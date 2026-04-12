Съесть плов из тюбика и посмотреть фильм о псе в невесомости: 26 идей для Дня космонавтики

Космические настойки, инопланетная музыка, собаки в невесомости и спутники в ушах — рассказываем, как, где и в чем отмечать День космонавтики в 2026 году.

Чем заняться

Встретиться с космонавтом

Робостанция на ВДНХ

На Робостанция на ВДНХ родители с детьми попробуют себя в роли исследователей и инженеров. Посетители соберут ракеты, пройдут виртуальные космические миссии, а в финале пообщаются с космонавтом, героем России, Сергеем Ревиным. Он расскажет о работе на орбите, подготовке экипажей и жизни в невесомости.

Адрес
просп. Мира, 119, стр. 2, ВДНХ
Станция метро
«ВДНХ»
Время работы
пн-вс 11.00–20.00
Подробности
vdnh.ru

Послушать «Бесконечный звук» 

Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла

12 апреля ансамбль Hauntology вместе с оркестром Prometheus под управлением дирижера Михаила Калицкого представят программу музыкальной хонтологии. Хонтология — это ностальгия по будущему, о котором мы мечтали, но которое не сбылось. В музыке это композиции Burial, Boards of Canada и других адептов мерцающего комического ретро-звучания. В стенах собора Святых Петра и Павла композиции можно услышать вживую.

Адрес
Старосадский пер. 7/10, стр. 8
Станция метро
«Китай-город»
Стоимость билетов
От 1000 р.
Бесконечный звук: музыка для органа и струнного оркестра
Концерт / 12 апреля
Сходить в музей 

Музей космонавтики

Под 110-метровым титановым монументом на ВДНХ скрывается Музей космонавтики, открытый еще в 1981 году. В конце 2000-х здесь провели масштабную реконструкцию, а площадь выставочного пространства увеличили в четыре раза. 

Сейчас экспозиция состоит из восьми выставочных залов и насчитывает более 100 000 предметов. Это образцы ракетно-космической техники, артефакты с других планет, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики на тему космоса. 

День космонавтики — хороший повод, чтобы побывать в музее. А если готовы подождать, то загляните 16 апреля. В этот день входные билеты бесплатны.

Адрес
просп. Мира, 111
Станция метро
«ВДНХ»
Время работы
вт-ср, пт 9.00–21.00, чт 9.00–21.00, вс 10.00–19.00
Стоимость билетов
От 300 р.
Музей космонавтики
Пройтись по Проспекту Мира и заглянуть в «Космос»

Экскурсия «Космос всегда рядом»

«Москва глазами инженера» проводят пешеходную экскурсию по самому космическому району Москвы. Архитектура проспекта Мира в районе метро «ВДНХ» отражает развитие отечественного градостроительства на протяжении полувека — от авангарда до модернизма — и тесно связана с эпохой освоения космоса. В программе: младший брата дома Наркомфина – дом-ракета, панорама ансамбля ВДНХ с высоты птичьего полета и посещение гостиницы «Космос».

Станиця метро
«ВДНХ»
Стоимость билетов
2900 р.
Подробности
engineer-history.ru

Посмотреть кино о псе в невесомости

Фильм «Моя собака – космонавт» в кинотеатрах города

1960 год. В городке рядом с Байконуром живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, вместе с которой навсегда поменяет историю. 

Картина подойдет для детей и подростков, а взрослым советуем запастить салфетками – фильм получился слезовыжимательным.

Моя собака — космонавт
Приключение / с 12 апреля
Посетить «космический» спектакль

«Космос» в Театре им. Пушкина, 18+

Трагикомедия про учительницу Татьяну (Виктория Исакова), живущую в городе N и работающую учителем английского в той же школе, которую когда-то закончила сама. Обычную жизнь прерывает новость о приезде летчика-космонавта, бывшего одноклассника и первой любви главной героини. 

Спектакль идет с 2023 года, но ко Дню космонавтики появились дополнительные даты и билеты. Постановка больше про любовь, чем про космос, но трогательная и очень добрая.

Адрес
Тверской б-р, 23
Станция метро
«Пушкинская», «Тверская»
Стоимость билетов
От 700 р.
Космос
Спектакль / апрель - май
Насладиться «Музыкой космоса» 

Концерт в Музее музыки

В Музее музыки пройдет концерт «Музыка космоса». Программа разнообразная: от барочных сочинений до современной академической традиции. Трубач Ильяс Невретдинов, органистка Мария Руднева и певица Мария Загоринская сыграют оригинальные произведения и переложения, написанные в течение трех столетий. 

Многие сочинения в программе обращаются к теме космоса. Например, фрагменты «Полет» из саундтрека Шнитке к фильму «Сказка странствий»; или «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Также прозвучат сочинения Баха, Скарлатти и других композиторов. 

Адрес
ул. Фадеева, 4
Станция метро
«Маяковская», «Новослободская»
Стоимость билетов
1000 р.
Органные концерты для всей семьи «Музыка космоса»
Концерт / 12 апреля
Посмотреть на машину Юрия Гагарина

Фестиваль «Звездный путь» в Музее транспорта Москвы 

В Музее транспорта на ВДНХ с 7 по 12 апреля работает выставка «Гараж первого космонавта», посвященная автомобилям Юрия Гагарина. Среди экспонатов — ГАЗ-21У, отличавшийся от классического седана нестандартным сочетанием черной окраски кузова, небесно-голубого интерьера салона и хромированными элементами снаружи, а также точная реплика автомобиля «Волга». 

В День космонавтике в музее также можно послушать аудиоспектакль «Первый запуск», созданный на основе реальных переговоров покорителей Вселенной с Центром управления полетами. 

Адрес
Проспект Мира, 119, стр. 26 павильон 26, ВДНХ
Станция метро
«ВДНХ»
Всемя работы
вт-вс 11.00 — 21.00
Подробности
mtmuseum.ru

Что попробовать

Десерт «Роскомос» в Кофемании

В сети ресторанов к Дню космонавтики придумали тематический десерт «Роскосмос». В его основе — сочетание шоколадного бисквита, черной смородины, малины и мусса «пломбир». 

Блюдо не простое, а с секретом: в одном из них спрятана желтая конфета. Счастливчик, нашедший сладость, получит приз: полет в самолете-лаборатории Ил-76 МДК. Это 100 минут в небе и 10 режимов реальной невесомости вместе с действующими космонавтами.

Подробности
coffeemania.ru

Космическая пицца в Supernova

В пиццерии все меню космическое, причем не только в апреле, но круглый год. Готовят 25-сантиметровую пиццу на пышном тесте. Вкусы не самые классические, а названия — с отсылками к межгалактическим приключениям. Есть «Dark side of the spoon» с соусом из квашеных томатов, фрикадельками из индейки, чеддером и халапеньо; «Astronom-nom-nom» c грибами, беконом, соусом бешамель и тремя видами сыра; и «Суперновая Маргарита» с сулугуни и соусом из квашеных томатов.

Адрес
Садовая-Каретная ул., 20 с.1
Станция метро
«Цветной бульвар», «Маяковская», «Пушкинская»
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Средний чек
1000 р.
Supernova
Ресторан / Садовая-Каретная, 20, стр. 1
«Кидз Комбо» во «Вкусно — и точка»

Ко Дню Космонавтики «Вкусно — и точка» вместе с «Роскосмосом» запустили новую коллекцию «Кидз Комбо».

Серия «Первые в космосе» объединяет девять конструкторов — каждый с собственной историей освоения просторов за пределами планеты Земля. Коробка превращается в мини-космическую базу, а QR-код открывает игру с познавательными фактами о настоящих космических аппаратах.

Подробности
vkusnoitochka.ru

Кейк-попс «Млечный путь» в «Техникуме»

С 5 по 12 апреля в бистро можно попробовать  десерт, вдохновленный 65-летием полета Юрия Гагарина. Кейк-попс «Млечный путь» выполнен в форме сферы — с глазурью глубокого цвета и декором в виде звезд и космических элементов. Внутри — шоколадная «картошка» с вишней. 

Адрес
ул. Большая Дмитровка 7/5 стр 2/ ул. Земляной Вал, 33
Станция метро
«Охотный ряд», «Театральная», «Чеховская»/ «Курская», «Чкаловская»
Время работы
пн-вс 9.00–00.00
Средний чек
1000–3000 р.
Tehnikum
Ресторан / Б.Дмитровка, 7/5, стр. 2
Tehnikum
Ресторан / Земляной Вал, 33, ТРК «Атриум»
Коктейль «Вне времени» в She

Ко Дню космонавтики в ресторанах She появился коктейль «Вне времени» (водка, земляничное вино, бузина и банан). Прозрачный, с мягким розовым оттенком и цветными акцентами внутри бокала — как рассеянные сигналы, орбиты и следы движения в космосе. Стоимость — 890 рублей. В меню с 10 по 17 апреля. 

Адрес
ул. Большая Никитская, 15с1 ул./ Бутырский вал, 10
Станция метро
«Охотный ряд», «Театральная», «Арбатская», «Александровский сад», «Боровицкая»/ «Белорусская»
Время работы
пн-чт, вс 8.00–00.00, пт-сб 8.00–02.00/пн-вс 8.00–00.00
Средний чек
1000 — 3000 р.
She
Ресторан / Б.Никитская, 15, стр. 1
She
Ресторан / Бутырский Вал, 10
Сет «Первые в космосе» в White Rabbit

До 30 апреля в ресторане White Rabbit подают сет из трех космических подач. Первое блюдо — «Подготовка систем восприятия. Жидкий хлеб», то есть ферментированный злаковый коктейль; за ним — «Океанический нейрокластер» (икра морского ежа и молодой горошек); после «Распад материи. Плазменный разлом» в виде горячего блюда, копченого ребра и сморчков. В финале — «Солнечный ветер. Фотонный поток» (жженая меренга и клубника). Стоимость сета — 10 000 рублей. 

Каждый гость, заказавший сет, получит подарок — космический паек от «Роскосмоса», а также возможность выиграть поездку на Байконур для двоих 14 июля 2026 года и лично увидеть старт ракеты Союз МС-29.

Адрес
Смоленская пл., 3
Станция метро
«Смоленская»
Время работы
пн-вс 12.00–00.00
Средний чек
Выше 6000 р.
White Rabbit
Ресторан / Смоленская пл., 3, ТДЦ «Смоленский пассаж», 16 этаж
Космические напитки в Cosmic Latte

Небольшая сеть кофеен, меню и айдентика которых крутятся вокруг космос. В меню авторские напитки, с отсылками к «Звездным войнам» или шести спутникам Юпитера. Для каждого спутника — свой напиток. Например, «Амальтея» — это вишнево-маракуевый пунш; «Титан» — матча-латте с лемонграссом; «Ариэль» — латте с клубникой и персиком; а «Европа» — горячий шоколад с малиной и чили. Всех, кто придет в кофейню 12 апреля в космическом образе, угостят флэтом или фильтром. 

Подробности
cosmiclatte.coffee

Сет «Байконур» в «Курорте»

С 11 по 19 апреля в рюмочной «Курорт» проходит орбитальная неделя, посвященная Юрию Гагарину. Главный спешл недели — сет из шести настоек «Байконур» (1990 рублей). Ровно столько слоев атмосферы предстоит преодолеть каждому, кто решится на полет. 

Подача — с отсылкой к космодрому: сет сервируется на песке, словно среди степи, а центральный элемент композиции — ракета «Восток-1», вручную созданная командой заведения из гипса. Каждый гость, заказавший сет, автоматически становится участником розыгрыша приза: «Курорт» подарит победителю сертифицированную звезду на небе — с именем, которое он выберет сам.

Адрес
Новослободская, 16а
Станция метро
«Новослободская», «Менделеевская»
Время работы
пн-чт, вс 12.00–00.00, пт-сб 12.00–05.00
Средний чек
1000 р.
Курорт
Ресторан / Новослободская, 16а
Останьтесь дома и попробуйте питание космонавтов

Набор из несколько тюбиков с настоящим космическим ужином легко заказать на маркетплейсе. В него могут входить: плов с говядиной, мясо с гречкой и банановое парфе на десерт — все в кремовой текстуре, как мусс или паштет. По-другому в невесомости никак!

Как украсить себя

Кафф-комета

Моносерьга в виде золотой кометы — самодостаточная и не требует пары.

Серьги-звезды

Две массивные темные туманности подойдут для вечернего образа. Название отсылает к гигантскому молекулярному облаку, чья плотность настолько высока, что свет не может пробиваться сквозь него. Однако внутри подобных облаков рождаются звезды.

Футболка с НЛО и динозавром

Планеты, динозавры, космические тарелки и вулканы — принт как бы намекает, что вы готовы обсудить пару-тройку теорий заговора.

Переводная татуировка с космическим котом

То ли отсылка к игре Nyan Cat, то ли напоминание, что в космос летали не только Белка со Стрелкой.

Космические значки

В космической серии Heart of Moscow несколько значков. «Афише Daily» больше всего нравятся Белка и «Спутник 55». 

Футболка с образами Вселенной

Облачные завихрения, синее небо и космическое сияние. У бренда Gerrit Jacob легко собрать тотал-лук: помимо футболки есть джинсы с таким же принтом и рубашка.

Велосипедки из далекой галактики

Подобный принт был популярным лет пятнадцать назад, а мода, как нам известно, циклична. Самое время вернуть к жизни галактические узоры.

Часы со звездным небом

Часы посвящены Катару, а циферблат модели воспроизводит звездное небо над страной в день обретения ей независимости — 3 сентября 1971 года. 

Подвеска со спутником 

Украшение с хрусталем — едва заметное из-за полупрозрачного камня и тонкой цепочки. Как падающая звезда на закате.

