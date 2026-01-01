Москва изнутри

Не толпиться как пингвины: 10 мест, куда можно спокойно сходить на январских в Москве

Фото: «АрхиМет»
Новогодняя столица кажется иллюстрацией из сказки, пока вы сами не оказываетесь в центре города. Стоять в очередях и протискиваться между людьми на узких улицах — так ли вы хотите провести праздничные дни? Собрали места, где можно провести время, не чувствуя себя в метро в час пик.

Библиотека им. Некрасова

© Библиотека им. Некрасова

Идеальное место, чтобы спрятаться с книгой, ноутбуком или собственными мыслями. Ближе к концу каникул здесь начнется движение: в расписании уже есть встречи клуба ораторского мастерства и общения на английском, а еще детский спектакль по мотивам книги Туве Янссон. На события нужна регистрация или билет.

Адрес
Бауманская, 58/25, стр. 14
Часы работы
с 2 января, 10.00–20.00

«Аптекарский огород»

© Мария Девахина/РИА «Новости»

Зеленый антидот от новогоднего безумия, которое после 1 января начинает надоедать. Заходите сюда, чтобы посмотреть на пальмы и орхидеи, подышать влажным тропическим воздухом и пофантазировать, что вы сбежали в другую климатическую зону.

Адрес:
просп. Мира, 26, стр. 1
Часы работы:
10.00–20.00

Дом культуры «ГЭС-2»

Экспозиция «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах»
© Аня Тодич/«ГЭС-2»

Здесь много воздуха и пространства, где можно потеряться, особенно если прийти утром или днем в будний день. В новогодние праздники можно посмотреть выставку «Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах» — о связи Античности, Средних веков и современного искусства — ну и, конечно, выпить кофе и присмотреть в музейной лавке новую книжку.

Адрес:
Болотная наб., 15
Часы работы:
с 2 января, 11.00–22.00

«Хлебозавод №9»

© «Хлебозавод № 9»

Арт-пространство на месте бывшего завода находится вдали от популярных туристических локаций, поэтому здесь тоже можно провести время спокойно. Корпуса «Хлебозавода» украшены гирляндами и праздничными плакатами, на территории есть елка, а еще множество кофеен, ресторанов и бутиков — на улице мерзнуть точно не придется.

Адрес:
Новодмитровская, 1
Часы работы:
зависят от локации

Крутицкое подворье

© Ludvig14/Wikimedia Commons

Локация, до которой в новогодние праздники доходят немногие, а зря. Здесь сохранился дух старой Москвы: величественные кирпичные стены с колоннами, булыжная мостовая, голубые и зеленые изразцы. Можно отправиться на интерактивную экскурсию или осмотреть комплекс самостоятельно, а потом зайти в местную чайную попробовать ароматный сбитень по оригинальному рецепту.

Адрес:
Крутицкая, 17, стр. 5
Часы работы:
9.00–17.00

Музей архитектуры им. Щусева

Экспозиция «Калязин. Фрески затопленного монастыря»
© Музей архитектуры им. Щусева

Секретное место в центре Москвы с тихим двором и красивыми залами. Здесь можно пропасть на полдня: сначала осмотреть постоянную экспозицию с выставкой «Калязин. Фрески затопленного монастыря», а потом переключиться на временные. На новогодних каникулах здесь показывают фотопроект «Память места. Место памяти» и выставки про художника Константина Мельникова и архитекторов братьев Весниных.

Адрес:
Воздвиженка, 5/25
Часы работы:
с 2 января, 11.00–20.00

«Винзавод»

Экспозиция «Великий беспорядок»
© «Винзавод»

В арт-кластере на новогодних праздниках проходят несколько выставок. В частности, проекты «Это было со мной», «Светлана Тегин. Кино/театр Светы Т.» и «Великий беспорядок». План такой: смотрим на современное искусство, перекусываем в ближайшем кафе и отправляемся в соседний кластер Artplay — за сувенирами и фотографиями на фоне ярких строений.

Адрес:
4-й Сыромятнический пер., 1/8
Часы работы:
12.00–20.00

Каток в «Кинопарке Москино»

© «Москино»

В этом году на самой большой съемочной площадке столицы работает огромный каток — его площадь занимает больше 3000 квадратных метров. Еще здесь работает ярмарка, проходят праздничные мероприятия и кинопоказы. Знакомство с локацией займет целый день: «Кинопарк» находится чуть дальше Троицка.

Адрес:
ТиНАО, Краснопахорский р-н, квартал № 107, Лиозновой
Часы работы:
13.00–21.30

«Сад будущего»

© «АрхиМет»

Этот современный парк — альтернатива Ботаническому саду и ВДНХ, где в новогодние праздники передвигаться будет сложно. Здесь много дорожек, есть экотропа с деревянным настилом, множество площадок и две особенно важные достопримечательности — 150-летний дуб и аллея старых лип.

Адрес:
2-й Леонова пр.
Часы работы:
круглосуточно

Парк «Покровское-Стрешнево»

© Kemal Kozbaev/Wikimedia Commons

Еще один вариант, где можно погулять в снежную погоду. Здесь большая территория с прудами и экотропинками. Если замерзнете, заходите в кафе, расположенное прямо в центре парка. Его отличительный знак — самовар, который обычно стоит прямо на веранде.

Адрес:
5-й Войковский пр., 2а
Часы работы:
круглосуточно
