Петербург

Возвращение «Грибыча», вышивки и юбилей Вишневой: чем заняться в Петербурге в июле-2026

Афиша Daily
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Фото: Театральный музей
Участники главного рэп-крю Петербурга на одной сцене с Гуфом, почти четырехметровые фигуры из хлебного мякиша на Левашовском хлебозаводе, десятилетие фестиваля Gamma, спектакль к юбилею Дианы Вишневой, перформанс Покраса Лампаса на Новой сцене Александринского театра и другие события второго месяца лета.

Музыка

Открытие клуба «Грибоедов» (18+)

Все лето

© Предоставлено клубом

Перестановка тусовочных сил в Петербурге: Blank пост сдал, «Грибыч» пост принял! Легендарный клуб с тридцатилетней историей возвращается в новом формате. Теперь это культурно-досуговый центр с кинозалом, галерей и ресторанной зоной с живой музыкой. За перезапуск отвечает идеолог «Миража на Большом» Олег Ивонинский, арт-директором «Грибоедова» стал диджей и основатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин.

Адрес
Воронежская, 2а
Метро
«Лиговский проспект»
Билеты и подробности
на t.me/griboedovclub

Фестиваль «Планета К-30» (18+)

10–11 июля, в пространстве «Мануфактура 10/12»

© Дмитрий Егоров/K-30

Два дня, пять сцен, в том числе новый концертный аутдор-стейдж: джаз, лайвы, рейв. В лайнапе Cream Soda, Петар Мартич, Тима Ищет Свет, «Станция метро Горьковская», резиденты Roots United и Stvol TV, Simple Symmetry — и хедлайнер привоза, легенда нового UK-джаза Камаал Уильямс.

Адрес
Красного Текстильщика, 10–12, литера У
Метро
«Площадь Александра Невского», «Чернышевская»
Билеты
от 3000 ₽
Подробности
на planetak30.com

Фестиваль Summer Sound (16+)

24 июля — 16 августа, в пространстве «Мануфактура 10/12»

© Summer Sound

Московская серия летних концертов теперь проходит и в Петербурге. Откроют сезон поп-металлисты Wildways (24 июля), «Градусы» (25 июля), Антоха МС (26 июля), альтернативщики Tritia (28 июля), инди-дуэт «Базар» (29 июля), автор хитов «Самолеты» и «Поезда» «Комната культуры» (30 июля), а также группа «Гудтаймс» (31 июля). 

Адрес
Красного Текстильщика, 10–12, литера У
Метро
«Площадь Александра Невского», «Чернышевская»
Билеты
от 2500 ₽
Подробности
на summersound.ru

Фестиваль Pianissimo (12+)

До 14 августа, в Эрмитаже и Большом Петергофском дворце

© Pianissimo

В летнем сезоне фортепианного фестиваля в Большом Петергофском дворце выступят Максим Милославский (5 июля), Игорь Сидоров (19 июля), Лев Чефанов (26 июля) и выпускник Корейского национального университета искусств Моён Юн (2 августа). В Эрмитаже слушаем Егора Кадникова (6 июля), серба Маттео Буонаноче (13 июля), португальца Жуана Нету Виейру (20 июля), Джана Сарача из Турции (27 июля), а также Владимира Петрова (10 августа).

Адреса
Эрмитаж, Дворцовая наб., 34
Петергоф, Разводная, 2
Метро
«Адмиралтейская» (Эрмитаж)
Билеты
5000 ₽
Подробности
на pianissimofestival.com

Фестиваль «Атланта» × 52 DAY (16+)

11–12 июля, на площади Морского вокзала

© «Атланта»

Хип-хоп-фестиваль объединяется с главным петербургским крю. Откроют фестиваль 11 июля Gone.Fludd, ЛСП, Yanix, Bushido Zho, Madk1d, Thomas Mraz, Pepel Nahudi, Iron и Cakeboy. Во второй день, 12 июля, выступят А Friendly Thug 52 Ngg, Alblak 52, A-This 52, Glocki 52, Mydee 52 и Saint Prince 52 при поддержке Гуфа и Saluki — ждем историческую встречу двух столиц! 

Адрес
пл. Морской Славы, 1
Метро
«Горный институт»
Билеты
от 1400 ₽
Подробности
на atlantafest.ru

Roof Fest (16+)

До конца лета, в Roof Place

© Roof Fest

Летний музыкальный проект на крыше «Брусницына» отмечает пятнадцатилетие. В афише на второй месяц лета сплошь легенды: Линда (8 июля), Ева Польна (22 июля), Сурганова с оркестром (26 июля), а также вечеринка Discoland от объединения Çavadisco, ответственного за самые нарядные тусовки Петербурга (31 июля).

Адрес
Кожевенная линия, 30
Метро
«Горный институт»
Билеты
от 2900 ₽
Подробности
на roofmusicgroup.ru

Выставки

«О сладости мира. Современное искусство Индии» (12+)

До 4 октября, в Главном штабе Эрмитажа 

© Алексей Бронников/Государственный Эрмитаж

На выставке современного искусства Индии — работы одиннадцати авторов, некоторые из которых выставлялись в MoMA и Tate Modern. Отдельное событие — первая в истории Эрмитажа гейм-инсталляция: ее сделала исследовательница популярности советских детских книг в Бангалоре Афра Шафик. Современное искусство дополняют настенные росписи монастырей Великого шелкового пути и древние могольские миниатюры.

Адрес
Дворцовая пл., 6–8
Метро
«Адмиралтейская»
Билеты
от 0 ₽
Подробности
на hermitagemuseum.org
О сладости мира. Современное искусство Индии
Выставка в Санкт-Петербурге / до 4 октября
Подробнее на Афише

«Фа. Соль. Мажор!» (16+)

До 18 июля, в галерее «Паразит»

© Константин Кондрашов/«Паразит»

«Паразит» обзавелся второй локацией в Петербурге — галереей по соседству с НИИ в подвале на улице Рентгена. До 18 июля здесь первая коллективная выставка с работами двадцати пяти авторов-резидентов — увидеть ее можно с четверга по воскресенье. 

Адрес
наб. реки Карповки, 31, вход со стороны Каменноостровского проспекта
Метро
«Петроградская»
Билеты
вход свободный
Подробности
на t.me/PARAZIT_Group

«Максим Има. Защита девелоперского проекта» (12+)

До 19 июля, в Marina Gisich Gallery

© Marina Gisich Gallery

Стрит-артист Максим Има обращается к истории архитектуры и показывает непривычные для себя работы на бумаге — настоящий эксперимент с самоконтролем и повторяемостью. Художник по слоям препарирует процесс влияния среды на человека и строит свой город будущего. Спойлер: кажется, места для свободы в нем станет еще меньше.

Адрес
наб. реки Фонтанки, 121
Метро
«Сенная площадь»
Билеты
от 0 ₽
Подробности
на gisich.com

«Я зашел на улицу сказать вам…» (12+)

17 июля — 13 сентября, в Didi Gallery

© DiDi Gallery

Художник, предметный дизайнер, автор обложек альбомов «СБПЧ» и «Перемотки» и любимых петербуржцами стрит-арт-вышивок Саша Браулов покажет «документальные» работы, ситуативные комментарии к городским объявлениям и тексты в технике трафарета — те авторские серии, которые можно встретить в городской среде.

Адрес
Большой просп. В.О., 62
Метро
«Горный институт»
Билеты
вход свободный
Подробности
на didigallery.com
Саша Браулов. Я зашёл на улицу сказать вам…
Выставка в Санкт-Петербурге / до 13 сентября
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«Окно, в котором… Собрание Власовых — Шишмаревой» (18+)

До 13 сентября, в K Gallery

Николай Лапшин. Женщина в кресле, 1940
© KGallery

Окно одного и того же дома в Комарово писали три поколения семьи Власовых — Шишмаревой: Татьяна Шишмарева и Василий Власов, их дети Борис и Елена, а также внучка Татьяна. Этот сюжет стал центральным — в галерее в формате инсталляции восстановили то самое окно. А еще показали произведения  Александра Яковлева, Бориса Григорьева и рисунок Валентина Серова, найденный Василием Власовым в заброшенном доме художника по наводке своего учителя Ильи Репина.

Адрес
наб. реки Фонтанки, 24
Метро
«Чернышевская», «Гостиный Двор»
Билеты
от 200 ₽
Подробности
на kgallery.ru
Окно, в котором... Собрание Власовых-Шишмаревой
Выставка в Санкт-Петербурге / до 13 сентября
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«Андрей Кузькин. Второй круг» (16+)

До 26 июля, на Левашовском хлебозаводе

© Левашовский хлебозавод

Главные герои новой выставки современного художника и перформера Андрея Кузькина — почти четырехметровые фигуры из хлебного мякиша. Несколько лет назад инсталляция «Герои левитации» была почти полностью уничтожена, но благодаря команде галереи Anna Nova и коллекционеру Игорю Суханову ее удалось восстановить и вновь представить публике. 

Адрес
Барочная, 4а
Метро
«Чкаловская»
Билеты
от 0 ₽
Андрей Кузькин. Второй круг
Выставка в Санкт-Петербурге / до 16 августа
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«Голова современника. Художники из коллекции» (16+)

До 31 июля, в культурном пространстве Third Place

© Third Place

Коллекционер Денис Химиляйне впервые представляет свое собрание широкой публике. Куратор Александр Дашевский («НеНеМу») отобрал для выставки более сотни работ, которые размышляют о прошлом, настоящем и будущем, пытаются нащупать стратегии проживания в эпоху перемен,  и исследуют эмоции, порождаемые глобальной перестройкой миропорядка. Среди авторов — Вадим Сидур, Лиза Бобкова, Нестор Энгельке и Михаил Рогинский.

Адрес
Литейный просп., 62
Метро
«Владимирская», «Маяковская», «Площадь Восстания»
Билеты
от 950 ₽
Голова современника. Художники из коллекции
Выставка в Санкт-Петербурге / до 31 июля
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«Балет. Земные боги» (16+)

До 31 января 2027 года, в Театральном музее

© Театральный музей

Главными героями выставки в Театральном музее стали Владимир Васильев, Юрий Григорович, Вахтанг Чабукиани, Константин Сергеев, Юрий Соловьев, Леонид Якобсон, Аскольд Макаров, Олег Виноградов и другие. Через архивные кадры она исследует, как эти выдающиеся артисты реформировали мужской балет в XX веке.

Адрес
пл. Островского, 6
Метро
«Гостиный Двор»
Билеты
от 200 ₽
Подробности
на theatremuseum.ru
Елена Фетисова: Балет. Земные боги
Выставка в Санкт-Петербурге / до 31 января
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«Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная» (12+)

До 13 сентября, в Музее Фаберже

© Музей Фаберже

Ретроспектива объединила почти сто семьдесят работ классиков русской живописи — родных братьев с совершенно разным взглядом на мир. Впервые в России можно увидеть девять произведений Маковских, находящихся в собрании Государственного музея искусств Узбекистана, — в том числе «Католический проповедник» Константина и «Голова Христа» Владимира.

Адрес
наб. реки Фонтанки, 21
Метро
«Гостиный Двор»
Билеты
от 450 ₽
Подробности
на fabergemuseum.ru
Константин и Владимир Маковские. Любовь земная и небесная
Выставка в Санкт-Петербурге / до 13 сентября
Подробнее на Афише

«Виталий Пушницкий. Земля» (16+)

До 10 сентября, в Marina Gisich Gallery

© Marina Gisich Gallery

Виталий Пушницкий продолжает размышлять на темы переходных состояний и неизбежных трансформаций. «Вся экспозиция выстроена вокруг одного принципа — восхождения. Растения отталкиваются от почвы и тянутся вверх. Это единственный вектор, который земля задает живому. Но вектор работает лишь потому, что есть основание — поверхность, от которой мы отталкиваемся. В космосе у нас нет других ориентиров: мы существа гравитации. Терпеливость растений, их красота без усилия — это почти буддистская добродетель. Нет лучшей приправы у смерти, чем вечно воскресающая жизнь», — отмечают кураторы.

Адрес
наб. реки Фонтанки, 121
Метро
«Гостиный Двор»
Билеты
от 0 ₽
Подробности
на www.gisich.com

«Цирк Г.А.В. Траугот» (0+)

До 31 августа, в Западном павильоне Михайловского замка 

Г.А.В. Траугот. Забавные клоуны, 1950-е
© Русский музей

Ретроспектива собрала более двухсот произведений художников семьи Траугот о цирке: рисунки ленинградского цирка 1940-х, фарфоровые скульптуры, неизданные линогравюры «Забавные клоуны», эскизы к книге «Цирк» Самуила Маршака, зарисовки выступлений парижского уличного цирка, книжные иллюстрации.

Адрес
Инженерная, 8
Метро
«Невский проспект»
Билеты
400 ₽
Подробности
на rusmuseum.ru
Цирк Г.А.В. Траугот
Выставка в Санкт-Петербурге / до 31 августа
Подробнее на Афише

«Пик неопределенности» (16+)

До 9 августа, в галерее Anna Nova

© Anna Nova

Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видео-арт. Елену Немкову интересует пересечение органического и технологического — в своих работах она миксует материалы, например, минералы и металл. Для их совместной выставки пространство галереи превратилось одновременно и в «заповедную зону, где следы человеческого становятся почти неотличимыми от природного ландшафта», и в «место необъяснимого происшествия, в которое случайно забредает зритель».

Адрес
Жуковского, 28
Метро
«Площадь Восстания»
Билеты
от 100 ₽
Подробности
на annanova-gallery.ru

«Петр Кончаловский. Сад в цвету» (6+)

До 14 сентября, в Корпусе Бенуа Русского музея

Петр Кончаловский. А.Н.Толстой у меня в гостях, 1940–1941
© Русский музей

Крупнейшая в России ретроспектива художника-бунтаря и основателя «Бубнового валета» собрала десятки работ всех жанров и периодов его творчества: от ранних полотен и рисунков до шедевров «Поднос и овощи», «Матадор» и «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».

Адрес
наб. канала Грибоедова, 2
Метро
«Невский проспект»
Билеты
от 700 ₽
Пётр Кончаловский. Сад в цвету
Выставка в Санкт-Петербурге / до 14 сентября
Подробнее на Афише

Театр

«Диана. Без слов» (16+)

13 июля, в БДТ им. Товстоногова

© Context. Diana Vishneva

В день своего рождения прима-балерина Мариинского театра и худрук фестиваля Context Диана Вишнева представит новую программу современного танца «Диана. Без слов». Подробности пока не раскрывают, но обещают, что премьера станет одним из главных событий тридцатого сезона балерины на сцене.

Адрес
наб. реки Фонтанки, 65
Метро
«Сенная площадь»
Билеты
от 1500 ₽
Подробности
на contextfest.com
Диана. Без слов
Спектакль / 13 июля
Подробнее на Афише

«Летний театр» (16+)

До конца сезона, в «Новой Голландии»

© «Новая Голландия»

Cценическое посвящение поэту Борису Рыжему (10 и 11 июля), шоукейс лейбла «ГОСТ Звук» (18 июля), выступление ансамбля из двух маримб, двух вибрафонов и рояля Percussion Today Project (24 июля), концерт пианиста Алексея Гориболя (25 июля), перформанс Jazzy Moves × True Flavas (26 июля), фестиваль «Танец без ума от себя и от любви» (31 июля и 1 августа) и традиционные джазовые воскресенья — в программе «Летнего театра» на июль.

Адрес
наб. Адмиралтейского канала, 2
Метро
«Адмиралтейская»
Билеты
от 0 ₽
Подробности
на newhollandsp.ru

«Шинель М» (16+)

18 июля, на Новой сцене Александринского театра

© Юлия Михеева/Новая сцена Александринского театра

Двести лет назад Гоголю рассказали «анекдот», ставший основой сюжета будущей повести «Шинель». По сюжету танцевальной драмы хореографа Юрия Смекалова «Шинель М», сто лет спустя Всеволод М. решает поставить об этом спектакль. В фантазии постановщика история Акакия Башмачкина резонирует со страстями великого режиссера: нежданной поздней любовью и одержимостью новым методом работы с актерами — «биомеханикой».

Адрес
наб. реки Фонтанки, 49а
Метро
«Гостиный Двор»
Билеты
от 2500 ₽
Подробности
на alexandrinsky.ru
Шинель М.
Спектакль / 18 июля
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«Пишу — слышу — вижу» (16+)

21 июля, на Новой сцене Александринского театра

© SPB Blind Orchestra

Третья часть совместного проекта художника Покраса Лампаса и SPB Blind Orchestra под управлением дирижера Георгия Аверина. Новый перформанс навеян японской культурой, каллиграфией и творческим исследованием Токио: авторское письмо встречается с иероглифической структурой, редкие виды туши — с негрунтованным холстом.

Адрес
наб. реки Фонтанки, 49а
Метро
«Гостиный Двор»
Билеты
2000 ₽
Подробности
на alexandrinsky.ru
Пишу — Слышу — Вижу 3
Концерт / 21 июля
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