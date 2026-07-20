Школа, куда хочется возвращаться: как продуманная среда помогает детям расти и учиться

Школу нередко сравнивают с городом в миниатюре. Здесь есть свои общественные и тихие зоны, места для концентрации, спорта и общения. Задача архитекторов — связать эти разные функции в понятную среду, где ребенку легко ориентироваться, а педагогам комфортно организовывать учебный процесс. «Ребенок проводит в школе много времени, поэтому пространство становится частью образовательного процесса. Если оно продумано, ребенку проще ориентироваться, легче сосредоточиться на занятиях и комфортнее общаться со сверстниками. Именно поэтому сегодня архитекторы проектируют не просто кабинеты, а полноценную среду для учебы, общения и отдыха», — говорит Дмитрий Крутов, руководитель архитектурной мастерской «МСК ПРОЕКТ».
Как отмечает эксперт, за последние годы подход к образовательной архитектуре в Москве заметно изменился: школа трансформировалась из типового места для занятий в продуманную экосистему. «Сегодня Москва задает высокую планку в проектировании образовательных объектов. Если раньше школа воспринималась прежде всего как место для проведения уроков, то теперь она становится полноценной образовательной экосистемой, где предусмотрены пространства для исследований, проектной работы, общения, спорта и отдыха. Такой подход позволяет создавать среду, которая отвечает современным образовательным практикам и потребностям детей», — добавляет Дмитрий Крутов. По его мнению, в современных проектах все больше внимания уделяется качеству среды: естественному освещению, акустическому комфорту и продуманной организации пространства. Эти решения помогают создать благоприятные условия для обучения.
Руководитель архитектурного бюро PARSEC Ильдар Гиниятов говорит о другом изменении в проектировании образовательной среды, связанном с комплексным подходом. По его словам, сейчас особенно важно создавать школу в тесной связке с местом, в котором она находится. «Современная школа не существует отдельно от города. Качество образовательной среды начинается еще по пути к зданию — важно, чтобы маршрут был безопасным и удобным, а сама школа была органично встроена в район. Поэтому сегодня мы рассматриваем архитектуру здания, благоустройство территории и общественные пространства как единую систему, которая делает повседневную жизнь ребенка более комфортной», — отмечает Ильдар Гиниятов.
Что делает школьное пространство комфортным
Эксперты выделяют несколько принципов, которые лежат в основе современной школьной архитектуры.
Хорошая школа не навязывает ребенку единственный способ времяпрепровождения. У детей должна быть возможность выбирать (само собой, в рамках расписания): побыть одному или в компании, спокойно отдохнуть после уроков или активно провести время на свежем воздухе. Важно учитывать и возраст учеников: если младшим школьникам нужно прежде всего пространство для свободного движения, то старшеклассникам необходимо оставить больше самостоятельности.
Школьные аудитории должны легко адаптироваться под разные форматы занятий. В этом помогают мобильная мебель и трансформируемые зоны: сегодня в классе может проходить обычный урок, а завтра — работа над групповым проектом, дискуссия или школьное мероприятие.
Еще один принцип продуманной школы — доступность для всех детей. Безбарьерные входы, отсутствие порогов и перепадов высоты, а также удобная навигация помогают чувствовать себя комфортно независимо от особенностей здоровья.
Не менее важную роль играют естественное освещение и открытость школьных пространств. Большое количество солнечного света в классах и общих зонах, прозрачные перегородки, открытые атриумы и продуманная планировка делают школу более гостеприимной и понятной для восприятия. Кроме того, такие решения помогают снизить ощущение замкнутости.
Для жителей крупных городов особенно значимой становится связь с природой. Поэтому сейчас школы все чаще дополняют зелеными дворами, игровыми площадками на открытом воздухе и общественными пространствами с растениями.
Задача школы — не просто отвечать сегодняшним запросам, а оставаться актуальной спустя годы. Именно поэтому архитекторы еще на этапе проектирования учитывают способность пространства меняться вместе с детьми и образовательными форматами.
«Современная школа должна оставаться актуальной на протяжении десятилетий. Поэтому сегодня важно проектировать не отдельные помещения под конкретные задачи, а гибкую образовательную среду, которая сможет адаптироваться к новым технологиям, форматам обучения и потребностям детей. Именно такая архитектура делает школу востребованной и комфортной для разных поколений учеников».
Как эти принципы реализуются на практике
Многое из того, о чем говорят архитекторы, уже реализуется в школах, которые ПИК строит в своих жилых кварталах. Для жителей новых районов они становятся частью повседневного маршрута: до них можно дойти пешком за несколько минут, не пересекая оживленные магистрали. Благодаря этому у детей появляется больше времени на отдых, спорт, хобби и общение.
При проектировании школ ПИК старается учитывать как действующие образовательные стандарты, так и разные сценарии использования пространства. Помимо учебных классов, здесь есть лаборатории и ИТ-полигоны, мастерские, спортивные площадки и творческие студии, а в общих зонах дети могут проводить время между занятиями.
Важную роль играет и сама среда. Многосветные атриумы, большие окна и стеклянные перегородки помогают наполнить пространства естественным светом, а мебель легко трансформируется под разные форматы занятий. Внутренние и внешние пространства оставляют место не только для учебы, но и для общения, игры и самостоятельных активностей. Кроме того, на территории школ есть зеленые дворы, а также грядки и теплицы, где дети могут ухаживать за растениями.
Архитектурные решения дополнены сильными образовательными программами, которые ПИК развивает вместе с профильными партнерами. Школьники могут знакомиться с программированием, биотехнологиями, инженерными дисциплинами и работать над собственными проектами в специально оборудованных пространствах. Среди партнеров ПИК — «Яндекс», школа-пансион «Летово», Фонд развития Физтех-школ при поддержке МФТИ и детский технопарк «Траектория взлета» Московского авиационного института (МАИ). Сегодня в кварталах ПИК уже работает более сорока школ, и новые образовательные объекты продолжают появляться вместе с развитием районов.
Как пространство влияет на учебный процесс и самочувствие
Проектирование школьной архитектуры нового поколения уже не ограничивается созданием эстетичных и функциональных учебных классов. Команды, занимающиеся проектированием школ, все чаще хотят убедиться, что созданная среда получилась не просто доступной и комфортной, а способствующей эффективному обучению. Для этого они обращаются к нейроархитектуре — области на стыке архитектуры и нейронауки, которая изучает воздействие особенностей пространства на мозг человека.
Одно из самых показательных исследований в этом контексте провел профессор британского Университета Солфорда Питер Барретт. Результаты его проекта HEAD (Holistic Evidence and Design) показали, что продуманные с точки зрения архитектуры и дизайна классные комнаты определяют около 16% годового прогресса учеников. Команда взяла за основу 153 аудитории в 27 школах и учитывала такие параметры, как свет, температура и качество воздуха, гибкость, визуальная сложность и цветовая палитра. При этом фактор естественности, куда входят, например, хорошее качество воздуха и большое количество естественного света, сказывается на процессе обучения больше всего.
Другая популярная теория, объясняющая непосредственное влияние окружающей обстановки на ребенка, называется embodied cognition («воплощенное познание»). Согласно ей, мышление формируется не только через визуальную информацию, но и через сенсорный опыт. В этом смысле особенно важно проектировать пространства, которые не истощают детей посредством сенсорного перегруза, а, наоборот, способствуют правильному развитию, физическому и эмоциональному восстановлению. Проект HEAD тоже выделяет стимуляцию, то есть разнообразие и умеренную сложность пространства, а также объекты и решения, которые вызывают интерес, как один из трех ключевых принципов качественной детской среды.
Привлекающие внимание детали становятся неотъемлемой частью современных школ. Важно, чтобы яркие или необычные элементы не отвлекали от занятий, но в то же время делали обстановку более разнообразной. Необходимость баланса подтверждают и когнитивные исследования: как добавляет детский и семейный психолог Кира Макарова, для развития ребенка одинаково вредны и нехватка возможностей, и их избыток. По ее мнению, в меру насыщенная среда повышают интерес к миру и желание узнавать новое.
«Сегодня при проектировании школы мы учитываем не только нормативные требования, но и то, как пространство воспринимает ребенок. Освещение, акустика, масштаб помещений, возможность сменить формат деятельности или ненадолго оказаться в более спокойной обстановке — все эти решения напрямую влияют на способность концентрироваться, быстрее восстанавливаться после интеллектуальной нагрузки и чувствовать себя комфортно в течение всего учебного дня».
Школа уже давно не ассоциируется с набором одинаковых кабинетов, в которых дети вынуждены проводить несколько часов в день. Здесь есть научные и технические лаборатории, творческие студии и спортивные залы, которые обеспечивают условия для разнообразного досуга и всестороннего развития ребенка. Изменилась и задача архитекторов: теперь они не просто создают удобную и безопасную среду, но и проектируют гибкое пространство, которое поддерживает стремление к знаниям, способствует взрослению и самостоятельности. Сегодня школа дает ребенку не только сильную образовательную базу, но и возможность комфортно расти, исследовать мир, выстраивать доверительные отношения со сверстниками и педагогами. Именно поэтому она становится местом, куда хочется возвращаться.