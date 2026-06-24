Любовь с первого тест-драйва: на что обращать внимание, выбирая первый автомобиль

Первое, на что стоит ориентироваться при выборе автомобиля, — это сумма, которую вы готовы на него потратить. Еще пять лет назад вторичный рынок позволял значительно сэкономить. Но сейчас цены на подержанные машины ощутимо выросли. По данным «Автостата», согласно итогам первой половины 2025 года, средняя стоимость машины с пробегом составила 1,14 млн рублей. С тех пор цены не снизились, и ждать этого в 2026 году не стоит.
Покупка нового автомобиля избавляет вас от целого вороха рисков и забот вроде проверки его истории и документов и дает ряд преимуществ: гарантийное обслуживание у дилера, отсутствие износа авто (а значит и срочного ремонта), возможность кастомизации (например, цвет кузова и комплектацию) и, наконец, радость от обладания именно новым автомобилем, где собраны все актуальные технологии. Все это — по выгодной цене. Например, стоимость обновленной Omoda C5 начинается от 2 249 000 рублей с акцией до конца июня.
Совет 1. Подумайте, какой вам нужен автомобиль
Машина машине рознь — даже в рамках одной модели авто выпускают несколько вариантов кузова и комплектаций, чтобы угодить запросам разных автолюбителей. Кому-то понадобится просторный багажник, кому-то — побольше сидячих мест в салоне, кому-то нравятся только седаны из сугубо эстетических соображений и т.д.
Поэтому важно заранее определиться, какой тип авто нужен вам, исходя и из личных предпочтений (машина должна нравиться вам внешне), и из того, какой образ жизни вы ведете и какие задачи возлагаете на свой автомобиль.
Тип кузова с отдельным отсеком под багажник.
Автомобиль, у которого багажник является частью салонного пространства, а его дверь совмещена со стеклом заднего вида.
Нечто среднее между седаном и хэтчбеком. Крышка багажника совмещена с задним стеклом, но при этом сам отсек багажника немного выступает сзади.
Тот же хэтчбек, но с удлиненным кузовом и более вместительным багажником.
Автомобиль с двумя дверями и спортивным профилем. Задний ряд сидений либо укорочен, либо вовсе отсутствует.
Автомобиль с увеличенным дорожным просветом, чтобы было удобнее ездить по неровной местности.
По сути, тот же кроссовер, но с полным приводом и с более прочной конструкцией кузова, чтобы выдерживать езду по бездорожью.
Авто с кузовом для перевозки грузов. Чаще всего пикапы — это либо кроссоверы, либо внедорожники.
Для долгих поездок по городу в компании подойдут кроссоверы. Они впишутся в сценарии жизни большинства автолюбителей: удобно ездить всей семьей, разместить детское кресло или сложить негабаритные вещи (например, музыкальные инструменты или все для пикника), усадить большую собаку. Именно поэтому, судя по тенденциям последних лет, кроссоверы выбирает большинство автолюбителей.
К таким автомобилям относится и Omoda C5. Внутри достаточно просторно и комфортно, при этом он компактный, что облегчает езду и парковку в условиях насыщенной городской среды.
Вместимость багажника у Omoda C5 (в зависимости от конфигурации) составляет до 1149 литров, также он оснащен регулируемым по высоте полом. Угол открытия задней двери настраивается, а открыть багажник при необходимости можно откуда угодно пультом дистанционного управления.
Внешнему виду машины вашей мечты стоит уделить особое внимание — ведь помимо функциональности, авто должно просто-напросто нравиться. Недаром производители по всему миру находятся в постоянной креативной гонке за лучший дизайн. Omoda C5 — это высокотехнологичный автомобиль (расскажем об этом далее!), поэтому для него был разработан особый футуристический дизайн, одновременно спортивный, дерзкий и при этом подходящий разным водителям.
Совет 2. Определитесь с приводом автомобиля
Обратите внимание на ведущие колеса вашего будущего автомобиля. Передний привод обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Такими машинами чуть легче управлять в дождь и снег, но авто с задним устойчивее во время езды на большой скорости и лучше ведут себя при поворотах. Полный привод же дает максимальное сцепление с дорогой, такой автомобиль лучше других набирает скорость, но при этом сжигает куда больше топлива.
В реальной жизни это не играет первостепенной роли, но если вы предпочитаете быструю езду, стоит искать авто с задним приводом, если хотите, чтобы автомобиль лучше «чувствовал» дорогу — с передним, а если нужен максимальный комфорт — с полным. Omoda C5 представлен в двух версиях — с передним приводом и с полным.
Совет 3. Выберите желаемый объем двигателя
Обращайте внимание на мощность двигателя — малолитражки с объемом в 70-80 лошадиных сил годятся только для спокойной городской езды, но чтобы уверенно держаться в потоке на междугородних трассах, лучше выбрать авто с двигателем ближе к 140 силам. Если же вы планируете стабильно жать не меньше 110 км/ч (разумеется, там, где это позволено ПДД), то ориентируйтесь на моторы в 160 «лошадей» и выше.
Стоит учитывать, что чем мощнее двигатель вашего автомобиля, тем больше и транспортный налог: до 100 лошадиных сил ставка составляет 2,5 рубля, от 100 до 150 — уже 3,5 рубля. Поэтому оптимальным вариантом будет искать авто мощностью до 150 лошадиных сил — это будет динамичная машина, которая при этом не будет сильно бить по бюджету.
Omoda C5 представлена с двигателем на 147 лошадиных сил — то есть автомобиль хорошо себя чувствует и в плотном уличном трафике, и на автомагистрали.
Совет 4. Решите, какая вам нужна коробка передач
В этом пункте выбор предельно простой — автомат или ручная КПП? В первом случае автомобиль сам будет переключать скорости, во втором вам придется делать это самостоятельно.
Автоматическую коробку больше любят те, кто выступает за прогресс и простоту, ручную — те, кто учился водить на папиных «жигулях» и хочет больше контроля над автомобилем.
Классический «автомат», который встречается в большинстве автомобилей. Работает плавно, часто имеет несколько режимов для разных стилей езды, но за счет сложной конструкции обслуживание такой КПП обходится достаточно дорого.
Cистема с бесступенчатой трансмиссией, благодаря которой автомобиль очень плавно набирает скорость. Из минусов: такая КПП не любит высоких нагрузок и если ваш стиль езды предполагает резкий разгон или езду по бездорожью, вариатор — не ваш выход, иначе придется регулярно тратиться на ремонт.
По конструкции близка к механической, с той лишь разницей, что скорости переключает не водитель, а специальная система. «Роботу» нужно больше времени на работу, так что если вы любите резко разгоняться, с такой КПП могут быть проблемы. Структурно это самая простая коробка, поэтому ее часто ставят в автомобили бюджетного класса.
Усовершенствованная версия «робота», где используются два сцепления, за счет чего автомобиль плавно разгоняется, а переключения скоростей практически не ощущаются. Но есть и минусы: система очень сложная, в том числе с точки зрения ремонта. Но, несмотря на это, преселективная коробка считается лучшим вариантом из всех возможных.
Автомобили с ручной КПП стоят дешевле, но езда на них требует от водителя больших навыков и опыта, в то время как автомат позволяет больше концентрироваться на рулежке и на происходящем на дороге. А тип автомата стоит выбирать, исходя из бюджета, стиля езды и задач.
В зависимости от спецификации, в обновленной Omoda C5 установлены преселективные коробки DCT6 и DCT7 с шестью и семью ступенями соответственно.
Совет 6. Поинтересуйтесь технологиями автомобиля
Современный автомобиль — это не только средство передвижения, но еще и компьютер на колесах. Прогресс позволяет переложить часть задач на плечи технологий, чтобы обеспечить водителю и пассажирам максимальный комфорт и безопасность.
Omoda C5 — кроссовер, который едет в авангарде последних веяний: полностью светодиодные фары, система вентиляции и обогрева сидений, система дистанционного запуска двигателя, система очистки и ароматизации воздуха в салоне, контроль слепых зон, несколько камер кругового обзора на 540 градусов для помощи водителю, интеллектуальная система ADAS, усиленная шумоизоляция — вот далеко не полный список.
Помимо этого, в автомобиле широко представлены и другие технологии. Например, на приборной панели размещены два экрана высокого разрешения, есть встроенная беспроводная зарядка, аудиосистема с восемью динамиками и усилителем, а отвечают за всю электронную часть восьмиядерный процессор Snapdragon 8155 и 16 гигабайт оперативной памяти.
Под стать обширному оснащению выполнен и внешний дизайн кроссовера — агрессивно выглядящий фастбэк с узкими фарами и аэродинамическими формами мог бы органично вписаться в мир Cyberpunk 2077 или любую другую франшизу про высокотехнологичное будущее.
Совет 7. Позаботьтесь о важных мелочах
Итак, вы купили машину и уже даже совершили первую поездку. Но это еще не все — в пути может случиться что угодно и лучше быть готовым к неожиданностям. Вот список вещей, которые пригодятся.
Чтобы было легче поддерживать чистоту и сразу убирать мелкие загрязнения.
На маркетплейсах две эти функции часто совмещены в одном. Лучше выбирать щетку с распущенной мягкой щетиной, чтобы не поцарапать лак кузова.
Пускай они пригодятся вам лишь для того, чтобы поставить машину на учет в ГИБДД.
Чтобы всегда было что залить в систему омывателя. На зиму стоит поменять воду на устойчивый к морозам стеклоомыватель.
Пригодится, чтобы постелить на землю во время внезапного ремонта.
Чтобы откручивать клеммы аккумулятора.
Чтобы не пачкать руки по время ремонта или замены колеса.
Чтобы подкачивать колеса.
Для откручивания болтов на колесах. И то и другое обычно идет в комплекте к автомобилю.
И, конечно, не забывайте о мелочах, которые создадут в салоне авто приятную именно для вас атмосферу. Это может быть ароматизатор с вашим любимым запахом, смешная подушка на заднем сиденьи, качающая головой собачка на приборной панели — аксессуары не только отразят вашу индивидуальность, но и помогут сделать каждую поездку еще приятнее.