«Никогда не знаешь, как он откроется в этот раз». Евгений Цыганов о Питере с FM и без

Ближайший приезд в Петербург обещает стать очень насыщенным. 18 июля в Клубе Игоря Бутмана сыграю концерт со своей группой „Ме4та“. Еще планирую оказаться в музее „Полторы комнаты“, где покажут мои работы в рамках проекта „Бродский. Драматург“. А 19 и 20 июля играем „Бесприданницу“ с театром „Мастерская Петра Фоменко“ в БДТ. Кроме того, проведем с Домом культуры Льва Лурье встречу, где будем говорить о моем Петербурге. Для меня это волнительно, потому что пока я с трудом представляю, насколько могу быть интересен в подобном формате. Конечно, у меня есть история отношений с городом, и более того — фильм „Питер FM“ даже умудрился стать эдаким символом Петербурга. Хотя это далеко не единственная картина в моей фильмографии, связанная с городом.