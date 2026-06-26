Спорт Забеги и велозаезды в Москве летом 2026: полный календарь событий Афиша Daily Мария Запрометова Вчера 5 мин на чтение

Фото: пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Жители Москвы этим летом смогут отдыхать не только на верандах и в парках, но и заниматься активным досугом. На выбор доступны различные городские старты, беговые марафоны и велозаезды — преодолевать себя можно будет как на Садовом кольце, так и в парке «Лосиный остров». Собрали самые интересные варианты соревнований.

Забеги с платным взносом 27 июня благотворительный забег «Самое время жить» от Фонд борьбы с лейкемией. Собранные средства пойдут на лечение и поддержку подопечных с раком крови. Есть дистанции для детей, новичков и продвинутых бегунов. Участие платное.

от Фонд борьбы с лейкемией. Собранные средства пойдут на лечение и поддержку подопечных с раком крови. Есть дистанции для детей, новичков и продвинутых бегунов. Участие платное. 125 районов-марафонов» — беговой проект от проекта «City Run», во время которого старты проходят в каждом районе Москвы. Участники могут преодолеть дистанции пять километров, 10 километров или 21 километр. Регистрация платная.

— беговой проект от проекта «City Run», во время которого старты проходят в каждом районе Москвы. Участники могут преодолеть дистанции пять километров, 10 километров или 21 километр. Регистрация платная. 1 августа в Москве пройдет «Ночной трейл» , а 2 августа — «Дневной трейл» от серии Hero League Trail. Площадка мероприятия — спортивный комплекс «Альфа-Битца». Участие платное.

, а 2 августа — от серии Hero League Trail. Площадка мероприятия — спортивный комплекс «Альфа-Битца». Участие платное. 1 августа «Битва Беговых Клубов» в «Лужниках». Организатор — клуб «Пыльные гантели». Доступно командное и индивидуальное участие. Соревноваться нужно будет на стадионе на дистанции три тыс. метров, а также в эстафетах (шведская эстафета и 4×100 метров). Регистрация платная.

в «Лужниках». Организатор — клуб «Пыльные гантели». Доступно командное и индивидуальное участие. Соревноваться нужно будет на стадионе на дистанции три тыс. метров, а также в эстафетах (шведская эстафета и 4×100 метров). Регистрация платная. 2 августа благотворительный забег «Без границ» от фонда «Спорт для Жизни». Он проходит в Измайловском парке, также онлайн-формат участи. Цель мероприятия — поддержка программ помощи людям с нарушениями слуха и зрения, а также другим подопечным фонда. Участие платное.

от фонда «Спорт для Жизни». Он проходит в Измайловском парке, также онлайн-формат участи. Цель мероприятия — поддержка программ помощи людям с нарушениями слуха и зрения, а также другим подопечным фонда. Участие платное. 16 августа — благотворительный гастрономичесий забег «Run & Eat» в Парке Победы на Поклонной горе. Желающим предложат дистанции пять километров и 10 километров с гастрономическими пит-стопами, а также детские забеги на 500 метров и один километр. Возможно как индивидуальное, так и корпоративное участие. Участие платное.

в Парке Победы на Поклонной горе. Желающим предложат дистанции пять километров и 10 километров с гастрономическими пит-стопами, а также детские забеги на 500 метров и один километр. Возможно как индивидуальное, так и корпоративное участие. Участие платное. 16 августа — City Trail Losiny Ostrov. Забег пройдет по тропам национального парка «Лосиный остров» в Москве. Доступны беговые (5,4 километра, 10,4 километра, 19 километров и 30,5 километра) и велосипедные дистанции на выбор. Участие платное.

Забег пройдет по тропам национального парка «Лосиный остров» в Москве. Доступны беговые (5,4 километра, 10,4 километра, 19 километров и 30,5 километра) и велосипедные дистанции на выбор. Участие платное. 23 августа — «Большой фестиваль бега» . Мероприятие станет частью проекта «Лето в Москве». Будут доступны два варианта участия — соревновательный и фестивальный. Можно пробежать пять или десять километров. Маршрут проходит по Садовому кольцу с финишем у парка Горького. Помимо бега можно выбрать северную ходьбу. Участие платное.

. Мероприятие станет частью проекта «Лето в Москве». Будут доступны два варианта участия — соревновательный и фестивальный. Можно пробежать пять или десять километров. Маршрут проходит по Садовому кольцу с финишем у парка Горького. Помимо бега можно выбрать северную ходьбу. Участие платное. 29 августа в Измайловском парке пройдет благотворительный забег фонда «Линия Жизни» . Все регистрационные взносы идут на лечение подопечных фонда. Можно выбрать дистанции 21,1 километра, 10 километров, пять километров или один километр. Для детей — старт 300 метров. Кроме того, есть опция участвовать онлайн: с 24 по 29 августа из любой точки мира, медаль придет по почте. Регистрация платная.

. Все регистрационные взносы идут на лечение подопечных фонда. Можно выбрать дистанции 21,1 километра, 10 километров, пять километров или один километр. Для детей — старт 300 метров. Кроме того, есть опция участвовать онлайн: с 24 по 29 августа из любой точки мира, медаль придет по почте. Регистрация платная. 30 августа пройдкт забег-полумарафон «Адские горки» в парке 850-летия Москвы. Организатором выступает беговой клуб «My Run Club Му Run». Дистанции : три километра, пять километров, 10 километров, 15 километров и 21,1 километра. Участие платное.

в парке 850-летия Москвы. Организатором выступает беговой клуб «My Run Club Му Run». Дистанции три километра, пять километров, 10 километров, 15 километров и 21,1 километра. Участие платное. «Забеги в Царицыно» — еженедельные субботние пробежки вокруг Нижнего Царицынского пруда. Дистанция — пять километров.

— еженедельные субботние пробежки вокруг Нижнего Царицынского пруда. Дистанция — пять километров. «5 верст» — еженедельные старты, которые проходят каждую субботу в 9:00 утра в парках Москвы (в Коломенском, парке Горького, Сокольниках, Измайлово и в других). Дистанцию можно пробежать или просто пройти пешком. © Источник: mos.ru Велозаезды

4 июля состоится 1-й Ночной велофестиваль . Организатором выступает департамент транспорта совместно с командой проекта «Московский велофестиваль».Колонны стартуют в 21:00 и 22:00. Маршрут пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Протяженность — 20 километров. Участие бесплатное.

. Организатором выступает департамент транспорта совместно с командой проекта «Московский велофестиваль».Колонны стартуют в 21:00 и 22:00. Маршрут пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Протяженность — 20 километров. Участие бесплатное. 4 июля также пройдет гонка «Столица». Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, улице Косыгина и Воробьевскому шоссе с точкой старта у главного здания МГУ. Будут доступны дистанции для профессионалов (дистанции до 100 км), так и для любителей (20, 35 и 50 км). Участие платное.

Маршрут пройдет по набережным Москвы-реки, улице Косыгина и Воробьевскому шоссе с точкой старта у главного здания МГУ. Будут доступны дистанции для профессионалов (дистанции до 100 км), так и для любителей (20, 35 и 50 км). Участие платное. 1 августа — 2-й Ночной велофестиваль . Заезд снова пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Участие бесплатное.

. Заезд снова пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Участие бесплатное. 1 августа «Вечернее Садовое кольцо». Старт пройдет впервые. Для спортсменов доступны дистанции 78, 94 и 109 километров, для новичков и любителей — 16, 32 и 47 километров. Организатор — проект «CyclingRace». Регистрация платная.

Старт пройдет впервые. Для спортсменов доступны дистанции 78, 94 и 109 километров, для новичков и любителей — 16, 32 и 47 километров. Организатор — проект «CyclingRace». Регистрация платная. 8 августа пройдет фестиваль «La Strada» в олимпийском комплексе «Лужники». Организатором выступает спортивное агентство «Лига Героев». Доступны трассы на выбор — 40 километров и 70 километров. Регистрация платная.