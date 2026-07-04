«Склад № 3», DNA и Rebellion. Как выглядит идеальный день у нефора, бизнес-вумен и бегуна

Пилатес герл
«Каждый день, который я провожу в офисе, стараюсь начинать в SM Stretching. Надеваю лосины, топик, беру бутылку воды и выбираю одно из двух направлений — горячую растяжку или горячую йогу. К концу занятия ты убитый, но максимально счастливый.
После, естественно, как все модные Пилатес герл идем за холодным тоником в Surf Coffee. Потом топаю на свой контент-завод — он находится на Даниловской мануфактуре. Любимое красивое место, где меня ждет редакция. Вечером иду ужинать с подружкой в наше любимое место — «Ладо». Берем салатики или что-нибудь на второе, а в конце обязательно делим один десерт на двоих.
Если у Пилатес герл в этот день запланирована вечеринка, то, скорее всего, она пройдет в «Оригинале», DFF или Leveldva. Если хочется чего-то поспокойнее, могу поехать на концерт — например, в концертный зал «Зарядье», — или в театр. Лично я очень люблю МХТ имени Чехова.
Потом еду домой. Дом у меня далеко за городом. И после всей этой дневной перегрузки (общения с людьми, машин, города) первое, что я делаю, когда возвращаюсь в свой любимый садик, — иду нюхать розы. Мои любимые, самые вкусно пахнущие розы».
Нефор с «Китай-города»
Утро начинается с «Урбанатора». Заезжаем за новыми шузами — ньюроками, казаками или кедами. Там же можно прикупить чокер, кожаную сумку и широкие джинсы с цепями.
Потом едем в подземелья улицы Правды, где работают сразу несколько студий, в которых можно порепетировать со своей группой или записать модный рэп. А еще сделать загадочные портреты в изрисованном граффити бетонном коридоре. Абсолютная лиминальность.
Обед — на фудкорте самого нефорского ТЦ «Авиапарк». Там знакомимся с ребятами, с которыми, возможно, проведем этот вечер. Дальше забегаем на выступление начинающей эмо-группы в андеграундный клуб «Склад № 3». Обращаем внимание на афишу и выделяем концерты и фестивали, которые хотим посетить на неделе.
Потом отправляемся в нефорский дворик в Большом Спасоглинищевском переулке. Здесь можно познакомиться с представителями сразу нескольких субкультур, случайно стать героем новых роликов многочисленных блогеров, которые ищут во дворике нефоров, и обновить гардероб в магазине рокерской атрибутики «Зиг-Заг».
Завершаем вечер на веранде самого безумного клуба столицы. Недорого напиваемся, орем кричалки с посетителями «Клуб Клуба» (в тесноте, да не в обиде) и случайно набиваем там себе татуировку.
Перформативный интеллектуал
Бремя перфомативного интеллектуала нести нелегко — накануне вечером вас придавило грузом знаний, поэтому день начинается в обед. Обязательно с чашечки спешелти-кофе: презираем сетевой «Скуратов» и предпочитаем с умным видом клацать по клавиатуре в «Мама варит кофе». Раньше можно было бы заглянуть в «Кооператив Черный», но он уже не остромодный.
Затем стоит пополнить свою библиотеку новыми умными книгами, которые вы никогда не прочитаете, но исправно будете таскать в шоппере. И снова презираем сетевиков и отдаем предпочтение независимым книжным: маршрут пролегает через «Циолковский», «Фаланстер» или свеженькое «Озеро» около корпусов Вышки.
О внутреннем мире позаботились — дело за внешним, ведь мы хотим казаться интереснее, чем мы есть на самом деле. Отправляемся за нишевыми аутфитами в винтажки «Окно», «Чумодан» или дисконт «Орджоникидзе». Но не переборщите с цацками — важно сохранить некоторый налет интеллектуальности.
Вечер настоящего интеллектуала заканчивается за постингом сториз из мест, куда не пойдут ваши неискушенные знакомые. Например, очередное старье в кинотеатрах «Москино», нишевый кинофестиваль в «Иллюзионе», спектакль в новомодном «А39» или дискуссия о философском осмыслении мемов в ГЭС-2.
Контента на сегодня достаточно. Теперь вы настоящий перфомативный интеллектуал!
Безработный выпускник творческого вуза с карабином
Начинаю с моей самой любимой «Шаурма на Басманной». Если у меня фэнси-день, в который я, допустим, веду девушку на свидание, то иду в «Тре Санти» на Трехсвяте. Там очень вкусно и красиво.
Если есть настроение, заезжаю к общежитию ВГИКа. Уже давно там не живу, но раз в несколько месяцев все равно тянет: зайти к знакомым, которые еще там, выйти на балкончик, посмотреть, кто теперь живет в твоей комнате, поностальгировать. В любом случае, очень доброе место.
После еду в Коломенское. Просто гуляю по холмам, сажусь где-нибудь с видом на реку, валяюсь на траве. Либо заезжаю в «Сад „Эрмитаж“» — обожаю это место, потому что там было много потрясающих историй с моими дорогими однокурсниками из ВГИКа, да и в целом с творческой тусовкой Москвы.
Вечером можно заглянуть в бар «Горнист». Настоящий hidden gem: недорогое пиво, караоке и веселье. Но больше всего люблю веранду «Клуб Клуба» с двумя уточнениями: в будний день и обязательно до семи вечера. В это время там идеально: мало людей, можно спокойно постоять, покурить, выпить пиво. А вообще лучший способ закончить идеальный день в Москве — сесть на поезд и уехать в Ярославль.
Бизнес-вумен из Москвы
«Просыпаемся и сразу идем отдавать заказы „Кусочка“, после плотной работы самый лучший завтрак в DNA в любом из филиалов на выбор, мне ближе и роднее на Кристалле. Фильтр и сэндвич с рванной говядиной — неизменная база!
После заглянуть посмотреть новинки «Острова имени тебя» на Малом Толмачевском, основательница бренда Варя вместе с командой выпускают бриллианты с молниеносной скоростью, не успеваешь заказывать
Шоппинг празднуем обедом в проектах Оксаны Федоренко: в «Кривоколенном 9с3» берем бокал красного вина и картошку фри, а в «Буфе» свекольник и тартар. Вечером отдаю предпочтение походу на кинопремьеры, которые организуют мои друзья из «A-one» и «Про: взгляд» в «Художественном» или в "Каро Октябрь». Недавно открыла для себе новый уютный и профессионально созданный кинотеатр Синема Парк Мосфильм, приятно удивило техническое оснащение кинозала. Если после показа есть тусовочное настроение, то можно доехать до Rusty Rat & Pizza на стопку лимончеллы или в AF на бокальчик красного».
Бегун
«Мой идеальный день начинается с пробежки вместе с Social Run Community. Люблю эту историю не только за бег, а вообще за атмосферу: люди, движение и ощущение, что ты уже прожил маленькую жизнь, пока город только просыпается.
Мы постоянно стартуем из разных мест, поэтому каждый раз можно открывать новые кофейни. Люблю пробовать разные зерна, но если выбирать что-то одно, то всегда фильтр. Из уже полюбившихся мест могу выделить YCP, Rebellion, Popmeal.
После забегов у нас часто бывают танцы под DJ-сеты в Yauza Place, «Оригинале» или «Нюансе». Иногда я сам встаю за пульт и играю. Заканчивается день тоже в Yauza Place. Очень люблю это место. Там я занимаюсь организацией вечеринок, поэтому для меня это не просто локация, а место, где мне по-настоящему нравится».
Примерный семьянин
«Просыпаюсь, как правило, в 8–9 утра. К этому времени жена с дочкой уже давно на ногах, а я быстро собираюсь и иду гулять с ребенком, чтобы жена могла немного передохнуть. Обязательно захожу в свое любимое место у дома — „Хлебник“. Беру кофе, открываю книжку. Сейчас в основном читаю книги про детскую психологию. Они помогают лучше понять не только своего ребенка, но и себя как родителя и как ребенка, которого когда-то также воспитывали родители.
Если день проходит дома, то после тихого часа мы обычно всей семьей выбираемся гулять. Чаще всего едем в усадьбу Кусково — там чисто, и это всего десять минут от нашего дома. Любим проводить время на детской площадке «Салют» в Парке Горького. Недавно как раз ездили туда на фестиваль «Ветер».
Пообедать обычно идем туда, где есть игровые. Чаще всего — в «Тануки» рядом с домом, там она хорошая. Когда гуляем по центру, можем зайти в Surf Coffee, Skuratov Coffee или «Техникум».
Если удается выделить время для себя, иду в «Территорию Фитнеса», а по выходным иногда заезжаю на репетицию в RedHearts. Вечером, если получается встретиться с друзьями, идем пить пиво в Brunnen или в пивоварню «Волчок» на Курской. Если оказываемся на Чистых прудах, то во время прогулки иногда заглядываем в бар «Пробка» на небольшой пит-стоп. После рождения дочки мы редко стали куда-то ходить по новым модным местам. Сейчас только постепенно начинаем выбираться, так сказать».
Как устроен сервис «Иду»
«Иду» — приложение с персональными рекомендациями мест в Москве и Петербурге. В отличие от классических подборок сервис подбирает рекомендации под интересы конкретного пользователя. На старте нужно выбрать свои интересы, указать, чем хотел бы заняться (погулять, поесть, провести день культурно, пошопиться).
На основе этих данных алгоритм формирует персональную подборку мест, а со временем адаптирует ее под поведение пользователя. По словам команды, сейчас в базе сервиса тысячи мест, которые проходят редакционный отбор. При этом разработчики подчеркивают, что делают ставку не на количество рекомендаций, а на их качество и релевантность.
«При этом рекомендации не статичны. Система постоянно обучается на действиях пользователя: какие места он открывает, какие пропускает, что сохраняет, чем делится с друзьями и куда в итоге идет. Благодаря этому с каждым использованием рекомендации становятся точнее и лучше.
Сейчас сервис доступен на iOS и в адаптивной веб-версии. В ближайшие недели появится полноценное Android-приложение. Впереди — социальные функции: друзья на карте, совместные маршруты и контент от друзей, создание собственных событий, а также бонусная программа.
«Иду» создан для людей, которые привыкли к персонализированным рекомендациям в музыкальных и видеосервисах и хотят получать такой же опыт при выборе мест для отдыха, встреч и новых впечатлений. Вместо универсальных рейтингов и одинаковых подборок для всех приложение предлагает рекомендации, которые учитывают интересы пользователя».