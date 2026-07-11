Не только цифры в паспорте: как возраст влияет на наши отношения с городом

В раннем СССР такой образ жизни был повсеместен: переезжая в город, люди из одной деревни или уезда селились рядом, трудились в одной отрасли, тянули за собой родственников и земляков, помогая им найти работу, жилье и справиться с трудностями первых лет в городе. Так происходило в рабочих районах Петербурга (Ленинграда) и Москвы, а позднее — и в других советских городах середины XX века. Похожую схему отношений мы можем наблюдать и сегодня на примере взаимопомощи трудовых мигрантов из Центральной Азии и их семей. Это неслучайно — большая их часть приезжает не из городов, а из сельской местности.