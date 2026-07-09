Возвращение «Грибыча», вышивки и юбилей Вишневой: чем заняться в Петербурге в июле-2026

Виталий Пушницкий продолжает размышлять на темы переходных состояний и неизбежных трансформаций. «Вся экспозиция выстроена вокруг одного принципа — восхождения. Растения отталкиваются от почвы и тянутся вверх. Это единственный вектор, который земля задает живому. Но вектор работает лишь потому, что есть основание — поверхность, от которой мы отталкиваемся. В космосе у нас нет других ориентиров: мы существа гравитации. Терпеливость растений, их красота без усилия — это почти буддистская добродетель. Нет лучшей приправы у смерти, чем вечно воскресающая жизнь», — отмечают кураторы.