Еду по России

Уходим в лес (но живем с комфортом): 9 глэмпингов, куда можно уехать из Москвы

Афиша Daily
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Фото: «Под небом»
Хочется отдохнуть на природе, но смущают условия кемпинга (не все готовы к отсутствию горячего душа в жилище)? Присмотритесь к более «гламурному» варианту: глэмпинг сохраняет близость к природе, но не лишает удобств и комфорта, к которому мы привыкли. Собрали несколько приятных вариантов, куда можно сбежать из мегаполиса на выходные или в отпуск.

Какими бывают глэмпинги

Чем хороши глэмпинги, так это разнообразием вариантов и видов жилья, в котором можно остановиться. Самый классический вариант — шатры и сафари-тенты. К ним относятся, например, аутентичные этнические типи — жилища кочевых индейцев, представляющие собой тент в форме конуса или полусферы, который довольно легко собрать и разобрать.

Еще можно пожить в необычном домике. Например, тини-хаус — небольшой модульный домик в скандинавском стиле, внутри которого находятся все удобства, а снаружи обычно обустроена терраса. Барнхаус — просторный эко-домик с двускатной крышей и окнами до пола, благодаря которым в пространстве много света. Домики A-Frame легко узнать, у них треугольная форма. Есть и более нестандартные решения — жилье в виде геокупола, сферы или куба.

Как вариант для тех, кто хочет в прямом смысле слова проснуться в лесу под пение птиц, дома на деревьях. А иногда жилище даже ставят на колеса — уехать в них, конечно, никуда не получится, зато прочувствовать весь антураж — вполне.

Чем заняться в глэмпинге

Досуг в первую очередь зависит от локации и концепции глэмпинга, но чаще всего предлагают водные активности вроде сапборда, водных лыж и байдарок, походы и велопрогулки по живописным местам, занятия йогой на свежем воздухе. Обычно на территории глэмпинга есть баня или купель под открытым небом, в некоторых для полного релакса предлагают спа-процедуры и массаж. Чтобы было интереснее отдыхать всей семьей, можно выбрать вариант с мини-зоопарком или эко-фермой, где дети смогут познакомиться с домашними животными.

Концептуальные глэмпинги, конечно, делают акцент на своей специфике: например, в глэмпинге «Точка Немо» можно покататься с капитаном на яхте, а в «Рузской Аляске» пойти в пеший поход и сплавиться на байдарках с хаски.

9 вариантов, куда можно уехать из Москвы

Hippy Hotel

© Hippy Hotel

Все домики здесь созданы из автомобилей — например, можно пожить в ретро-микроавтобусе ЕРАЗ, небезызвестном Volkswagen Transporter или в польском микроавтобусе Nysa. Баня, кстати, тоже находится в автобусе — в советском ПАЗ–672.

Досуг в Hippy Hotel отдает ностальгией: ретро-игры на приставках Dendy и Sega, просмотр фильмов на проекторе, рыбалка и шашлыки на свежем воздухе. Отличный вариант, чтобы ненадолго вернуться в прошлое, отключив все средства коммуникации, и провести время с семьей или в компании друзей со старым добрым набором развлечений.

Адрес
Московская область, Наро-Фоминский городской округ, рабочий поселок Калининец, ул. Заречная, 112
Расстояние от Москвы
40 км
Стоимость одной ночи
Вс-Чт: 8000 ₽, Пт: 9900 ₽, Сб: 16 900 р.
Подробности
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«Рузская Аляска»

© «Рузская Аляска»

На территории хаски-деревни можно остановиться в уютных типи-шалашах, обустроенных в этническом стиле, но со всеми удобствами. У каждой палатки есть свое название, наделенное определенным смыслом: например, типи Тара появилось в честь богини путеводной звезды Тары (если верите в мистику — этот вариант подойдет тем, кто запутался и хочет найти свой верный путь). А типи Лада отвечает за гармонию и душевное равновесие — это как раз то, с чем хочется вернуться после отдыха. 

Вопросов, чем заняться в хаски-деревне, возникнуть не должно. Здесь проводят не только экскурсии в питомник и на ферму, но и док-трекинг — пешие походы с хаски по пересеченной местности. Есть как лайтовые версии на 5, 10 и 17 километров, так и двухдневные туры со сплавом на байдарках. А еще на территории хаски-деревни работают баня, которую топят согласно древним русским традициям, и кафе с домашней едой, травяными чаями ручного сбора и печеньем в форме лапок.

Адрес
Московская область, Рузский городской округ, Дороховское сельское поселение, деревня Бараново
Расстояние от Москвы
90 км
Стоимость одной ночи
пн-чт: от 8000 ₽, пт-вс, праздники: от 10 000 р.
Подробности
сайт

«Под небом»

© «Под небом»

С террасы глэмпинга открывается вид на большую воду, он находится на берегу Пестовского водохранилища. Поэтому в отдых автоматически включены классические водные активности: можно поплавать на байдарках и каяках, прокатиться на водных лыжах, вейкборде или сапборде, да и просто прогуляться по пляжу с пирсом. Также здесь проходят занятия по йоге, дартсу, стрельбе из лука или арбалету. После насыщенного дня стоит расслабиться в парной с панорамным окном или в горячей купели.

Гости проживают в палатках, в которых зимой работают обогреватели, а летом вентиляторы. В жилой зоне есть специальные модули с санузлами и душевыми. Обещают позаботиться и о гастрономическом удовольствии: блюда из практически ресторанного меню подают прямо на пирсе, чтобы можно было поужинать с видом на закат.

Адрес
Московская область, район Пушкинский, село Тишково, водохранилище Пестовское
Расстояние от Москвы
35 км
Стоимость одной ночи
Вс-Чт: от 22 900 ₽, Пт-Сб: от 27 900 ₽
Подробности
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Арт-усадьба «Веретьево»

© «Рузская Аляска»

Арт-усадьба предлагает разнообразный выбор всего, включая проживание: можно поселиться в комфортабельной палатке или в сфере, оформленной в честь конкретного региона; в стеклянном авторском домике или в таежном с печкой; в избушке посреди леса или в «Ашке» — домике в форме буквы «А». 

Досуг в усадьбе диктует локация: как минимум стоит найти и изучить все арт-объекты в парке Веретьево, где искусство соединяется с природой. Еще можно почитать в тематической библиотеке, затерянной среди троп, покататься на лодке или сапборде по реке Дубна, посетить зоопарк и баню, покачаться на огромных качелях и выбрать активность на свежем воздухе: пинг-понг, волейбол, бадминтон или футбол. Нагуляв аппетит, заглядывайте в ресторан «Веретьево», где летом открыта большая веранда, или в «Ларек» у пруда на ферме, там готовят плов в казане и другие вкусные и сытные узбекские блюда.

Адрес
Московская область, Талдомский район, деревня Веретьево
Расстояние от Москвы
100 км
Стоимость одной ночи
пн-пт: от 15 500 ₽, сб-вс: от 20 000 ₽.
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Эко-ранчо «Алексеевка»

© «Алексеевка»

Городским жителям будет здорово побывать на эко-ранчо, где можно пожить в доме на дереве, в шале с русской баней или в А-фрейме с гамаком. Сделать это стоит хотя бы ради сыроварни, где из натурального молока готовят сыры. Кажется, вдоволь наесться не пластикового на вкус сыра — уже большая удача.

Еще здесь можно посетить эко-ферму с домашними животными и птичником, конный клуб, устраивающий прогулки по окрестностям, русскую баню с видовой террасой и выходом к реке, покататься на квадроциклах, поплавать в открытом уличном бассейне и записаться на массаж или спа-уход. А за еду отвечает ресторан локаворской кухни с местными продуктами.

Адрес
Московская область, Можайский район, деревня Алексеевка
Расстояние от Москвы
80 км
Стоимость одной ночи
пн-чт: от 8550 ₽, пт- вс: от 9000 ₽
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«Хоббитлэнд»

© «Хоббитлэнд»

А как насчет того, чтобы пожить в домике хоббитов? Рассмотрите глэмпинг в виде меблированных домиков-нор с дровяной печью и круглым окном — на выбор есть домики Цветуньи, Тома Громадины, Кассии Травникс, семейства Кроликс, Медока и Примулы, Сэма Дроздока.

Отдыхают хоббиты, катаясь на лодках и ловя рыбу, прогуливаясь по окрестностям Можайского района. А еще парятся в бане под землей: с дровяной печью, парной из дикой липы и с комнатой отдыха с видом на дремучий лес. 

Адрес
Московская область, Можайский муниципальный округ, Борисовский территориальный отдел
Расстояние от Москвы
138 км
Стоимость одной ночи
от 6500 р.
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«Аномалия»

© «Аномалия»

Спа-глэмпинг завораживает в первую очередь локацией: он находится среди графитовых холмов на 5 озерах, 3 из которых разноцветные — бордового, изумрудного и голубого цвета, так что выбраться туда нужно как минимум ради того, чтобы полюбоваться этой природной красотой. Остановиться можно в лунном модуле, панорамном кубике, барнхаусе у озера, фотогеничном зеркальном модуле или в сфере в форме геокупола.

Помимо обязательных фотосессий на фоне озер стоит покататься на сапборде или водном велосипеде, расслабиться в горячей купели под открытым небом и послушать иммерсивный спектакль команды «Заблудшие» прямо на природной тропе. Отдельная гордость глэмпинга — скай-спа: спроектированная с помощью искусственного интеллекта баня с футуристичным дизайном, стеклянным потолком и голосовым управлением каждой зоной.

Адрес
Тульская область, Кимовский район
Расстояние от Москвы
279 км
Стоимость одной ночи
вс-чт: от 14 500 ₽, пт-сб: от 17 600 р.
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«Точка Немо»

© «Точка Немо»

Яхтенный глэмпинг-парк на берегу Волги — отлично подойдет тем, кто готов не только кататься на сапборде и весельной лодке, но и покорять водные просторы на настоящей парусной яхте с капитаном (перенимая мастерство или просто напевая «Яхта, парус»). Для проживания на выбор дом на дереве с купелью, геокупол с видом на реку, зеркальный баус с купелью, А-фрейм, экологичный модульный дом.

Прогулки в сосновом лесу, горячие купели под открытым небом, сауна на заливе, йога, завтраки, обеды и ужин в ресторане с видом на Волгу — звучит как классный план после занятий под парусом.

Адрес
Ярославская область, Некрасовский муниципальный округ, сельское поселение Красный Профинтерн
Расстояние от Москвы
338 км
Стоимость одной ночи
от 7488 р.
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Чехов #APi

© «Чехов #APi»

В творческой резиденции постарались объединить атмосферу русской дачи и актуальные тренды. В глэмпинг-шатре в лесу и в квадродоме посреди крон можно наслаждаться пением птиц и солнечными лучами, но при этом не отказываться от привычного уровня комфорта (и даже повышать его — с помощью продуманных деталей вроде чайной станции или подогреваемых полов).

Здесь предусмотрены специальные зоны для работы на природе, если вдруг срочные дела и задачи атакуют прямо посреди садов и троп для променада. Любопытно изучить территорию, на которой находятся арт-объекты, объединяющие природу и технологии.

Для отдыхающих открыты банный комплекс с парной, массажной зоной и спа, «Зеленая ферма» с кубийскими козами, холмогорскими гусями и коровами Зорькой и Каштанкой. В ресторане, кстати, все блюда готовят из чистых сезонных продуктов локальных фермеров.

Адрес
Московская область, городской округ Чехов, территориальный отдел Стремиловский
Расстояние от Москвы
90 км
Стоимость одной ночи
вс-чт: от 6800 ₽, пт: от 7700 ₽, сб: от 8600 р.
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