Аквапарк и спа-перезагрузка: идеи отпускного досуга для тех, кто не хочет покидать отель

Сделать эффектные фото
На отдыхе хочется запечатлеть как можно больше красивых мгновений, чтобы потом и самим пересматривать, и в соцсети выложить, и показать друзьям при встрече. Тем более что об отпуске в Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh точно захочется рассказать.
Это уникальная для Шарм-эль-Шейха концепция отдыха на частных виллах от Rixos. Они расположены в небольшом удалении от отельного курорта сети Rixos Radamis, что гарантирует гостям уединение и приватность. Гостям каждой виллы доступны батлер-сервис, частный пляж и приоритетный доступ к сервисам курорта.
Здесь много фотогеничных локаций: можно начать с рум-тура по вилле с высокими потолками, лаконичным дизайном и интерьерными деталями премиум-класса. Например, вилла Prive площадью 459 м² состоит из трех спален, гостиной, полностью оборудованной кухни и четырех ванных комнат, а в вилле Premium на 825 м² на одну спальню и ванную комнату больше. После рум-тура стоит сделать солнечные фотографии на фоне частного сада, бассейна и террасы с шезлонгами. А когда уже поймали заход солнца на уличной веранде, сияйте в вечерних нарядах на собственном песчано-каменистом пляже отеля с коралловым рифом. Или отправляйтесь на прогулку на гондоле, чтобы почувствовать себя в маленькой Венеции.
Поиграть в теннис и потанцевать от души
Во-первых, это красиво: теннис манит не только перспективой улучшить физическую форму, но и своей эстетикой. На кортах отеля можно выяснить, кто сильнейший в вашей семье, или прокачать навыки во время занятий. А вечером ждут танцы под живую музыку и диджей-сеты. Так, за один день можно пройти от корта с утра до клуба к рассвету.
Провести идеальный день ничегонеделания
Иногда хочется просто не делать ничего. В Club Prive by Rixos Sharm El Sheikh это точно получится — ведь все рядом и без очередей: можно лежать на шезлонге около частного бассейна, купаться в море и загорать, болтать и объедаться сладостями из бара-кафе Candy или кафе-мороженого. С любой просьбой поможет ваш личный батлер — он будет на связи в течение всего отдыха.
Совершить гастропутешествие с винной дегустацией
Шведский стол и желание наесться до отвала — не предел мечтаний чуть более взыскательных гурманов. Ведь можно совершить гастрономическое путешествие, знакомясь с блюдами разных народов мира. Гостям отеля без перелетов доступны 13 ресторанов с обслуживанием по меню с приоритетным бронированием, с кухнями Турции или Средиземноморья, Мексики или Италии, с морепродуктами и стейками. Работает представительский лаунж только для ВИП-гостей. Дегустация вин местного производства в одном из баров отеля станет прекрасным финалом гастрономического турне. А если бронировать столик не хочется, батлер всегда готов красиво сервировать ужин с блюдами из любого ресторана на оборудованной кухне виллы или на террасе рядом с бассейном.
Устроить детокс
Признайтесь честно, сколько раз с начала года вы собирались наконец заняться собой, пересмотреть рацион и записаться на тренировку? В отеле можно посвятить время себе: отключив все уведомления и лишние мысли, попробовать новые виды спорта, сходить на йогу, пилатес, стретчинг, аквафитнес или табату, а затем взять смузи в детокс-баре.
Перезагрузиться в спа
Качественный релакс в спа обычно оказывается в планах еще дальше, чем питание и тренировки — и только на отдыхе получается полноценно перезагрузиться. Здесь для этого созданы все условия: баня, сауна, джакузи, массаж и процедуры на выбор — в «Анжана Спа» можно провести целый день и романтически, вдвоем, и с компанией друзей, и с родителями. Там получится набраться сил для предстоящего активного отдыха и для возвращения к делам.
Занять ребенка в детском клубе
Чтобы спланировать детский досуг в отеле, придется лишь выбрать занятия по душе: секция танцев или модельная школа, пожарная станция или центр робототехники, актерская академия или детский салон красоты. Все для развития и развлечения самых маленьких собрано в детском клубе «Рикси». Пока ребенок будет осваивать новые навыки и играть, родители смогут спокойно отдохнуть и выделить время для себя.
Прокатиться с водных горок в аквапарке Aquamania Jungle Park
Если наскучит нежиться под солнцем около бассейна или на пляже у моря, непременно стоит выбраться в новый аквапарк Aquamania Jungle Park, открытый этой весной. Там представлено 28 современных водных горок – можно выбрать наиболее головокружительную или, наоборот, вариант поспокойнее.
Впервые на Ближнем Востоке здесь установили инновационную горку-тюбинг с технологией Hive. А если вы точно решили испытать адреналин, оцените спуски и подъемы горки Water Coaster длиной 350 метров. Для детей предусмотрены специальные горки и отдельная зона с игровыми водными элементами Ride House.
Club Prive By Rixos Sharm El Sheikh — пятизвездочный отель сети Rixos на первой береговой линии Красного моря с сервисом премиум-класса. В нем доступны 26 современных просторных вилл площадью 459 м² и 825 м² с частными садами, террасами с шезлонгами и бассейнами. Гости вилл получают приоритетный доступ к ресторанам, барам и инфраструктуре на территории Rixos Radamis Sharm El Sheikh. У отеля есть собственный песчано-каменистый пляж с коралловым рифом перед территорией вилл. Для детей предусмотрена богатая анимационная программа.
