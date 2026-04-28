«Ночь музеев», «Ночь всего», «Сегодняночью» и еще 26 идей, чем заняться в Петербурге в мае

Сорок восемь галерей и самоорганизаций (в том числе кабаре «Шум»!), сорок четыре независимых художника и пять представителей новой секции «Диджитал» станут участниками важнейшей арт-ярмарки Петербурга для молодых. Впервые за всю историю отбором на Port Art Fair занимался экспертный совет, в который вошли галерист Ольга Профатило, коллекционер Сергей Лимонов, а также кураторы Алексей Масляев и Илья Крончев-Иванов.
С шести вечера до шести утра можно попасть в 140 музеев, галерей, библиотек и концертных залов Петербурга и окрестностей. Впервые в этом году в акции участвуют дворец «Коттедж» в Петергофе, Зоологический музей, мозаичная мастерская Академии художеств и форт «Риф» на острове Котлин в Кронштадте (с видом на Толбухин маяк — старейший в России!).
Коллекционер Денис Химиляйне впервые представляет свое собрание широкой публике. Куратор Александр Дашевский («НеНеМу») отобрал для выставки более сотни работ (среди авторов — Вадим Сидур, Лиза Бобкова, Нестор Энгельке, Михаил Рогинский), которые размышляют о прошлом, настоящем и будущем, пытаются нащупать стратегии проживания в эпоху перемен, исследуют эмоции, порождаемые глобальной перестройкой миропорядка.
Вторая выставка музея в квартире на Петроградской сосредоточена вокруг фигур Александра Введенского, Даниила Хармса и Николая Олейникова, а также художников, близких к обэриутам, — их друзей, коллег по журнальной работе, иллюстраторов детских произведений. В экспозицию вошли автографы, архивные документы, рисунки и гравюры — всего более тысячи артефактов.
Крупнейшая в России ретроспектива бунтаря-основателя «Бубнового валета» собрала около 170 работ всех жанров и периодов его творчества: от ранних полотен и рисунков до шедевров «Поднос и овощи», «Матадор» и «Семейный портрет (на фоне китайского панно)».
«Наш космос» (0+)
до 25 мая, в «Росфото»
К шестидесятилетию первого полета Юрия Гагарина «Росфото» вывел космонавтику из учебников и парадных репортажей в «живое пространство человеческих лиц, жестов и мгновений». В экспозиции — редкие изображения первого космонавта человечества в разные годы, кадры подготовки к полетам и возвращения на Землю, встречи, где покорителей космоса, как героев, приветствовали миллионы.
Доминантой новой выставки в Эрмитаже стала скульптурная группа «Афродита и Эрот» («Венера и Амур») из знаменитой коллекции маркиза Кампаны. Ее дополняют мраморные изображения богини любви и красоты, керамика, связанная со свадебными обрядами, а также кольца, серьги, ожерелья и витые браслеты. Бонус — аромат фиалки, витающий в Римском дворике: этим цветком украшались храмы Афродиты и свадебные венки невест.
Галерея Александра и Лизы Цикаришвили отмечает свой первый день рождения коллективной выставкой-исследованием, «ползущим и мерцающим» вокруг тем дома как укрытия, архитектуры памяти и различных «стратегий сохранения субъективности в эпоху десубъективации». В числе участников Петр Белый, Паша Безор, Петр Дьяков, Олег Кузнецов, Никита Раевский, Константин Фон Рибен и арт-группа «Цветы Джонджоли».
«Иван Шишкин. Русский лес» (0+)
До 9 ноября, в корпусе Бенуа (Русский музей)
Впервые в Русском музее знаменитые полотна пейзажиста представлены в столь полном составе — от монументальных лесных ландшафтов до камерных этюдов. Ретроспектива собрала около 120 произведений, которые привезли в том числе из Третьяковской галереи и Национального художественного музея Республики Беларусь.
«У каждого свой Хвост. Алексей Хвостенко. Человек эпохи Возрождения» (18+)
Алексей Хвостенко был не просто художником и создателем ассамбляжей. Но также поэтом, драматургом, режиссером, пляжным фотографом, музыкантом, выпускавшим альбомы с группой «Аукцыон», и первым исполнителем песни «Город золотой», которая долгое время считалась народной.
В Музее Анны Ахматовой отдали дань всему его наследию, а также предоставили слово друзьям и современникам, в числе которых Леонид Федоров и Вячеслав Полунин — на выставке каждый свидетельствует о нем по-своему, потому что «Хвост у каждого свой».
«Взрослым вход разрешен» (6+)
До 7 сентября, в Мраморном дворце (Русский музей)
Русский музей возвращает нас в детство и исследует, как менялось представление о нем на протяжении последних ста лет. Полотна Зинаиды Серебряковой, Татьяны Яблонской, Кузьмы Петрова-Водкина, графические работы Алексея Пахомова — более трехсот произведений напоминают о доме, каникулах, играх, страшилках и мечтах о будущем.
Новый выставочный формат от команды dreamlaser собрал работы медиахудожников из России, Тайваня, Великобритании, Мексики и Венгрии. Их дополнит серия аудиовизуальных перформансов: в мае — петербургского автора Svibovitch, в июле — ITSU и японца Ars Saori.
«План эвакуации» (16+)
До 28 июня, в DiDi Gallery
Молодая петербургская художница Виктория Кравцова соединяет разные по структуре и свойствам материалы: сталь, стекло, бумагу, пластик и соль. «План эвакуации» — это история одной комнаты, воплощенная в жанре тотальной инсталляции, «личное и сокровенное место обитания человека, которое трещит под натиском внешних обстоятельств».
Театр
«Холопы» (18+)
2–3, 5–6 мая, в БДТ
Спектакль-сенсацию, на который сложно, но возможно достать билеты, режиссер-легенда Андрей Могучий поставил по пьесе забытого драматурга Петра Гнедича, которая с успехом шла в театрах в начале XX века. Это масштабное четырехчасовоа высказывание, связывающее несколько дней из жизни петербургской дворянской семьи в 1801 году с нынешним днем.
«Пушкин. Опыты: Скупой Рыцарь» (16+)
1 мая, 23–24 июля, на Новой сцене Александринского театра
В этом проекте принимал участие весь культурный Петербург: актеры Илья Дель и Евгений Ткачук, хореографы Владимир Варнава и Александр Челидзе и другие лидеры разных направлений объединились, чтобы переосмыслить «Маленькие трагедии» Пушкина.
Постановка создавалась в формате лаборатории: пластических, вокальных и драматических тренингов от участников проекта, лекций и поездок с историками по знаковым Пушкинским местам. Из коллективных и индивидуальных импровизаций разных творцов рождалось единое целое. Но главное в «Опытах» — философский поиск: команда выходит за рамки раскрытия текстовых смыслов и стремится создать формулу живого сотворчества, втянув в него зрителя.
«Татьяна Ларина» (16+)
17, 29 мая в Театре «На Литейном»
Спектакль Владислава Тутака — история любви, в которой главная героиня «Евгения Онегина» проходит путь свободы и уязвимости, полета и притяжения, счастья и разочарования. Вопрос, на который нужно будет ответить не только героине, но и зрителям, в следующем: стоит ли вступать в диалог с чем-то неизведанным или лучше остаться в стороне, следуя привычному и общепринятому?
В спектакле Никиты Колебева и Антона Оконешникова соединены фрагменты нереализованного сценария Григория Козинцева по «Петербургским повестям» Гоголя и эпизоды, персонажи, мотивы из этих гоголевских текстов. Действие превращается в съемку фильма, которого не было, с Игорем Волковым и Иваном Трусом в главных ролях.
Режиссер Александра Мамкаева, чьи спектакли «Попрыгунья» и «Душечка» с успехом идут на сцене «Балтийского дома», поставила пьесу Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь». Это история о том, что счастье может быть только здесь и сейчас, и напоминание, что любовь — это «самое хрупкое из чувств, и мы никогда не знаем, сколько ей отпущено времени».
«Посвящение Анне Павловой» (12+)
14–16 мая, в театре «Санктъ-Петербургъ Опера»
В честь 145-летия со дня рождения великой русской балерины исполнят шедевры балета XIX и XX веков, с которыми Анна Павлова блистала в императорском Мариинском театре, на главных сценах Лондона и на легендарных гастролях Дягилева в Париже. Также в программу войдут фрагменты оперных спектаклей, которые антрепренер представил на Русских сезонах 1909 году.
Музыка
Вечеринки «nobody parties as hard as we do in LA» и «Go Blank» (18+)
1–2 мая в клубе Blank
Клуб Blank объявил о закрытии — финальные вечеринки обещают провести 12 и 13 июня. До этого времени не упускаем возможность попрощаться с культовым клубом на Арсенальной набережной: 1 мая здесь гостит triglinki club c ночью в духе Лос-Анджелеса, а 2 мая пройдет последний флагманский «Go Blank».
Концерт ONYX (18+)
1 мая в клубе Sound
Легендарные нью-йоркские хардкор-рэперы возвращаются в Россию и впервые за свою историю — с лайв-бэндом. Живые барабаны, гитары и усиленная динамика придадут знакомым трекам новый масштаб, сохранив фирменную агрессию и подачу, за которую группу ценят по всему миру.
Концерт группы «Сегодняночью» (16+)
13 мая в клубе «Космонавт»
Бывшие хипстеры, общий сбор! Напеваем нетленные строки про «не разрешай ей плакать, не разрешай ей злиться, ей нужно это все еще плюс отдых за границей» на «очень большом концерте» поп-рок-группы в Петербурге.
Концерт группы Turbosh (18+)
16 мая в К-30
Неутомимые евроденс-чемпионы из Петербурга, миксующие техно, транс и вокал, представят новый мини-альбом «808 BUS» и свои главные треки — «заходи ко мне, попьем пиво» и поедем на рейв!
Фестиваль СКИФ (16+)
23 мая в Центре Курехина
В лайнапе пятнадцатого сезона Международного фестиваля Сергея Курехина китайский электронный музыкант Хауи Ли с аудиовизуальным перформансом, Владимир Мартынов, Татьяна Гринденко и Проект INDEX III с миксом дарк-джаза, эмбиента, IDM, электроакустического нойза и современной академической музыки, а также «Светолит» — новейшая супергруппа, основанная Филиппом Горбачевым, Данилой Холодковым из Shortparis и композитором Александром Чайкой.
Концерт группы «Дайте танк (!)» (16+)
22– 24 мая в клубе А2
Неугомонные адепты инди-сцены, которые играют «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку», поднимают планку — в сентябре 2025-го «Дайте танк (!)» сыграли в петербургском А2 два концерта подряд, а в этом мае дадут сразу три.
Концерт Booker (18+)
29 мая в клубе Sound
Федя «трезв два года и очень горд этим» Букер отправляется в тур в поддержку альбома «Время колокольчиков». «Если вы ждете, мы уже едем. А если не ждете, значит мы едем не к вам. Второго такого не будет, так что до встречи», — говорит он.
Вечеринка «Ночь всего» (18+)
29 мая в К-30
К-30 завершит весну большой вечеринкой с «зашкаливающим лайнапом и полным набором музыкальных провокаций»: будут Хаски и его альтер эго dj hvost, DJ Stonik1917, слушай экзорцист, Raciya Bağdad, «Два Обреза», Rwanda и Shulya.
Концерт Тоси Чайкиной (16+)
29 мая в клубе «Космонавт»
DIY-певица исполнит новый сингл «Все пройдет» и главные хиты из каталога собственного интеллигентного попа, который оказался востребован у публики во времена вездесущего коммерческого подхода и прилипчивой чартовой музыки.
Вечеринка «Морская» (18+)
30 мая в «Севкабель Порту»
Как известно, лето в Петербурге начинается сразу после вечеринки «Морская». На одну ночь музыка захватит «Севкабель Порт» целиком: танцуем, не жалея себя, на сценах Roots United, kontrkult, «Антон тут рядом», Odyssey, «Таймофнайт», «Диско киска», OSSU, «Ритмы» и «Мачты».