От «Шарика» до «Мутабора»: как одна промзона отразила целое столетие в истории страны

«Для меня большая честь принять эстафету у Натальи Абель и ее команды. Специфика Dex в том, что мы из другого времени. „Мутабор“ и Arma работали в эпоху бурного роста, когда клубы могли себе позволить мировых хедлайнеров каждый уик-энд. Сегодня это невозможно: мир в турбулентности, все приходится начинать с нуля. Мы не пытаемся переиграть тот опыт, нам суждено идти своей дорогой, потому что мы из времени, которое называется „сегодня“.