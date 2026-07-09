Возвращение «Грибыча», вышивки и юбилей Вишневой: чем заняться в Петербурге в июле-2026

Музыка
Открытие клуба «Грибоедов» (18+)
Все лето
Перестановка тусовочных сил в Петербурге: Blank пост сдал, «Грибыч» пост принял! Легендарный клуб с тридцатилетней историей возвращается в новом формате. Теперь это культурно-досуговый центр с кинозалом, галерей и ресторанной зоной с живой музыкой. За перезапуск отвечает идеолог «Миража на Большом» Олег Ивонинский, арт-директором «Грибоедова» стал диджей и основатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин.
Фестиваль «Планета К-30» (18+)
10–11 июля, в пространстве «Мануфактура 10/12»
Два дня, пять сцен, в том числе новый концертный аутдор-стейдж: джаз, лайвы, рейв. В лайнапе Cream Soda, Петар Мартич, Тима Ищет Свет, «Станция метро Горьковская», резиденты Roots United и Stvol TV, Simple Symmetry — и хедлайнер привоза, легенда нового UK-джаза Камаал Уильямс.
Фестиваль Summer Sound (16+)
24 июля — 16 августа, в пространстве «Мануфактура 10/12»
Московская серия летних концертов теперь проходит и в Петербурге. Откроют сезон поп-металлисты Wildways (24 июля), «Градусы» (25 июля), Антоха МС (26 июля), альтернативщики Tritia (28 июля), инди-дуэт «Базар» (29 июля), автор хитов «Самолеты» и «Поезда» «Комната культуры» (30 июля), а также группа «Гудтаймс» (31 июля).
Фестиваль Pianissimo (12+)
До 14 августа, в Эрмитаже и Большом Петергофском дворце
В летнем сезоне фортепианного фестиваля в Большом Петергофском дворце выступят Максим Милославский (5 июля), Игорь Сидоров (19 июля), Лев Чефанов (26 июля) и выпускник Корейского национального университета искусств Моён Юн (2 августа). В Эрмитаже слушаем Егора Кадникова (6 июля), серба Маттео Буонаноче (13 июля), португальца Жуана Нету Виейру (20 июля), Джана Сарача из Турции (27 июля), а также Владимира Петрова (10 августа).
Фестиваль «Атланта» × 52 DAY (16+)
11–12 июля, на площади Морского вокзала
Хип-хоп-фестиваль объединяется с главным петербургским крю. Откроют фестиваль 11 июля Gone.Fludd, ЛСП, Yanix, Bushido Zho, Madk1d, Thomas Mraz, Pepel Nahudi, Iron и Cakeboy. Во второй день, 12 июля, выступят А Friendly Thug 52 Ngg, Alblak 52, A-This 52, Glocki 52, Mydee 52 и Saint Prince 52 при поддержке Гуфа и Saluki — ждем историческую встречу двух столиц!
Roof Fest (16+)
До конца лета, в Roof Place
Летний музыкальный проект на крыше «Брусницына» отмечает пятнадцатилетие. В афише на второй месяц лета сплошь легенды: Линда (8 июля), Ева Польна (22 июля), Сурганова с оркестром (26 июля), а также вечеринка Discoland от объединения Çavadisco, ответственного за самые нарядные тусовки Петербурга (31 июля).
Выставки
«О сладости мира. Современное искусство Индии» (12+)
До 4 октября, в Главном штабе Эрмитажа
На выставке современного искусства Индии — работы одиннадцати авторов, некоторые из которых выставлялись в MoMA и Tate Modern. Отдельное событие — первая в истории Эрмитажа гейм-инсталляция: ее сделала исследовательница популярности советских детских книг в Бангалоре Афра Шафик. Современное искусство дополняют настенные росписи монастырей Великого шелкового пути и древние могольские миниатюры.
«Фа. Соль. Мажор!» (16+)
До 18 июля, в галерее «Паразит»
«Паразит» обзавелся второй локацией в Петербурге — галереей по соседству с НИИ в подвале на улице Рентгена. До 18 июля здесь первая коллективная выставка с работами двадцати пяти авторов-резидентов — увидеть ее можно с четверга по воскресенье.
«Максим Има. Защита девелоперского проекта» (12+)
До 19 июля, в Marina Gisich Gallery
Стрит-артист Максим Има обращается к истории архитектуры и показывает непривычные для себя работы на бумаге — настоящий эксперимент с самоконтролем и повторяемостью. Художник по слоям препарирует процесс влияния среды на человека и строит свой город будущего. Спойлер: кажется, места для свободы в нем станет еще меньше.
«Я зашел на улицу сказать вам…» (12+)
17 июля — 13 сентября, в Didi Gallery
Художник, предметный дизайнер, автор обложек альбомов «СБПЧ» и «Перемотки» и любимых петербуржцами стрит-арт-вышивок Саша Браулов покажет «документальные» работы, ситуативные комментарии к городским объявлениям и тексты в технике трафарета — те авторские серии, которые можно встретить в городской среде.
«Окно, в котором… Собрание Власовых — Шишмаревой» (18+)
До 13 сентября, в K Gallery
Окно одного и того же дома в Комарово писали три поколения семьи Власовых — Шишмаревой: Татьяна Шишмарева и Василий Власов, их дети Борис и Елена, а также внучка Татьяна. Этот сюжет стал центральным — в галерее в формате инсталляции восстановили то самое окно. А еще показали произведения Александра Яковлева, Бориса Григорьева и рисунок Валентина Серова, найденный Василием Власовым в заброшенном доме художника по наводке своего учителя Ильи Репина.
«Андрей Кузькин. Второй круг» (16+)
До 26 июля, на Левашовском хлебозаводе
Главные герои новой выставки современного художника и перформера Андрея Кузькина — почти четырехметровые фигуры из хлебного мякиша. Несколько лет назад инсталляция «Герои левитации» была почти полностью уничтожена, но благодаря команде галереи Anna Nova и коллекционеру Игорю Суханову ее удалось восстановить и вновь представить публике.
«Голова современника. Художники из коллекции» (16+)
До 31 июля, в культурном пространстве Third Place
Коллекционер Денис Химиляйне впервые представляет свое собрание широкой публике. Куратор Александр Дашевский («НеНеМу») отобрал для выставки более сотни работ, которые размышляют о прошлом, настоящем и будущем, пытаются нащупать стратегии проживания в эпоху перемен, и исследуют эмоции, порождаемые глобальной перестройкой миропорядка. Среди авторов — Вадим Сидур, Лиза Бобкова, Нестор Энгельке и Михаил Рогинский.
«Балет. Земные боги» (16+)
До 31 января 2027 года, в Театральном музее
Главными героями выставки в Театральном музее стали Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров, Олег Виноградов и другие. Через архивные кадры она исследует, как эти выдающиеся артисты реформировали мужской балет в XX веке.
«Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» (12+)
До 13 сентября, в Музее Фаберже
Ретроспектива объединила почти сто семьдесят работ классиков русской живописи — родных братьев с совершенно разным взглядом на мир. Впервые в России можно увидеть девять произведений Маковских, находящихся в собрании Государственного музея искусств Узбекистана, — в том числе «Католический проповедник» Константина и «Голова Христа» Владимира.
«Виталий Пушницкий. Земля» (16+)
До 10 сентября, в Marina Gisich Gallery
Виталий Пушницкий продолжает размышлять на темы переходных состояний и неизбежных трансформаций. «Вся экспозиция выстроена вокруг одного принципа — восхождения. Растения отталкиваются от почвы и тянутся вверх. Это единственный вектор, который земля задает живому. Но вектор работает лишь потому, что есть основание — поверхность, от которой мы отталкиваемся. В космосе у нас нет других ориентиров: мы существа гравитации. Терпеливость растений, их красота без усилия — это почти буддистская добродетель. Нет лучшей приправы у смерти, чем вечно воскресающая жизнь», — отмечают кураторы.
«Цирк Г.А.В. Траугот» (0+)
До 31 августа, в Западном павильоне Михайловского замка
Ретроспектива собрала более двухсот произведений художников семьи Траугот о цирке: рисунки ленинградского цирка 1940-х, фарфоровые скульптуры, неизданные линогравюры «Забавные клоуны», эскизы к книге «Цирк» Самуила Маршака, зарисовки выступлений парижского уличного цирка, книжные иллюстрации.
«Пик неопределенности» (16+)
До 9 августа, в галерее Anna Nova
Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видео-арт. Елену Немкову интересует пересечение органического и технологического — в своих работах она миксует материалы, например, минералы и металл. Для их совместной выставки пространство галереи превратилось одновременно и в «заповедную зону, где следы человеческого становятся почти неотличимыми от природного ландшафта», и в «место необъяснимого происшествия, в которое случайно забредает зритель».
«Петр Кончаловский. Сад в цвету» (6+)
До 14 сентября, в Корпусе Бенуа Русского музея
Крупнейшая в России ретроспектива художника-бунтаря и основателя «Бубнового валета» собрала десятки работ всех жанров и периодов его творчества: от ранних полотен и рисунков до шедевров «Поднос и овощи», «Матадор» и «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».
Театр
«Диана. Без слов» (16+)
13 июля, в БДТ им. Товстоногова
В день своего рождения прима-балерина Мариинского театра и худрук фестиваля Context Диана Вишнева представит новую программу современного танца «Диана. Без слов». Подробности пока не раскрывают, но обещают, что премьера станет одним из главных событий тридцатого сезона балерины на сцене.
«Летний театр» (16+)
До конца сезона, в «Новой Голландии»
Cценическое посвящение поэту Борису Рыжему (10 и 11 июля), шоукейс лейбла «ГОСТ Звук» (18 июля), выступление ансамбля из двух маримб, двух вибрафонов и рояля Percussion Today Project (24 июля), концерт пианиста Алексея Гориболя (25 июля), перформанс Jazzy Moves × True Flavas (26 июля), фестиваль «Танец без ума от себя и от любви» (31 июля и 1 августа) и традиционные джазовые воскресенья — в программе «Летнего театра» на июль.
«Шинель М» (16+)
18 июля, на Новой сцене Александринского театра
Двести лет назад Гоголю рассказали «анекдот», ставший основой сюжета будущей повести «Шинель». По сюжету танцевальной драмы хореографа Юрия Смекалова «Шинель М», сто лет спустя Всеволод М. решает поставить об этом спектакль. В фантазии постановщика история Акакия Башмачкина резонирует со страстями великого режиссера: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актерами — «биомеханикой».
«Пишу — слышу — вижу» (16+)
21 июля, на Новой сцене Александринского театра
Третья часть совместного проекта художника Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra под управлением дирижера Георгия Аверина. Новый перформанс навеян японской культурой, каллиграфией и творческим исследованием Токио: авторское письмо встречается с иероглифической структурой, редкие виды туши — с негрунтованным холстом.