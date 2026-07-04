«Склад № 3», DNA и Rebellion. Как выглядит идеальный день у нефора, бизнесвумен и бегуна

«Просыпаюсь, как правило, в 8–9 утра. К этому времени жена с дочкой уже давно на ногах, а я быстро собираюсь и иду гулять с ребенком, чтобы жена могла немного передохнуть. Обязательно захожу в свое любимое место у дома — „Хлебник“. Беру кофе, открываю книжку. Сейчас в основном читаю книги про детскую психологию. Они помогают лучше понять не только своего ребенка, но и себя как родителя и как ребенка, которого когда-то также воспитывали родители.