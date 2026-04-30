Чем заняться в Москве в мае: день рождения Arma 17, «Карнавал улиток» и еще 22 события

Фото: «ПЕРФОРМА(Р)»
Несмотря на первомайский снег, верим в скорое потепление и готовимся к лету: танцуем  на дне рождения Arma 17, смотрим в театрах новые трактовки произведений из школьной программы, а также пробуем вкуснейший бургер и улиток в ресторанах города.

Вечеринки 

Black Temptation

1 мая, в концертном зале VK Stadium, 18+

© Black Temptation

Первое событие новой серии масштабных электронных шоу Black Temptation. 1 мая гостей ждет восьмичасовая вечеринка с электронной музыкой, продуманными драматургией и визуальным продакшеном. В лайнапе Aly & Fila, Ciaran McAuley, Jeffrey Sutorius (экс Dash Berlin), Fonarev и другие.

Адрес
Ленинградский просп., 80, корп. 17
Станция метро
«Сокол»
«Воскресник» by Substance

3 мая, в зале Loft Hall № 4, 18+

© Substance

Бильярд-бистро Substance запускает серию дневных вечеринок по воскресеньям. Старт запланирован на 3 мая — в этот день фирменный автобус заведения превратится в полноценную сцену, с которой прозвучит музыка от резидентов проекта Mireille, Lebron и Canceled. Мероприятие начнется в 14.00, и первые три часа вход бесплатный, потом — 1000 р.

Адрес
2-й Кожуховский пр., 29, корп. 6
Станция метро
«Автозаводская»
Подробности
@sbstnc25

«Прайват Пёрсонс»

8 мая, в клубе Dex, 18+

© DEX

Очередной бал балаклав от независимого лейбла. В лайнапе — техно-панк RLGN, основатель клуба Dex и «Прайват Пёрсонс» Hespermen, одни из основных резидентов лейбла Any Act, а также электронный дуэт Дани Му и Даши Уточки Love Object.

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Станция метро
«Волгоградский проспект», «Угрешская», «Дубровка»
«СКТБ»

16 мая, место будет объявлено позднее, 18+

© «СКТБ •より多くの愛 •»

В этом году объединение より多くの愛 («Больше, чем любовь»), придумавшее «Витчаут» и «Скотобойню», отмечает 13-летие и по такому случаю устраивает вечеринку. За музыку отвечают Summer of Haze с меланхоличной электроникой, хардбассеры XS Project и «Убийцы Crystal». В списке также Kaigerda, Folkpro, DJ Tempalgin, Gazovaya ***, V17, DJ Veravgoba, GÄR69 и секретный гость. Место проведения станет известно только в день события.

Адрес
будет объявлен позднее
Подробности
в VK

«Это база 2026»

23 мая, в ДК «Альфа Кристалл», 18+

© Предоставлено пресс-службой

Впервые после зимнего перерыва тусовка охватит не только внутренние помещения ДК «Альфа Кристалл», но и двор. День традиционно откроет скейт-конкурс с призами и диджей-сетами, к которому добавится граффити-баттл. В лайнапе этого года — Yanix, DJ Stonik1917, Петар Мартич, Archanga, Anikv, Кассета, Размаха, Wuna, Weeka, ВИА «Мужчины», Biicla, Errortica, Police in Paris, Mashkov, Daily Slime, Wasta, Xtreme и секретные гости.

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Станция метро
«Курская», «Чкаловская», «Римская», «Площадь Ильича»
«Арма 17+1»

30 мая — 1 июня, в клубе Dex, 18+

© Arma17

Легендарная Arma 17 отмечает «совершеннолетие» и собирает более чем 30-часовой юбилейный уик-энд со знаковыми артистами и резидентами.

В 2008 году Arma 17 начинал как один из главных техно-клубов Москвы, но через год после открытия площадка сменила локацию из-за пожара. С этого момента Arma 17 перестала быть связана с одним местом.

Формально проект как постоянный клуб прекратил существование в 2017-м, хотя команда продолжала работать в различных форматах и пространствах. В 2019-м ребята запустили Mutabor, на месте которого в 2025 году открылся Dex от «Прайват Пёрсонс».

Адрес
Шарикоподшипниковская, 13, стр. 32
Станция метро
«Волгоградский проспект», «Угрешская», «Дубровка»
Подробности
на arma17.club

Спектакли 

«Идиот» (реж. Сергей Тонышев)

13 мая, в Театре им. Пушкина, 16+

© Театр им. Пушкина

Спектакль Сергея Тонышева по мотивам романа Федора Достоевского не пересказывает классический сюжет, а собирает из него размышление о человеке и обществе. Князь Лев Мышкин возвращается в Петербург после долгого лечения в Швейцарии, где у него нет ни друзей, ни знакомых. Но очень скоро он оказывается в центре чужих историй и осознает, что он нужен буквально каждому, кого встречает на пути.

Адрес
Тверской б-р, 23
Станция метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
«Гроза» (реж. Александр Дмитриев)

13–14, 19 мая, постановка МХАТа им. Горького в концертном зале «Космос», 16+

© МХАТ им. Горького

Режиссер Александр Дмитриев предлагает взглянуть на персонажей пьесы Островского под другим углом. Так, например, за образом «властной старухи» Кабанихи в спектакле оказывается женщина, живущая в постоянном страхе потерять контроль над миром — он держится только на ее усилии. А Катерина — не просто «луч света в темном царстве», а человек, для которого невозможны компромиссы.

Адрес
просп. Мира, 150
Станция метро
«ВДНХ»
«Дон Жуан Суперстар» (реж. Петр Шерешевский)

14–15, 26 мая, в МТЮЗе, 18+

© Елена Лапина/МТЮЗ

Еще одна майская театральная премьера — на этот раз в МТЮЗе. В основе рок-оперы — история Дон Жуана, человека, ищущего недостижимый идеал. Он легко разрушает отношения и переходит от одной любви к другой, пытаясь заполнить внутреннюю пустоту. Режиссер Петр Шерешевский старается ответить на вопрос: кто же он такой, наш современный Дон Жуан? И в чем сегодня заключен его персональный ад?

Адрес
Мамоновский пер., 10
Станция метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Подробности
moscowtyz.ru

«Перфома (Р) Дисциплина личности» (реж. Юрий Квятковский)

26 мая, в Театре им. Маяковского, 18+

© «ПЕРФОРМА(Р)»

Команда, создавшая хитовую «Кабалу святош» в МХТ им. Чехова, возвращается с еще более радикальной постановкой. Драматург Михаил Дегтярев и режиссер Юрий Квятковский представляют в Театре им. Маяковского перформанс о том, как человек теряет привычные опоры и оказывается в мире, где старые смыслы больше не работают.

Во время представления зрители оказываются прямо на сцене, а пространство зала превращается в инсталляцию. Теперь каждый должен решить: наблюдать со стороны или включиться в происходящее, двигаясь вместе с перформерами и проверяя собственные границы.

Адрес
Большая Никитская, 19/13, стр. 1
Станция метро
«Арбатская», «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Еда

«Рестик»

© «Рестик»

Новый ресторан на территории ДК «Альфа Кристалл» от Алексея Ольхового (Original, Yauza Place, Radio Greenhouse) и Евгения Машкова («Диско-клуб», System 108). Проект задуман как место, где можно скоротать время между ужином и вечеринкой. По выходным бар работает до 3.00, а кухня — до 2.00, так что сюда можно заходить до или после событий в ДК.

В меню — с трюфельной мраморной говядиной, бургер «Кацу Рестик», ризотто милано с лососем терияки, телячьи щечки и десерты с маття и юдзу. В барной карте — саке, соджу и коктейли на сливе и сезонных фруктах.

Адрес
Самокатная, 4, стр. 11
Станция метро
«Курская», «Чкаловская», «Римская», «Площадь Ильича»
Часы работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–3.00
Средний чек
3000–3500 р.

Bün в Õz Kebab

© Õz Kebab

До 3 мая команда Bün гостит в Öz Kebab со специальным меню, навеянным Нью-Йорком и Средним Западом США. Главный герой коллаборации — классический сэндвич Рубена с томленой солониной, швейцарским сыром и квашеной капустой. Еще в меню луковый бургер, при приготовлении которого тонко нарезанный лук вдавливается прямо в котлету во время жарки и карамелизуется вместе с мясом. А для тех, кто предпочитает рыбу, — хрустящие котлетки из лосося с йогуртовым соусом и лимоном.

Адрес
Покровка, 33
Станция метро
«Курская», «Чкаловская»
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Средний чек
1000–3000 р.
«Чито-Ра»

© «Чито-Ра»

С 1 по 9 мая в «Чито-Ра» празднуют Первомай. В честь этого в меню появится специальное меню. Майский сезон в Грузии традиционно связан с большими застольями, где в центре внимания телячьи ребра. В «Чито-Ра» их будут готовить в аджике, которая придаст блюду более яркий вкус и остроту.

Адрес
Лесная, 30; Бакунинская, 7, стр, 5
Станция метро
«Новослободская», «Менделеевская»; «Бауманская»
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Средний чек
1000–3000 р.
«Шануар»

© «Шануар»

Ресторан Андрея Деллоса переносит в Москву традицию французского городка Клюи, где 1 мая проходит праздник Fêtes du Luma. За один день в городе, расположенном в трехстах километрах от Парижа, съедают до полумиллиона улиток. С 1 по 11 мая в на Тверском бульваре можно попробовать фермерские улитки по специальной цене: дюжина за 890 рублей.

Адрес
Тверской б-р, 26
Станция метро
«Тверская», «Пушкинская», «Чеховская»
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Средний чек
3000–6000 р.
Made in Bali

© Made in Bali

Новое пространство на Пушкинской набережной в парке Горького, которое создатели называют московской версией Бали, но не в туристическом, а в культурном смысле. За концепцию и интерьер заведения отвечает команда Placebo/25 — авторы Madame Roche, Substance, Mr. Pinky и других проектов.

В основе меню азиатский comfort food с балийскими акцентами: с курицей или говядиной, удон с черным перцем, куриные крылья в соусах самбал и BBQ, свиные ребра, с креветками и салат с цитрусами.

Адрес
Пушкинская наб., 6
Станция метро
«Октябрьская»
Часы работы
пн-вс 10.00–0.00
Средний чек
3000 р.

Billie

© Billie

В бильярдном клубе Billie обновили барную карту. Шеф-бармен Миша Пугачев и бар-менеджер Бат Тменов добавили четыре новых коктейля, продолжив внутреннюю нумерацию меню. Так появились позиции № 16–19, в основе которых яркие фруктовые нотки, легкая кислотность и травяные акценты.

Адрес
Неглинная, 29, стр. 1
Станция метро
«Цветной бульвар», «Трубная»
Часы работы
пн-вс 14.00–2.00
Средний чек
1000–3000 р.
И еще кое-что

Киноужин «Проект „Конец света“»

1 мая, в пространстве Odmo, 18+

© Jonathan Olley/Amazon MGM Studios

Показ фильма «Проект „Конец света“» с кинокритиком Ренатом Газизовым, автором канала «Темная комната». В стоимость билета входит также ужин: сырно-мясное ассорти, салат с копченым цыпленком и спайси-соусом, баклажанные рулетики с кремом, а также просекко или лимонад.

Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Станция метро
«Китай-город»
Подробности
на odmo-space.timepad.ru

Роспись панно из плитки

3 и 31 мая, в «Доме Липы»

© «Дом Липы»

Мастер-класс, где можно замедлиться и собрать собственную историю на керамической плитке. Участники создадут панно, расписанное вручную. Сюжет каждый работ выбирает сам — от абстрактных форм и цветов до более символичных и личных образов.

Адрес
просп. Мира, 52, стр. 3
Станция метро
«Проспект Мира»
Подробности
на lipa-camp.ru

АРТ-ужин «История Адюльтера»

5–6 мая, в пространстве Odmo, 18+

Бартоломео Эстебан Мурильо. Иосиф и жена Потифара, 1660-e
© Общественное достояние

Лекция-ужин о том, как менялись представления об измене, полигамии и контроле сексуальности — от древности до XIX века. Искусствовед и автор подкаста «Об истории и искусстве» Екатерина Андреева расскажет, существовало ли вообще понятие «измена» в первобытных обществах. Почему женская верность веками находилась под строгим контролем, а мужская измена часто воспринималась как норма? И действительно ли брак по любви автоматически подразумевает моногамию?

Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Станция метро
«Китай-город»
Подробности
на odmo-space.timepad.ru

Создание духов из натуральных масел

9 и 24 мая, в «Доме Липы»

© «Дом Липы»

Мастер-класс по созданию духов из натуральных масел. За 90 минут участники создают собственный аромат, который невозможно повторить. После мероприятия вы унесете с собой готовый флакон в 6 мл.

Адрес
просп. Мира, 52, стр. 3
Станция метро
«Проспект Мира»
Подробности
на lipa-camp.ru

Экскурсия по винодельне с дегустацией

12 и 26 мая, в ресторане Urban Winery, 18+

© Urban Winery

На экскурсии сомелье объяснит тонкости выдержки, особенности технологий и базовую биохимию виноделия. Образовательную часть сопровождает дегустация шести вин собственного производства с закусками от бренд-шефа Арины Журавлевой. В меню картофельные чипсы с фуэтом, сыр бафл-касс, мед в сотах, овощи с хумусом, артишок с пармезаном и злаковые чипсы.
 

Адрес
Спартаковская, 3, стр. 1
Станция метро
«Бауманская», «Комсомольская»
Подробности
на urbanwinery.ru

«Стендап + Джаз»

16 мая, в баре «Стрелка», 18+

© «Стендап Импорт»

В Strelka Bar летний сезон открывается форматом, объединяющим стендап и джазовую музыку. В программе выступления известных российских комиков — Сергея Орлова, Димы Зайца, Филиппа Воронина, Богдана Лисевского и других.

Адрес
Берсеневская наб., 14, стр. 5
Станция метро
«Кропоткинская»
Весенний «Маркет у моря»

16–17 мая, в культурном центре «ЗИЛ»

© «Маркет у моря»

Майский уик-энд локальных брендов, вкусной еды и классной музыки теперь проходит не только в Петербурге, но и в Москве. 16–17 мая на территории «ЗИЛа» соберутся более 150 локальных брендов. Гостей также ждут традиционный фуд-корт, мастер-классы и диджей-сеты.

Адрес
Восточная, 4, корп. 1
Станция метро
«Автозаводская»
Подробности
в VK

3-й Международный день медитации в России

24 мая, в музее-заповеднике «Царицыно»

© Organic People

Большой городской фестиваль от Organic People, который с 2012 года развивает йогу, медитацию и осознанный образ жизни в России. Событие приурочено к Всемирному дню медитации и соберет практиков и преподавателей разных школ и традиций. В программе — более 40 площадок с медитациями, лекциями и мастер-классами.

Адрес
Дольская, 1
Станция метро
«Царицыно»
