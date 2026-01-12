«Доска спасла мне жизнь»: как екатеринбургский скейтбордист делает иконы из бордов

Я стал исследовать, как можно улучшить работу на выходе. Сегодня процесс изготовления выглядит так: я покупаю 3D-модель нужного образа либо ищу ее в свободном доступе. Очищаю около четырех-пяти скейтбордов от лака. Древесину склеиваю, выравниваю и вместе с 3D-моделью отдаю мастеру. Он вырезает образ на станке с ЧПУ. Я отшлифовываю, убираю все лишнее и покрываю лаком. На одну работу уходит примерно две недели. Иконы в основном делаю на заказ, образы выбирают покупатели. Скейтбордов для работы у меня в мастерской много. Их обычно отдают друзья или присылают знакомые из других городов.