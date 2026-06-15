В парк Горького возвращается пространство с коворкингом, спортом и вечеринками

В рабочие часы — офис на свежем воздухе
«Сфера Х5» будет работать в режиме коворкинга по будням со вторника по пятницу, с 10.00 до 18.00. В альтернативном офисе для гостей подготовлено все необходимое: быстрый вайфай, розетки, столы, бесплатная питьевая вода.
В пространстве есть «Select Перекресток» с готовой едой и напитками. Лаунж-зона с мягкими креслами расположена под кронами деревьев. Чтобы устроиться на них или в любой другой локации коворкинга, нужно авторизоваться на сайте с помощью X5 ID и забронировать слот. Площадка функционирует в режиме pet-friendly, так что поработать там можно, не расставаясь с любимыми питомцами.
Вне работы — универсальное место отдыха
Пространство функционирует не только как место для работы и профессионального нетворкинга, но и как территория для досуга и развития. Летний сезон пройдет в «Сфере Х5» под слоганом «Время крутиться (по-новому)». Он отражает стремление создателей коворкинга помочь москвичам совместить продуктивность и отдых.
Спортклубы и кинозал
В выходные дни в пространстве будут работать беговой и велоклуб. По вечерам горожане смогут посмотреть в «Сфере Х5» кино на большом экране. Программа кинопоказов появится в ближайшее время на сайте проекта. Покажут как художественные фильмы, так и документальные от Beat Film Festival.
Конференции и лекции для профессионалов
Для желающих улучшить свои рабочие компетенции в пространстве проведут HR-конференции с участием руководителей крупных компаний и экспертов. На них покажут презентации исследований рынка труда, организуют чемпионат бариста, запишут тру-крайм-подкаст «Тут такое дело», устроят выступления стендап-комиков и откроют молодежный фестиваль work-life blended с рейвом от известного блогера.