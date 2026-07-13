Петербург

«Никогда не знаешь, как он откроется в этот раз». Евгений Цыганов о Питере с FM и без

Афиша Daily
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Иллюстрация: Станислава Колатселька
В какой-то другой жизни Евгений Цыганов заставил нас влюбиться в Петербург благодаря ромкому «Питер FM». Прошло двадцать лет, и теперь актер будет говорить о «Питере без FM» в рамках проекта Дома культуры Льва Лурье «Собрание сочинений» (встреча пройдет 19 июля). А пока Цыганов признается в любви к городу на Неве в колонке для «Афиши Daily».

«В жизни каждого москвича Петербург бывает в первый раз. Мой первый Петербург случился в каком-то начальном школьном возрасте, а может, и чуть раньше. Родители были походниками, мы много ездили по стране, в том числе и в Ленинград. 

Помню, что было лето: огромный город, раскаленный асфальт, мало деревьев и мне очень жарко. Я хотел пить „Буратино“ и отказывался от воды, а родители не покупали мне сладкую газировку. Поэтому первая поездка в Петербург оказалась сплошным мучением.

В Петербурге ты никогда не знаешь, как он откроется в этот раз.

Он может быть очень дружелюбным и приветливым, солнечным и теплым, а может — закрытым, холодным, колючим и обособленным. Каждый раз этот город разный. Возможно, красота в глазах смотрящего и все зависит от настроения. Но лично для меня Петербург — это волшебная шкатулка, в который ты открываешь потайные дверцы и узнаешь совершенно новое. 

Евгений Цыганов: про Питер без FM
Спектакль / 19 июля
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Сейчас я здесь чаще бываю по работе. Весной с режиссером Марией Шульгиной мы отсняли целый сериал — он называется „Уехать нельзя остаться“. Съемки проходили в Купчино. Понятно, что панельки и купчинские дворы можно было бы снять в любом городе России, в том числе и в Москве, но для Маши это родные места. Она принципиально хотела снимать там. При этом я сам жил в центре и много гулял. И снова открывал для себя новые и удивительные места. 

Кадр из фильма «Питер FM»
© «Профит»

Ближайший приезд в Петербург обещает стать очень насыщенным. 18 июля в Клубе Игоря Бутмана сыграю концерт со своей группой „Ме4та“. Еще планирую оказаться в музее „Полторы комнаты“, где покажут мои работы в рамках проекта „Бродский. Драматург“. А 19 и 20 июля играем „Бесприданницу“ с театром „Мастерская Петра Фоменко“ в БДТ. Кроме того, проведем с Домом культуры Льва Лурье встречу, где будем говорить о моем Петербурге. Для меня это волнительно, потому что пока я с трудом представляю, насколько могу быть интересен в подобном формате. Конечно, у меня есть история отношений с городом, и более того — фильм „Питер FM“ даже умудрился стать эдаким символом Петербурга. Хотя это далеко не единственная картина в моей фильмографии, связанная с городом. 

„Прогулка“ Алексея Учителя была до „Питера FM“, а сразу после — „Ветка сирени“, которая, кстати, в сентябре выходит в повторный прокат. Это кино про Рахманинова, которое мы снимали с режиссером Павлом Лунгиным ровно двадцать лет назад тоже в Петербурге и немного в Испании. Были еще сериал Анны Меликян „Нежность“, фильм „Девятая“ Коли Хомерики и другие ленты. Сейчас я в ожидании картины „Шум времени“ Алексея Ефимовича Учителя — и его снимали в Петербурге, в том числе в Александринке.

Здесь у меня есть „свои“ места. Раньше это был клуб „Грибоедов“, где мы выступали еще с группой „Гренки“ лет двадцать пять назад. Тут собирались друзья по рок-н-ролльной тусовке. Еще есть квартира-сквот моего друга — художника и путешественника. Когда я приезжаю, мы обязательно должны встретиться.

Репино
© Cshchn/Getty Images

А еще, конечно, Репино. Если выдаются свободные полдня, я обязательно должен туда доехать и просто посидеть, глядя на горизонт. 

Очень люблю Елагин остров. Когда мы снимали «Питер FM», я жил на Петроградке и ездил туда часто на велосипеде.

Конечно, Москва и Петербург отличаются, но и я сам отличаюсь в Москве и Петербурге. В Москве иногда не можешь найти время для встреч с друзьями, а в Петербурге вы встречаетесь самым неожиданным образом и можете позволить себе просто провести вечер вместе или брести куда-то в незаданном направлении. 

Люблю Питер:

…за горизонт;

…за проходные дворы-колодцы;

…за названия питейных заведений;

…за корюшку, по движению которой определяют приход весны;

…за прогулки по рекам, каналам и не только;

…за то, что время здесь чуть замедляется;

…за моих друзей-петербуржцев и случайных прохожих;

…за то, что часто мы находим время пообщаться с московскими друзьями именно здесь». 

Двор-колодец
© Florstein/Wikimedia Commons

Подробнее о своем Петербурге Евгений Цыганов расскажет 19 июля в отеле «Коринтия» в рамках проекта Дома культуры Льва Лурье «Собрание сочинений». Это серия встреч с выдающимися современниками, в судьбе которых город сыграл важную роль.

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