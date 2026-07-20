Школа, куда хочется возвращаться: как продуманная среда помогает детям расти и учиться

Руководитель архитектурного бюро PARSEC Ильдар Гиниятов говорит о другом изменении в проектировании образовательной среды, связанном с комплексным подходом. По его словам, сейчас особенно важно создавать школу в тесной связке с местом, в котором она находится. «Современная школа не существует отдельно от города. Качество образовательной среды начинается еще по пути к зданию — важно, чтобы маршрут был безопасным и удобным, а сама школа была органично встроена в район. Поэтому сегодня мы рассматриваем архитектуру здания, благоустройство территории и общественные пространства как единую систему, которая делает повседневную жизнь ребенка более комфортной», — отмечает Ильдар Гиниятов.