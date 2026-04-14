Переделкино — где писали стихи и гадали на вагонах
Городок писателей появился в 1930-е годы, с тех пор здесь успели пожить Борис Пастернак, Корней Чуковский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и десятки других авторов.
Переделкино всегда было про компанию друзей и «поехали вместе»: Чуковский звал соседей на «костры», Высоцкий играл в бильярд в стеклянном корпусе Дома творчества, а к Окуджаве приезжали гости и оставляли колокольчики — эту традицию начала Ахмадулина, и сейчас в доме-музее поэта можно увидеть коллекцию более чем из 600 колокольчиков.
Добирались до поселка из Москвы сначала на паровых поездах, а с 1940-50-х годов — на электричках. Пастернак рано утром «шел на шесть двадцать пять», а Чуковский водил гостей к путям гадать, считали вагоны: если четное число, желание сбудется. Правда, если число оказывалось нечетным, прибавляли паровоз: «Уж гадать, так наверняка». Сейчас дорога до Переделкина быстрая и комфортная: около 45 минут от центра по МЦД-4, без пересадок.
Помимо четырех основных домов-музеев (Пастернака, Чуковского, Евтушенко, Окуджавы) работает новый музейный дом «Первая дача» с выставкой «Ход коня» о Викторе Шкловском. В Доме творчества регулярно проходят концерты и лекции, а в «Виниловом клубе» крутят пластинки. Гостям доступен коворкинг, библиотека, сувенирные магазины и несколько кафе с блюдами русской кухни. Чтобы встретить утро среди сосен, которые застали Пастернака, и покатать шары в винтажной бильярдной, можно снять номер в гостинице «Переделкино».
Кучино — камерный музей с атмосферой Серебряного века
Андрей Белый (литературный псевдоним Бориса Бугаева) — поэт, представитель символизма и мистицизма, загадочный человек, который вызвал на дуэль Блока. В 1925 году он сбежал из Москвы на дачу в Кучино, в район современной Балашихи, и назвал ее «таинственным островом». В двух комнатах на втором этаже небольшого дома Белый жил отшельником: писал, складывал «сонеты из листиков» — сушил осенние листья и раскладывал по тонам на цветной бумаге, ходил в лес.
В гости к Белому приезжали коллеги-писатели Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Михаил Чехов (племянник Антона Павловича). Соседи знали его по прозвищу, приезжие спрашивали не адрес, а дом Светила, и им показывали дорогу.
При всей славе поэт был совершенно домашним, свой режим он описывал так: «Мои два состояния — ходить и лежать». Интересно, что в молодости он влюбился в Любовь Менделееву, дочь великого химика и жену Александра Блока, коллеги-символиста и друга Белого. Три года Менделеева выбирала между двумя поэтами — и решила остаться с мужем, которого Белый от отчаяния вызвал на дуэль. Схватки так и не случилось — Блок ответил, что Андрею «надо отдохнуть».
Сейчас мемориальный музей все тот же — камерный, душевный, без громких компаний. Можно увидеть рукописи, фотографии и личные вещи автора, оказаться в интерьере Серебряного века и порасспрашивать экскурсовода-эксперта.
Белый не любил долгие поездки в Москву. К счастью, сейчас добраться до дома-музея можно по МЦД-4 примерно за 35 минут из центра.
Кусково — лучшие вечеринки XVIII века
Граф Шереметев женился на богатой наследнице Варваре Черкасской, объединил два состояния и стал самым богатым человеком в России, а землю, которая сейчас называется усадьбой «Кусково», скромно назвал куском.
С самого появления эта загородная резиденция предназначалась строго для праздников, даже называлась Летним загородным увеселительным домом. Масштаб вечеринок — до 30 000 гостей, при этом в живописный сад пускали всех желающих при соблюдении несложных правил: «Чтоб гуляли смирно и в саду б ничего не ломали и не рвали, бесчинств, ссор и драк не заводили». Николай Карамзин, друг графа Шереметева, описал Кусково так: «В садах гремела музыка, в аллеях теснились люди, и венецианская гондола с разноцветными флагами разъезжала по тихим водам большого озера».
Территория усадьбы впечатляет до сих пор: большой парк с идеальной геометрией, Деревянный дворец, Эрмитаж с подъемным столом (блюда поднимались без помощи слуг), стеклянные оранжереи, скульптурные композиции, павильоны-путешествия — Итальянский, Швейцарский и Голландский домики.
Особое внимание советуем уделить павильону «Грот»: приглашенный немецкий мастер Иоганн Фохт отделал зал тысячами морских раковин из Средиземного, Красного, Японского и Черного морей, чтобы создать эффект подводного мира. Когда в 2017 году начали реставрацию, выяснилось: несколько видов моллюсков за 250 лет вымерли. Пришлось подключить Институт океанологии РАН, чтобы привезти около 150 000 новых раковин из Греции, Италии, Турции и Франции.
Оказаться в роскошных интерьерах XVIII века можно меньше чем за час, от центра по МЦД-4.