Егору Криду тут не место. Почему нам нужны андеграундные концертные площадки

У подавляющего большинства концертных площадок России нет четкой концепции. В течение месяца там могут выступить совсем разные люди — начинающие рэперы и панки, поп-звезды и ветераны эстрады. Но есть и другие места — небольшие заведения, команды которых привозят артистов непопулярных жанров — абстрактного хип-хопа, блэк-метала, эмо или слоукора, — дают возможность проявиться местным музыкантам. Существование таких заведений — часто единственная возможность молодым людям вживую услышать любимого андеграундного исполнителя или впервые выступить самим.
Там не только слушают музыку, но и устраивают лекции, кинопоказы, сеансы рисования и не только, что еще сильнее сближает горожан-меломанов. У этих мест прослеживается аутентичный стиль в названиях, интерьере, выборе приглашенных артистов, тоне общения с аудиторией и дизайнах афиш.
С такими местами нет проблем в Москве («Склад № 3», «Лахесис», «Невротик», «НПО мелодия», «Шизич», Punk Fiction и другие) и Петербурге («Усы на пене», «Ласточка», «Поддон», «Рассвет»). Но в провинциальных городах даже одно заведение — уже роскошь.
Почему андеграундные концертные площадки важны горожанам
«В регионах все иначе — либо делаешь ты, либо никто», — рассказывает арт-директор нижегородского Tago Mago Вова Соколов. Он занимается концертами с 2014-го, и с тех пор ничего похожего в городе не открылось: «Если мы закроемся, сотням нижегородцев будет просто некуда ходить, а музыкантам — негде играть».
Главная ценность локальных площадок в том, что без них горожане вообще не смогли бы увидеть любимых артистов. Tago Mago уже 10 лет формирует инди-сцену в Нижнем Новгороде. Клуб привозил сотни музыкальных проектов разных жанров — от метала до техно — со всего мира. Интересующиеся «нишевой» музыкой туристы обязательно заходят в Tago Mago, а среди местных у заведения собралось комьюнити музыкальных фанатов. Они регулярно проводят там свои выходные и кроме концертов ходят на английские разговорные клубы, турниры по пинг-понгу и мастер-классы.
Посетители оренбургского Fat Vegan Spot, почти единственного в городе, кто может привезти «Макулатуру» или «Казускому», тоже постепенно стали объединяться. Его создателю «прикольно видеть, как молодые гости из абсолютно разных кругов и субкультур объединяются, начинают дружить, создавать свои проекты».
«Обыватели уже согласны на ИИ-музыку, им без разницы, кто в клубе будет им напевать о любви. А в подобные пространства приходят по-настоящему заинтересованные люди. Послушать, как звучат их любимые артисты вживую, пропеть наизусть выученные тексты песен, купить мерч. Это глубоко увлеченная аудитория, которая видит миссию в посещении концерта — поддержка артиста, продвижение более редкой музыки и, конечно же, способ элитизироваться, укрепить в себе статус не такого, как все».
А почему — музыкантам
«Нишевые» концертные площадки помогают дебютировать местным артистам и вдохновляют новое поколение начать делать свою музыку. Соосновательница московского «Склада № 3» Влада Пашевич считает, что именно в таких местах новичкам не страшно ошибаться и экспериментировать — они не испытывают «давления больших залов» и не переживают, что будет мало людей. Если такие места исчезнут, для артистов будут доступны только крупные коммерческие сцены и соцсети, уверена Пашевич.
«Наша группа существует буквально благодаря Tago Mago. Мы познакомились друг с другом на тусовке, посвященной дню рождения клуба в 2023 году. Когда вышел наш первый трек „Весна!“, его услышал арт-директор Вова Соколов и позвал делать презентацию. Так через месяц в Tago Mago состоялось наше дебютное выступление. Там же „11:11“ познакомились с другими группами и обрели слушателей. Позже мы не раз выступали на фестивалях от команды Tago Mago — и в клубе, и на их фестах на открытых площадках. Многие коллективы, вроде нашего, когда-то получили от Tago Mago шанс выступить и сейчас собирают залы в других городах. Это главный молодежный культурный хаб для всего нашего города».
Владелец Fat Vegan Spot в Оренбурге объясняет, что для многих артистов такие площадки — единственный возможный вариант хоть где-то выступить: «Кому-то невыгодно арендовать большой клуб: они еще не набрали аудиторию, но играют уже интересно и хотят ездить по городам».
В екатеринбургском «Синдроме» в начале карьеры выступили почти все новые местные группы, позже ставшие успешными по всей России: «Перемотка», «Внимание брусника!», «Порез на собаке», «Сова», SKOOKINY DETI, «Пекинский велосипед». «Не скажу, что эти команды многим обязаны нашему бару, они стали бы популярны и без „Синдрома“, но показательно, что молодые инди-музыканты нацелены выступать именно тут», — говорит Толя Зайков, арт-директор бара.
«Без надежной и обширной локальной сцены в регионах трудно стартовать с музыкальной карьерой, а строится она вокруг небольших баров и таких вот самоорганизованных площадок.
Это бар выходного дня, представлявший собой четыре гаража, объединенных в одно пространство, который открывался один раз в неделю для локальных концертов до ста человек и изредка привозов из соседних городов. Такие места — взлетная полоса для тех, у кого получится пробиться выше, но также и постоянная база для тех, кто вынужден год из года играть для преданных 30–40 слушателей со своей малой родины. В некоторых регионах они становятся единственной возможной площадкой для привозов, если ты собираешь меньше 500 слушателей, а это 95% всей отечественной музыкальной индустрии».
«Некоторым группам проще выступать на таких площадках, чем в крупных и нарядных концертных залах. Это может и закрыть потребность коллектива в выступлениях, и дать шанс обзавестись новой аудиторией. Вдобавок в таких местах есть аура: если не понимаешь, куда приткнуться, можно глянуть, кто там уже выступал, — и сразу поймешь, будет твоя музыка ко двору или нет.
Там более короткая дистанция между выступающими и слушателями. Многие из которых приходят не только на концерт, но и в любимое место. Возможно, условный Егор Крид с удовольствием бы отыграл в ярославском «Папином гараже», но в силу каких-то причин не может этого себе позволить. А мы можем, и очень этому рады».
«Бар „Папин гараж“ внес в развитие моих групп ключевой вклад — слушателей. Чем больше езжу по городам и смотрю, как у них устроена музыкальная жизнь, тем сильнее убеждаюсь, как мне в моменте повезло с наличием в Ярославле „ПГ“. Да и сама идея „сделать свою группу“ со времен The Beatles и Sex Pistols зарождается у молодежи одинаково — в город приезжают музыканты, у тебя отваливается крыша, и ты хочешь делать так же. В этом плане привозы „Папиного гаража“ всегда были приятными сюрпризами.
Во многих городах элементарно нет места, где группа может выступить без заморочек с арендой, аппаратом и прочим. Уже круто, если ты даешь концерт, и на него приходят не только твои кореша, но и случайные люди. А чтобы все плюсом к вышеуказанному принесло каких-то денег, то это вообще верх везения».
«Все великие волшебники когда-то были школьниками. „Золото“ выступал в Питере на 30 человек. „Бонд с кнопкой“ вообще в питерском „Ящике“ играл на 20. Те, кто выступает в андеграундных клубах сегодня, через пару лет тоже, возможно, станут звездами и соберут стадионы. Всегда должен быть этот пласт андеграунда, где куется культура. Первые выступления всегда проходят в засранных барах. Если это будет какое-то нормисное местечко, вся магия исчезнет».
Концертные площадки также помогают творческим людям знакомиться друг с другом. «Склад № 3», например, не раз привозил выступать из Брянска группу Kick Chill, а недавно их музыка использовалась в фильме «Здесь был Юра», (в котором также фигурировал и сам «Склад № 3»). Его первые сотрудники позже стали участниками групп «Лампабикт» и «Бонд с кнопкой», и таких «видимых и невидимых взаимосвязей» в стенах клуба образовалось уже немало. Евгений Воротников из «Золотых зубов» в «Складе № 3» пару лет назад стал свидетелем взрыва пивной кеги. Его группа познакомилась тогда с девушкой, которая работала на баре и чудом не пострадала, а в ноябре 2025-го она стала тур-менеджером группы.
Почему этим клубам живется несладко
Альтернативные концертные площадки зарабатывают мало, а иногда еле окупают расходы и работают на грани закрытия. Tago Mago год назад сообщил о повышении аренды на 65% и попросил подписчиков поддержать клуб донатами. Месяц назад московский Powerhouse рассказал о долгах, которые не может погасить собственными силами, и о том, что последние шесть лет он существовал «в относительном экономическом нуле».
Главная проблема — держать концертную площадку очень затратно. Деньги уходят на высокую аренду помещения, а иногда — и аппаратуры, коммунальные расходы, гонорары и дорогу артистам, «бесконечный» ремонт техники и заведения и зарплаты сотрудникам. Большинству из последних приходится работать и в других местах.
Билеты и напитки продаются по демократичным ценам, так как основная аудитория — это молодые неплатежеспособные люди. Каждое мероприятие — риск, потому что «невозможно предсказать, сколько придет гостей и будет ли это пьющая аудитория, а затраты всегда достаточно большие».
Команды признаются, что гораздо проще и выгоднее было бы «уйти в массы», как говорит владелец самарского «Хвата» Антон Синцов, и начать привозить популярных музыкантов. Но от такого подхода наши собеседники отказываются. «Если делать все подряд, в том числе сильно пошлое и коммерческое, это убьет вайб и эстетику, которой так дорожим», — считают в Tago Mago.
К трудностям добавляются и угрозы «накрытия» концертов. «Какая-нибудь русская община решит вызвать полицию на выступающих у вас металлистов, обвинив их в сатанизме*. Раз по башке тебе дали, второй — и желание продолжать работать пропадает», — говорит владелец одной концертной площадки на Урале, пожелавший остаться анонимным.
Несколько заведений называют выгорание одной из ключевых проблем. «Вокруг тебя нескончаемый праздник, который в какой-то момент начинает сводить с ума, еще и нагрузка колоссальная, вечный недосып. Все это приводит к нарушению всех процессов», — рассказывает сотрудница московского «Склада № 3». Усталость работников закрывшегося в 2017-м волжского «Маркса» не «лечилась» уже ничем, а «очевидное безденежье» ее усугубляло.
Его владелец, Олег Котрунов, сейчас руководит московским концертным баром «Невротик». Вспоминая об опыте «Маркса», он отмечает, что финансовые трудности у них возникали в том числе потому, что никто из команды не был предпринимателем.
«Мы были меломанами, музыкальными энтузиастами, DIY-промоутерами, тусовщиками, ребятами, которым было интересно вместе, но мы понятия не имели, как с этого движа зарабатывать. Понимание, что подобного рода заведения вывозят баром, у меня пришло года через два после закрытия клуба, а ведь он проработал пять лет. Если мы привозили на концерт пару ящиков пива по 100 рублей за банку, то продавали его за 120. И то, дошли до этого после трех-четырех лет тотального мракобесия, когда все приносили и пили свое. Как дети, ей Богу! Ну а билеты со входа покрывали дорогу и гонорары, аренду и ремонт».
Список тех самых концертных площадок в регионах:
- Екатеринбург — «Синдром»
- Оренбург — Fat Vegan Spot
- Ярославль — «Папин гараж»
- Нижний Новгород — Tago Mago
- Новосибирск — The Rocks
- Самара — «Хват»
- Ростов-на-Дону — «Подземка»
- Челябинск — «Ozz»
- Владимир — ДК «Приход»
- Рязань — «Нити»
* Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.