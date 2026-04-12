Съесть плов из тюбика и посмотреть фильм о псе в невесомости: 26 идей для Дня космонавтики

Чем заняться
Встретиться с космонавтом
Робостанция на ВДНХ
На Робостанция на ВДНХ родители с детьми попробуют себя в роли исследователей и инженеров. Посетители соберут ракеты, пройдут виртуальные космические миссии, а в финале пообщаются с космонавтом, героем России, Сергеем Ревиным. Он расскажет о работе на орбите, подготовке экипажей и жизни в невесомости.
Послушать «Бесконечный звук»
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
12 апреля ансамбль Hauntology вместе с оркестром Prometheus под управлением дирижера Михаила Калицкого представят программу музыкальной хонтологии. Хонтология — это ностальгия по будущему, о котором мы мечтали, но которое не сбылось. В музыке это композиции Burial, Boards of Canada и других адептов мерцающего комического ретро-звучания. В стенах собора Святых Петра и Павла композиции можно услышать вживую.
Сходить в музей
Музей космонавтики
Под 110-метровым титановым монументом на ВДНХ скрывается Музей космонавтики, открытый еще в 1981 году. В конце 2000-х здесь провели масштабную реконструкцию, а площадь выставочного пространства увеличили в четыре раза.
Сейчас экспозиция состоит из восьми выставочных залов и насчитывает более 100 000 предметов. Это образцы ракетно-космической техники, артефакты с других планет, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики на тему космоса.
День космонавтики — хороший повод, чтобы побывать в музее. А если готовы подождать, то загляните 16 апреля. В этот день входные билеты бесплатны.
Пройтись по Проспекту Мира и заглянуть в «Космос»
Экскурсия «Космос всегда рядом»
«Москва глазами инженера» проводят пешеходную экскурсию по самому космическому району Москвы. Архитектура проспекта Мира в районе метро «ВДНХ» отражает развитие отечественного градостроительства на протяжении полувека — от авангарда до модернизма — и тесно связана с эпохой освоения космоса. В программе: младший брата дома Наркомфина – дом-ракета, панорама ансамбля ВДНХ с высоты птичьего полета и посещение гостиницы «Космос».
Посмотреть кино о псе в невесомости
Фильм «Моя собака – космонавт» в кинотеатрах города
1960 год. В городке рядом с Байконуром живет десятилетний Миша — мальчик со светлой головой, полной фантазий. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, вместе с которой навсегда поменяет историю.
Картина подойдет для детей и подростков, а взрослым советуем запастить салфетками – фильм получился слезовыжимательным.
Посетить «космический» спектакль
«Космос» в Театре им. Пушкина, 18+
Трагикомедия про учительницу Татьяну (Виктория Исакова), живущую в городе N и работающую учителем английского в той же школе, которую когда-то закончила сама. Обычную жизнь прерывает новость о приезде летчика-космонавта, бывшего одноклассника и первой любви главной героини.
Спектакль идет с 2023 года, но ко Дню космонавтики появились дополнительные даты и билеты. Постановка больше про любовь, чем про космос, но трогательная и очень добрая.
Насладиться «Музыкой космоса»
Концерт в Музее музыки
В Музее музыки пройдет концерт «Музыка космоса». Программа разнообразная: от барочных сочинений до современной академической традиции. Трубач Ильяс Невретдинов, органистка Мария Руднева и певица Мария Загоринская сыграют оригинальные произведения и переложения, написанные в течение трех столетий.
Многие сочинения в программе обращаются к теме космоса. Например, фрагменты «Полет» из саундтрека Шнитке к фильму «Сказка странствий»; или «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова. Также прозвучат сочинения Баха, Скарлатти и других композиторов.
Посмотреть на машину Юрия Гагарина
Фестиваль «Звездный путь» в Музее транспорта Москвы
В Музее транспорта на ВДНХ с 7 по 12 апреля работает выставка «Гараж первого космонавта», посвященная автомобилям Юрия Гагарина. Среди экспонатов — ГАЗ-21У, отличавшийся от классического седана нестандартным сочетанием черной окраски кузова, небесно-голубого интерьера салона и хромированными элементами снаружи, а также точная реплика автомобиля «Волга».
В День космонавтике в музее также можно послушать аудиоспектакль «Первый запуск», созданный на основе реальных переговоров покорителей Вселенной с Центром управления полетами.
Что попробовать
Десерт «Роскомос» в Кофемании
В сети ресторанов к Дню космонавтики придумали тематический десерт «Роскосмос». В его основе — сочетание шоколадного бисквита, черной смородины, малины и мусса «пломбир».
Блюдо не простое, а с секретом: в одном из них спрятана желтая конфета. Счастливчик, нашедший сладость, получит приз: полет в самолете-лаборатории Ил-76 МДК. Это 100 минут в небе и 10 режимов реальной невесомости вместе с действующими космонавтами.
Космическая пицца в Supernova
В пиццерии все меню космическое, причем не только в апреле, но круглый год. Готовят 25-сантиметровую пиццу на пышном тесте. Вкусы не самые классические, а названия — с отсылками к межгалактическим приключениям. Есть «Dark side of the spoon» с соусом из квашеных томатов, фрикадельками из индейки, чеддером и халапеньо; «Astronom-nom-nom» c грибами, беконом, соусом бешамель и тремя видами сыра; и «Суперновая Маргарита» с сулугуни и соусом из квашеных томатов.
«Кидз Комбо» во «Вкусно — и точка»
Ко Дню Космонавтики «Вкусно — и точка» вместе с «Роскосмосом» запустили новую коллекцию «Кидз Комбо».
Серия «Первые в космосе» объединяет девять конструкторов — каждый с собственной историей освоения просторов за пределами планеты Земля. Коробка превращается в мини-космическую базу, а QR-код открывает игру с познавательными фактами о настоящих космических аппаратах.
Кейк-попс «Млечный путь» в «Техникуме»
С 5 по 12 апреля в бистро можно попробовать десерт, вдохновленный 65-летием полета Юрия Гагарина. Кейк-попс «Млечный путь» выполнен в форме сферы — с глазурью глубокого цвета и декором в виде звезд и космических элементов. Внутри — шоколадная «картошка» с вишней.
Коктейль «Вне времени» в She
Ко Дню космонавтики в ресторанах She появился коктейль «Вне времени» (водка, земляничное вино, бузина и банан). Прозрачный, с мягким розовым оттенком и цветными акцентами внутри бокала — как рассеянные сигналы, орбиты и следы движения в космосе. Стоимость — 890 рублей. В меню с 10 по 17 апреля.
Сет «Первые в космосе» в White Rabbit
До 30 апреля в ресторане White Rabbit подают сет из трех космических подач. Первое блюдо — «Подготовка систем восприятия. Жидкий хлеб», то есть ферментированный злаковый коктейль; за ним — «Океанический нейрокластер» (икра морского ежа и молодой горошек); после «Распад материи. Плазменный разлом» в виде горячего блюда, копченого ребра и сморчков. В финале — «Солнечный ветер. Фотонный поток» (жженая меренга и клубника). Стоимость сета — 10 000 рублей.
Каждый гость, заказавший сет, получит подарок — космический паек от «Роскосмоса», а также возможность выиграть поездку на Байконур для двоих 14 июля 2026 года и лично увидеть старт ракеты Союз МС-29.
Космические напитки в Cosmic Latte
Небольшая сеть кофеен, меню и айдентика которых крутятся вокруг космос. В меню авторские напитки, с отсылками к «Звездным войнам» или шести спутникам Юпитера. Для каждого спутника — свой напиток. Например, «Амальтея» — это вишнево-маракуевый пунш; «Титан» — матча-латте с лемонграссом; «Ариэль» — латте с клубникой и персиком; а «Европа» — горячий шоколад с малиной и чили. Всех, кто придет в кофейню 12 апреля в космическом образе, угостят флэтом или фильтром.
Сет «Байконур» в «Курорте»
С 11 по 19 апреля в рюмочной «Курорт» проходит орбитальная неделя, посвященная Юрию Гагарину. Главный спешл недели — сет из шести настоек «Байконур» (1990 рублей). Ровно столько слоев атмосферы предстоит преодолеть каждому, кто решится на полет.
Подача — с отсылкой к космодрому: сет сервируется на песке, словно среди степи, а центральный элемент композиции — ракета «Восток-1», вручную созданная командой заведения из гипса. Каждый гость, заказавший сет, автоматически становится участником розыгрыша приза: «Курорт» подарит победителю сертифицированную звезду на небе — с именем, которое он выберет сам.
Останьтесь дома и попробуйте питание космонавтов
Набор из несколько тюбиков с настоящим космическим ужином легко заказать на маркетплейсе. В него могут входить: плов с говядиной, мясо с гречкой и банановое парфе на десерт — все в кремовой текстуре, как мусс или паштет. По-другому в невесомости никак!
Как украсить себя
Кафф-комета
Моносерьга в виде золотой кометы — самодостаточная и не требует пары.
Серьги-звезды
Две массивные темные туманности подойдут для вечернего образа. Название отсылает к гигантскому молекулярному облаку, чья плотность настолько высока, что свет не может пробиваться сквозь него. Однако внутри подобных облаков рождаются звезды.
Футболка с НЛО и динозавром
Планеты, динозавры, космические тарелки и вулканы — принт как бы намекает, что вы готовы обсудить пару-тройку теорий заговора.
Переводная татуировка с космическим котом
То ли отсылка к игре Nyan Cat, то ли напоминание, что в космос летали не только Белка со Стрелкой.
Космические значки
В космической серии Heart of Moscow несколько значков. «Афише Daily» больше всего нравятся Белка и «Спутник 55».
Футболка с образами Вселенной
Облачные завихрения, синее небо и космическое сияние. У бренда Gerrit Jacob легко собрать тотал-лук: помимо футболки есть джинсы с таким же принтом и рубашка.
Велосипедки из далекой галактики
Подобный принт был популярным лет пятнадцать назад, а мода, как нам известно, циклична. Самое время вернуть к жизни галактические узоры.
Часы со звездным небом
Часы посвящены Катару, а циферблат модели воспроизводит звездное небо над страной в день обретения ей независимости — 3 сентября 1971 года.
Подвеска со спутником
Украшение с хрусталем — едва заметное из-за полупрозрачного камня и тонкой цепочки. Как падающая звезда на закате.