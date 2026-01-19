Соль на рану: почему в России от снега спасаются реагентами и можно ли обойтись без них

О похожих решениях упоминает Аркадий Гершман: так, в Исландии подогрев работает за счет тепла местных геотермальных источников, а в Японии к ним добавляют энергию ветра и солнца. Журналист также отмечает, что в Сибири или городах со стабильной минусовой температурой вместо реагентов можно проходиться по снегу специальными катками или ковшами для создания мелкого рельефа. «Таким образом получается протектор, который обеспечивает сцепление и предотвращает наледь. Этот способ помогает избежать образования грязи и луж, не портит обувь и не разъедает лапы животных. Однако он подходит только для дворов, площадей, парков, жилых улиц и велодорожек», — замечает Гершман. По мнению эксперта, оптимальным решением проблемы заснеженных улиц может стать комбинирование разных методов и распределение задач между муниципальными службами и частными подрядчиками.