Егору Криду тут не место. Почему нам нужны андеграундные концертные площадки

«Наша группа существует буквально благодаря Tago Mago. Мы познакомились друг с другом на тусовке, посвященной дню рождения клуба в 2023 году. Когда вышел наш первый трек „Весна!“, его услышал арт-директор Вова Соколов и позвал делать презентацию. Так через месяц в Tago Mago состоялось наше дебютное выступление. Там же „11:11“ познакомились с другими группами и обрели слушателей. Позже мы не раз выступали на фестивалях от команды Tago Mago — и в клубе, и на их фестах на открытых площадках. Многие коллективы, вроде нашего, когда-то получили от Tago Mago шанс выступить и сейчас собирают залы в других городах. Это главный молодежный культурный хаб для всего нашего города».