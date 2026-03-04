Пастернак, Слава КПСС и «Долгая счастливая жизнь»: что стоит увидеть в Петербурге в марте

Ежегодно с 1946-го по 1950-й, а также в 1957-м Борис Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году его кандидатуру предложил Альбер Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым после Бунина писателем из России, удостоенным этой награды. Общество не разделило значимости события — началась травля, которая вынудила Пастернака отказаться от премии. Это один из самых драматичных сюжетов в истории русской и советской литературы. Режиссер Роман Габриа взял за основу стенограммы собраний Союза писателей, зафиксировавшие решение Бориса Пастернака, и переложил их в стихи, как признается сам постановщик, «в первую очередь чтобы избежать холодной публицистики».