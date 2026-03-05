Велнес

Расслабиться, снять напряжение и перезагрузиться: 15 массажных студий на любой бюджет

Массаж — отличный подарок для любимой подруги, сестры, партнера или мамы. Можно пойти вместе, записавшись на парный сеанс, и потом сравнивать впечатления, а можно отправить бестика в одиночку, когда тому потребуется перезарядка. Собрали целых 15 мест, где вас хорошо помнут.

Tekstura

© Tekstura

Микросеть стильных массажных студий, где делают буквально все: от массажа лица и тела до пилингов и спа-процедур. Выбор огромный: одного только массажа тела семь видов (наш фаворит — медовый и расслабляющий). Прибавьте к этому отдельный массаж ног, головы и шеи и восемь видов массажа лица. 

Дополнить массаж можно уходом: например, пилингом, обертыванием или погружением в кедровую бочку. Для тотального чилла есть спа-ритуалы — это все тот же массаж, но с расслабляющими маслами, уходом для тела и лица или антицеллюлитными процедурами. 

Адреса
Цветной б-р, 28, стр. 1; 1-я Тверская-Ямская, 17
Станции метро
«Цветной бульвар», «Белорусская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 8000 р. за 1 час
Chill & Heal

© @chillandheal.studio

Мини-сеть из двух уютных студий телесного и духовного релакса. Есть вполне классические релакс-массаж, лимфодренажный массаж или ломи-ломи (старинная гавайская расслабляющая техника). Но куда интереснее шиацу, японская техника расслабления, или ребозо — массаж с мексиканскими полотнами. 

Есть практики для пар — это парный массаж и ароматерапия. Можно пойти с крашем, подружкой или мамой, а сами виды массажа выбрать разные (вам — для бодрости, спутнику — для тотального расслабления, или наоборот). Здесь же можно попробовать, например, медитацию.

Адреса
2-я Бауманская, 9/23, стр. 1; Холодильный, 3, корп. 1, стр. 4
Станция метро
«Бауманская», «Тульская»
Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
Цены
от 5500 р. за 1 час релакс-массажа
«Вай Тай»

© @waithai_russia

Большая сеть студий тайского массажа. Главные плюсы — множество филиалов, в том числе за пределами центра, и спокойные улыбчивые мастера, которые не стремятся завести разговор во время массажа. Последнее оценят те, кто ищет на релакс-процедурах спокойствия и тишины. Еще один важный нюанс: все мастера — женщины.

Главная процедура, конечно, классический тайский массаж. Его второе название — «пассивная йога», поэтому ждать тотального релакса и расслабления не стоит: в процессе вас хорошенько разомнут, скрутят в рог, а затем снова распрямят и разгладят все зажимы. Кроме классики можно выбрать тайский массаж в четыре руки (еще жестче) или более расслабляющий релакс-массаж с маслом (или кремом). Есть и спа-процедуры: в основном они тоже строятся вокруг тайского или релакс-массажа, который мастер дополняет скрабами, пилингами и всяческими умасливаниями.

Адреса
Поварская, 10, стр. 1 и еще более 20 адресов
Цены
от 5000 р. за классический тайский массаж
Anybody

© Anybody

Две стильные минималистичные студии с несколькими массажными программами. Все — авторский микс классических техник. Выбирать предлагают по желаемому эффекту: Balance — для спокойствия и расслабления, Firming — для скульптурирования тела, Deep — для бодрости. Можно подобрать парный массаж или короткую программу на 30 минут. Хештеги — «тишина», «камерная атмосфера», «идеально для парочек».

Адреса
Климашкина, 22; Плотников пер., 20/21
Станции метро
«Улица 1905 года», «Смоленская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 6000 р.
Asia Beauty Spa

© Asia Beauty Spa

Премиум-сеть работает в Москве больше 20 лет (причем круглосуточно!) и гордится высоким качеством и зашкаливающим сервисом. Сюда без опаски можно вести маму или бабушку (главное, чтобы они не видели цен): с клиентами общаются почтительно, почти церемониально. Выбор видов массажа внушительный: китайский, балийский, тайский, бодрящий слим и, наоборот, релакс с маслом, классический, спортивный и так далее. 

Из приколов — тибетский огненный массаж «Дыхание дракона», в процессе которого мастер поджигает покрывало с травами и маслами и прогревает болезненные зоны, или пенный массаж с рукавичкой кесе, популярный в Турции. Прибавьте к этому десяток спа-программ с пилингами, скрабами и уходом, массаж лица, хаммам и джакузи плюс парные программы. Осталось только заработать на все это денег.

Адреса
Оружейный пер., 13, стр. 1 и еще 4 адреса
Станция метро
«Маяковская»
Часы работы
круглосуточно
Цены
от 12 000 р. за 1 час
«Кожа»

© «Кожа»

Камерная сеть с двумя филиалами и 14 видами массажа. Предлагают классику: спортивный массаж, релакс и, наоборот, заряжающий энергией, антицеллюлитный и лимфодренажный. Можно выбрать экспресс-массаж головы, стоп или шейно-воротниковой зоны или пойти по роскошному максимуму и дополнить массаж спа-ритуалом или пилингом. Из отличительных черт — интерьеры, навеянные Марокко, расслабляющая музыка и строго приглушенный свет. 

Адреса
Подколокольный пер., 16/2, стр. 1; Варсонофьевский пер., 8, стр. 4
Станции метро
«Китай-город», «Кузнецкий Мост»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 7000 р. за 1 час
«Тайрай»

© «Тайрай»

Крупная сеть салонов тайского массажа, филиалы которой можно найти по всему городу. Мастера (а точнее, мастерицы: в студиях работают только женщины) — из Таиланда. В программе, понятное дело, тайский массаж, который хорошо снимает зажимы и заряжает энергией. Для уставших есть расслабляющий масляный массаж, в дополнение к которому можно взять массаж головы или стоп. 

Спа-программы довольно простые, но симпатичные: в «Спа-манго» входит манговый пилинг, обертывание, арома-ойл-массаж с маслом манго; а «Спа-кокос» — это кокосовый пилинг, обертывание, арома-ойл-массаж с маслом кокоса. Напоследок можно попариться в деревянной кедровой бочке.

Адреса
Доброслободская, 3, и еще более 40 адресов
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 5290 р. за 1 час тайского массажа
Faceology

© Beauty Court

В бьюти-студии специализируются на массаже и уходе для лица, но отдельно можно записаться и на расслабляющий массаж тела. И все же главная фишка — шесть вариантов массажа лица: скульптурирующий, детокс, антиэйдж, японский моделирующий или аппаратный. Любая процедура выглядит так: бережное очищение кожи лица, массаж, нанесение успокаивающего крема или другого средства и заключительный массаж головы и шеи.

Подбирать массаж лучше после консультации в студии: для этого мастер оценивает состояние кожи и задает вопросы о самочувствии. 

Адреса
Комсомольский просп., 36; Большая Дмитровка, 16, корп. 1; Чистопрудный б-р, 14, стр. 3
Станции метро
«Спортивная», «Тверская», «Чистые пруды»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 3900 р. за 30 минут массажа лица
Shape It

© Shape It

Сеть ярких массажных студий с пометкой «для девушек» — все мастера женщины, в посетителях тоже одни девчонки. В общем, идеальный план для выходного с сестрой, мамой или подругой.

Набор массажей вполне стандартный: релакс, спорт и оздоровительный (классический) массаж, лимфодренажные и антицеллюлитные массажи плюс несколько видов массажа лица. Есть массаж для будущих мам (более бережный и мягкий, чем обычные массажи) плюс приятные приколы вроде обертываний, парения в кедровой бочке и тейпирования. Можно выбрать не только часовой или полуторачасовой сеанс массажа (классика массажных студий), но и экспресс-вариант на полчаса.

Адреса
Цветной б-р, 25, стр. 11; Садовая-Самотечная, 6, стр. 1; Садовая-Кудринская, 32а, стр. 9
Станции метро
«Цветной бульвар», «Маяковская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 5400 р. за 1 час, от 2900 р. за 30 минут
Rehab You

© Rehab You

Студия и школа массажа с серьезным подходом. Перед массажем — обязательная консультация медицинского или спортивного специалиста: расспросят о самочувствии, дискомфорте в теле, общем состоянии, желаемом результате и соберут настоящий анамнез. После этого подберут подходящий массаж и определят зоны, которые требуют особой проработки.

Всего в студии делают пять видов массажа: классический оздоровительный, релакс, антицеллюлитный, спортивный и массаж с горячими камнями. Плюсом можно добавить массаж лица или даже сходить на функциональную тренировку.

Адреса
Мещанская, 7, стр. 1, Мансуровский пер., 10, стр. 1а
Станции метро
«Сухаревская», «Парк культуры»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 6900 р. за 1 час
«Тело всё помнит»

© John Fedele/Getty Images

Светлая и спокойная студия массажа за пределами центра. В программе классический оздоровительный, релакс- и спортивный массаж, а также массажи для лица. Из более необычных практик — телесная терапия, воздействие на тело и укрепление эмоционального состояния, массаж с горячими свечами или фирменный комплект «Тело всё помнит»: снятие психоэмоционального напряжения через работу с блоками в позвоночнике. Кроме массажа в студии можно записаться на обертывания, пилинг или сеанс микротоков.

Адрес
Ленинский просп., 87
Станция метро
«Вавиловская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 4400 р. за 1 час
Reposo

© Reposo

Две небольшие студии с бюджетном сегменте: одна работает на «Пушкинской», другая — ближе к «Павелецкой». Предлагают классический, спортивный, расслабляющий, корректирующий и лимфодренажный — любой сеанс можно сделать часовым или 30-минутным. Плюс массаж лица и отдельных зон: стоп, шеи и головы, рук и спины.

Адреса
Новокузнецкая, 33, стр. 1; Большой Палашёвский пер., 14а
Станции метро
«Павелецкая», «Маяковская»
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Цены
от 4400 р. за 1 час
«Душу наружу»

© «Душу наружу»

Массажная мастерская с интерьером, полным отсылок к «Твин Пиксу», танцевальными классами и кофейным уголком. 

Мастера студии делают всю обязательную классику: общий оздоровительный массаж, спортивный, релакс, антицеллюлитный и лимфодренажный. Из фишек — стоун-терапия, расслабляющий массаж с горячими камнями.

Адрес
Житная, 10
Станция метро
«Добрынинская», «Октябрьская»
Часы работы
пн-вс 10.00–23.00
Цены
от 4500 р. за 1 час
«Демирум»

© «Демирум»

Нишевая студия, контакты которой передают по большому секрету: свободных окошек не так-то много. Места немного, интерьер минималистичный, но с правильным светом и зеркалами для селфи на кушетке. Работает всего несколько мастеров, самый воспеваемый — Демьян (но хороши все).

В списке услуг — классический и релакс-массаж, лимфодренажный, антицеллюлитный и спортивный. Но главная фишка — ИММТ-массаж, который проводят с помощью блейдов. Это что-то вроде гигантских скребков из стали, которые глубоко прорабатывают фасции и мышцы.

Адрес
Плющиха, 27
Станция метро
«Смоленская»
Часы работы
пн-вс 12.00–22.00
Цены
от 5300 р. за 1 час
Sculpt 

© Sculpt

Эстетичная студия для тренировок и расслабления после с несколькими адресами в самых красивых районах Москвы. Сюда можно сходить не только на пилатес на реформере или баре, но и на массаж (а лучше — совместить тренировку с сеансом релакс-массажа после). Делают все виды классического массажа: от спортивного, который будет кстати после мощной тренировки, до расслабляющего (такой вообще никогда не помещает).

Адреса
Гашека, 2, стр. 1; Усачева, 11г; Потаповский пер., 5, стр. 2
Станции метро
«Маяковская», «Фрунзенская», «Чистые пруды»
Часы работы
пн-вс 8.00–21.00
Цены
от 5500 р. за 1 час
