка (Русский музей)
Ретроспектива собрала более двухсот произведений династии художников семьи Траугот, посвященных цирку: рисунки ленинградского цирка 1940-х годов, фарфоровые скульптуры, неизданные линогравюры «Забавные клоуны», уникальные эскизы книги «Цирк» Самуила Маршака, зарисовки выступлений парижского уличного цирка, многочисленные книжные иллюстрации.
«Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная»
До 13 сентября в Музее Фаберже
Ретроспектива объединила почти 170 работ классиков русской живописи, родных братьев с совершенно разным взглядом на мир. Впервые в России можно увидеть девять произведений Маковских, которые находятся в собрании Государственного музея искусств Узбекистана — в том числе «Католический проповедник» Константина и «Голова Христа» Владимира.
Театр
«Летний театр»
До конца сезона в «Новой Голландии»
Савва Савельев и его спектакль по Ерофееву «Петушки» (3–5 августа), Александр Горчилин с «Неснятым сценарием» про Даниила Хармса (7–9 августа), спецпроект Новой сцены Александринского театра на стыке современного танца и музыки Джона Кейджа «13 гармоний» (19 августа), вечер танца Context. Diana Vishneva (22 августа), концерт «ИМИ.Резиденции» (28 августа), коллаба Дома творчества «Переделкино» и посвященного Сергею Довлатову фестиваля «День Д» (29–30 августа) и другие события — в программе «Летнего театра» на август.
Гастроли балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра
До 6 августа в Мариинском театре
Для петербуржцев это возможность у себя дома увидеть спектакли с другого конца материка, а для владивостокских артистов — показать новое и лучшее из своего репертуара. В афише «Жизель» (1 августа) и «Щелкунчик» (2 августа), а также премьера балета «Ромео и Джульетта» (4–5, 7 августа) в оригинальной постановке худрука балета Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева.
Спектакль «Повод остаться»
19 августа в Выборгском ДК
Виктория Исакова и Игорь Гордин впервые вместе на сцене в новом спектакле о семейных отношениях «Повод остаться» — комедии по пьесе драматурга Бернарда Слейда. «Главные герои спектакля — семейная пара. Но где-то рядом, за кадром, в разговорах все время присутствуют трое их детей. И мне показалось интересным посмотреть на всю историю как бы их глазами. <…> Дети смотрят на взрослых, которые ведут себя как дети. Драматично и смешно», — говорит режиссер спектакля Игорь Теплов.
В городе
Покататься на теплоходе Новой Голландии
До конца сезона, причал «Английская пристань»
Команда Новой Голландии запустила собственный теплоход — обновленную модель «Фонтанка», созданную в 1970-х специально для городских рек и каналов. Интерьер в стиле классических круизных лайнеров разработал архитектор Иннокентий Падалко, за буфет отвечает кафе Aster (берем легендарные бутерброды с игристым!) , а за культурную программу — приглашенные историки и краеведы, которые водят авторские экскурсии.
Сходить в «Чертики»
До осени во дворе «Гостинки»
Нишевая бильярдная появилась этим летом в обычно закрытом для посетителей дворе «Гостинки». Не только гоняем шары, но и не жалеем ног на вечеринках — каждый уик-энд музыкальный куратор Алексей Superlative из Kontrkult обещает собирать «новое танцевальное безобразие».