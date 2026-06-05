Гид

Канье уедет, а лучший город останется: советуем, где есть, пить и гулять в Тбилиси

Афиша Daily
16 мин на чтение
Фото: MartinM303/Getty Images
Где отведать суси от настоящего самурая, у кого купить лучшую сванскую соль и куда уехать от городской суеты — редакция «Афиши Daily» делится любимыми местами Тбилиси и окрестностей. Если едете на концерт Йе или просто хотите насладиться вином и горами — этот гид для вас.
Семён Гудошников
Шеф новостей «Афиши Daily», счастливый папа двух грузинских котов, отличит ркацители от мцване с закрытыми глазами
Дарья Мельникова
Новостной редактор «Афиши Daily», знает, где к пиву приносят чачу
Егор Михайлов
Культурный редактор «Афиши Daily», книжный критик, умеет печь хачапури по-мегрельски и произносить звук [ყ]
Алексей Нимандов
SMM-редактор «Афиши Daily», наелся шашлыка до конца жизни

Где поесть

The Yakitori Samurai

© The Yakitori Samurai

Место, где чувствуешь себя скорее в гостях у друзей, чем в ресторане. Здесь готовят хорошие базовые японские блюда, но отдельного внимания заслуживают суши со свежайшей рыбой и хиросимский вариант окономияки: именно в этом городе пятнадцать лет прожил шеф-повар и владелец ресторана. Кстати, он еще и самурай в восемнадцатом поколении. Д.М.

Адрес
72b Tina Iosebidze St

Van Goghi

© @vangoghi.rest

За нехитрым каламбуром скрывается чудесный ресторан, смешивающий грузинскую кухню с европейской и добавляющий ровно столько эксперимента, чтобы посетитель не заскучал, но и не закатил глаза от пафоса. Не пропустите превосходную коктейльную карту, а к концу трапезы оставьте место для чача-бабы — это десерт богов! Е.М.

Адрес
24 Mikheil Zandukeli St

Pancholi-na

© Pancholi-na

Уютная пекарня, которую открыла японская семья, переехавшая жить в Тбилиси. Здесь можно попробовать свежайший домашний хлеб, японские булочки (курица с карри — восторг), моти, якисобу-пан и другие угощения, которые редко встретишь за пределами Японии.

Заведение небольшое и работает только по будням с 14.00 до 20.00. Многие позиции раскупают уже через несколько часов после открытия, поэтому приходить лучше пораньше. Помимо выпечки, здесь можно купить домой вкусные домашние соусы и сякухати — старинную японскую бамбуковую флейту. Д.М.

Адрес
31 Arnold Chikobava St

Biang Biang Tbilisi

© @biangbiang.tbilisi

Небольшое заведение в Чугурети с китайской уличной лапшой и жареным арахисом. Внутри здесь всего несколько посадочных мест, а на улице стоят вайбовые красные стулья. Они стали одной из фишек заведения, и теперь владельцы выпускают с ними красные брелоки. Д.М.

Адрес
11 Constitution St

Ratto Bistró

© Ratto Bistró

Итальянское бистро от команды московского бара Underdog. Сюда стоит идти за неаполитанской пиццей, вителло-тоннато, пастой, «Кровавой Мэри», лимончелло и вайбом, за который люди так полюбили проект. Д.М.

Адрес
9 Vukol Beridze St

Deda Tbilisi

© @deda.tbilisi

В переулках старого города, до которых еще не дошла реновация, расположилась Deda. На месте исторического дома, от которого осталась одна стена, теперь большой открытый гриль под навесом и мини-амфитеатр со столиками. Здесь готовят классическую грузинскую кухню по семейным рецептам, подают домашние вино и чачу. В меню все по классике и без особых изысков, но подкупает атмосфера места. Советуем взять кебаб и приправить его ежевичным соусом (Что? Вай мэ!). С.Г.

Адрес
12 Arutin Saiatnova St

Miti Greek Taverna

© @miti.taverna

Одно из самых атмосферных мест на территории Wine Factory и лучшая греческая таверна в Тбилиси. В меню — классические греческие блюда в современной интерпретации: мезе, сувлаки, свежая рыба, домашняя пита и сезонные позиции. Особенно вкусные здесь жареная дорадо и греческий салат. По выходным здесь устраивают греческие вечеринки с битьем посуды и танцами. Д.М.

Адрес
1 Vasil Petriashvili Street

Asado Steakhouse

© @asadotbilisi



Ресторан с лакшери-вайбами, но доступными ценами, куда стоит идти, если вам захочется съесть большой стейк под бокал вина. Большего сказать не могу: был в Asado Steakhouse лишь раз, очень все понравилось и было желание вернуться, но так и не удалось. Не повторяйте моих ошибок! А.Н.
 

Адрес
9 Vakhtang Gorgasali St

Okomeya

© Okomeya

В Тбилиси живет огромное японское комьюнити, которое активно знакомит город со своей культурой. И вот в тихом дворике недалеко от площади Орбелиани спрятана одна из главных жемчужин. Здесь шеф-повар из Японии лично готовит каждое блюдо с нуля, поэтому готовьтесь, что еду придется подождать.

В будни ожидание может составлять до тридцати минут, а в выходные — от часа. Иногда, если все столики заняты, шеф извиняется и объясняет, что не успеет принять новых гостей. В Okomeya отличные рамены, баклажаны кабаяки, битые огурцы и лучшие в городе онигири. Помимо потрясающей еды, ресторан цепляет гостеприимством: когда гости заканчивают ужин и уходят, шеф-повар выходит на улицу проводить их, кланяется и прощается по-японски. Д.М.

Адрес
16 Anton Purtseladze St

Пивная из времен Хрущева 

© Личный архив Семёна Гудошникова

Как выглядели пивные в Тбилиси полвека назад? А вот так! Эта пивная-сосисочная открылась в районе Надзаладеви в 1964 году, и с тех пор интерьер и меню в ней неизменны. За прилавком стоит Нодар Вардиашвили — он работает в этой сосисочной с 1970 года, когда двадцатидвухлетним приехал в Тбилиси. Сосиски, горчица, хлеб, пиво и лимонад — в таких местах понимаешь, что для счастья нужно совсем немного. К тому же где еще вы вкусно поедите и попьете за 15 лари? С.Г.

Адрес
13 Eka Bejanishvili st.

Где выпить

Brown’s Bar

© @brownsbar.tbilisi

Точка притяжения экспатов со всего мира — аутентичный британский паб, не отличимый от лучших лондонских заведений (только к полу не прилипаешь, как острят завсегдатаи-британцы). Здесь стоит попросить у барменши Инги эталонную «Кровавую Мэри», выпить ирландского пива и заглянуть в знаменитый туалет, стены которого украшены портретами мировых злодеев — от Сталина до Нетаньяху. Ну и если вы ищете, где посмотреть спортивный матч или поиграть в бильярд, — вам тоже сюда. Е.М.

Адрес
1 Jerusalem Square

Warehouse

© @warehousewines

Грузия — это вино. Если хочется перехватить с друзьями бокальчик на ходу — или, наоборот, зависнуть на несколько часов в шумной компании, — то отправляйтесь во внутренний дворик «Стамбы» в Warehouse, где можно найти отличный выбор грузинских и других вин. Даже если не разбираетесь совсем, это место, где можно наугад ткнуть пальцем в понравившуюся бутылку и не разочароваться. Е.М.

Адрес
14 Merab Kostava St

Revolution

© @revolution_tbi


Именно что нишевое место, которое расположено в опоре моста и привлекает в первую очередь творчески настроенных релокантов — в основном, конечно, музыкантов, так как в стенах бара регулярно проходят концерты, небольшие фестивали, джем-сейшены и иногда стендап. Отличный вариант для тех, кто хочет посмотреть на местный андеграунд и пообщаться с друзьями по интересам. А.Н.
 

Адрес
Baratashvili Bridge Pass

Amber

© @bar_amber.ge

Спикизи-бар в самом центре города, который легко пропустить. Ныряйте в подземный переход у «Стамбы» и ищите среди множества дверей заветный вход в Amber. Внутри — одна стойка, полдюжины сидушек и бармен, заведующий превосходным выбором японских виски. Больше ничего — разве только еще плошка попкорна для закуски. Лучшее место, чтобы посидеть после шумного дня с друзьями или в одиночестве — как персонаж Мураками. Е.М.

Адрес
Merab Kostava St

Где купить подарки

Pipinia

Сувениры от грузинских дизайнеров: тут есть много чего, но самое интересное — яркие скатерти и тарелки, которые любой стол превратят в грузинскую супру. Е.М.

Адрес
5 Simon Janashia St

Khma

Одно из многих сокровищ Грузии — язык. Этот бренд славен лонгсливами, объясняющими самые важные для тбилисцев слова: mezareba («идеальный повод ничего не делать»), mikvarhar («я тебя люблю») и, конечно, bazari araa (непереводимо, это состояние души). Все футболки и лонгсливы выпускаются в одной унисекс-модели универсального размера. Е.М.

Адрес
5 Simon Janashia St

Light Space Gallery

© @katherine.poliakova

Еще одна точка в переходе у «Стамбы», где продаются сувениры, книги, объекты и принты современных художников, живущих в Тбилиси. А еще это чуть ли не самая маленькая галерея в городе: каждые несколько недель — новая персональная микровыставка. Е.М.

Адрес
Merab Kostava St

Специи у бабушки Нино

Хмели-сунели и сванскую соль, конечно, можно купить где угодно, но лучше всего у бабушки Нино на Дезертирском базаре. Найти ее несложно: поднимаетесь на второй этаж здания по улице Цинамдзгвришвили (даже не пытайтесь произнести), протискиваетесь мимо мясных прилавков, идете на чарующий запах и попадаете в объятия Нино. Кроме свежайших специй она угостит вас отличным гранатовым соком — не отказывайтесь, а еще возьмите бутылку гранатового же соуса: к мясу ничего лучше нельзя придумать. Е.М.

Адрес
133 Mikheili Tsinamdzghvrishvili St

Куда съездить

Монумент Дидгорской битве

© EvaL/Getty Images

Монумент грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили, посвященный победе царя Давида Строителя в Дидгорской битве 1121 года. Даже если история вас не интересует, сюда стоит приехать ради атмосферы и видов. Огромные стальные мечи на вершине холма, затянутые облаками, создают мистическую атмосферу. Особенно красиво здесь на закате или зимой. Добраться до монумента Дидгорской битве можно за час на машине по дороге с потрясающими видами либо пешком от озера Лиси по одной из трекинговых тропинок. Д.М.

Адрес
Google Maps

Хайкинг в каньоне Биртвиси

© EvaL/Getty Images

Одно из лучших и интересных мест для хайкинга недалеко от Тбилиси. Добираться сюда лучше всего на взятой напрокат машине или организованным туром. Маршрут проходит через открытые скальные участки, леса и узкие каньоны.

Тропа не слишком длинная (5–6 километров) и подойдет большинству любителей пеших прогулок, приезжать сюда лучше в сухую погоду и в удобной трекинговой обуви. Имейте в виду, что на пути часто пропадает интернет, поэтому подготовьтесь заранее и скачайте себе карты. Финальная часть маршрута ведет к руинам древней крепости Биртвиси, но на самом деле смотреть там не на что, так как от постройки почти ничего не осталось. Д.М.

Адрес
Google Maps

Руины древнего города Самшвилде

© Mikheili Kochiashvili/Getty Images

Древний город, от которого сейчас остались лишь фундаменты домов, несколько руинированных средневековых сооружений, остатки крепости и мощеная дорога с метровыми булыжными стенами по краям — все это находится на длинном мысе у слияния рек Храми и Чивчави и окружено с двух сторон глубокими каньонами (виды на 10 из 10).

По легенде, Самшвилде под именем Орби основал еще мифический прародитель грузинского народа Картлос. С V по XIII век тут был крупный город — с отдельными районами знати, ремесленников и торговцев, дворцами, церквями, развитым водопроводом и цистернами для хранения воды. Недолго Самшвилде был столицей армянского Ташир-Дзорагетского царства, но большую часть времени принадлежал разным грузинским феодалам. После расцвета город пережил несколько разрушительных вторжений и постепенно утратил значение. К концу XVIII века он превратился в руины.

Об этом месте мало кто знает (даже из тех, кто живет в Грузии несколько лет), поэтому люди там встречаются редко. Если решите заглянуть, помните, что это важная часть грузинской истории, а потому относитесь к ней бережно. Для любителей хайкинга есть десятичасовой маршрут через близлежащие монастыри, со спуском в каньон и подъемом к Самшвилде. С.Г.

Адрес
Google Maps

Петроглифы и озеро Паравани

© Michael Pasdzior/Getty Images

Паравани — самое большое естественное озеро Грузии. Оно расположено на Джавахетском нагорье среди степей и вулканических ландшафтов. Дорога из Тбилиси на автомобиле занимает около трех часов. По пути стоит сделать остановку у Триалетских петроглифов, расположенных в 12 километрах от Цалки. Здесь на скалах можно увидеть древние изображения оленей, лошадей, птиц, рыб, змей, охотничьих сцен, геометрических фигур и символов солнца, созданных в эпоху мезолита. Д.М.

Адрес
Google Maps

Гори

© John Elk III/Getty Images

В первую очередь город Гори известен как родина Сталина, но кроме тематических музеев и его дома здесь есть что еще поделать, например, заглянуть в старый город с древней крепостью Горисцихе.

Из Тбилиси в Гори можно добраться сразу тремя способами: на машине, автобусе или поезде. Время в пути около часа. Если едете в город на машине, то по пути стоит заглянуть на лососевую ферму и заказать 1,5 килограмма рыбы, которую вам приготовят в тандыре.

В самом Гори обязательно стоит зайти в ресторан Erisoni (это одно из самых популярных мест в городе). Здесь подают знаменитые горийские котлеты. Одна порция стоит совсем недорого, но ее легко хватит даже на двоих. Д.М.

Адрес
Google Maps

Мамкода

© Из личного архива Алексея Нимандова

Село на севере от Тбилиси, которое само по себе интересно в меньшей степени. Ехать сюда стоит ради красивейших лугов и высоченных холмов, на которых очень приятно расположиться на пикник. Если повезет, увидите, как вдалеке пасутся овцы или кони, а, если в ногах есть страсть к странствиям, поднимитесь по горе к Мамкодскому монастырю. Дорога там ужасная, и на машине можно проехать только в случае, если у вас джип на высокой подвеске, в иных случаях лучший вариант — идти пешком с перерывами на короткие привалы. И да, возьмите с собой пакет собачьего корма: в полях Мамкоды живут дружелюбные, но очень голодные собаки, многих из которых здесь когда-то бросили нерадивые хозяева. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием и покормите. А.Н.
 

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Немецкое село Асурети

© Zangala/Wikimedia Commons

В селе Асурети, всего в часе езды от Тбилиси, можно увидеть немецкую деревню, основанную колонистами в 1818 году. Здесь до сих пор сохранились старинные дома и лютеранская кирха 1871 года. На окраине Асурети есть старое немецкое кладбище с готическими надгробиями. Поездку в деревню можно совместить с прогулкой на квадроциклах с экскурсией через водопады и поеданием рульки в Gipsy Village. Д.М.

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Цветные холмы Гареджи

© Alex Dze/Getty Images

В Грузии есть регион, который совсем не похож на привычную природу страны с зелеными долинами и лесистыми горами. Речь идет о полупустыне Гареджи и радужных холмах Мравалцкаро, пейзажи которых напоминают Марс. Здесь можно встретить черепах, редких птиц и даже кучу ядовитых змей. Добраться сюда можно как на машине, так и в составе организованных джип-туров. Д.М.

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