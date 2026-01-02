Где кататься на конях в год коня (цок-цок-цок)

У конноспортивного клуба «Волшебный лес» две площадки — в парке «Лосиный Остров» и подмосковном селе Битягово, недалеко от Домодедово. Первый вариант — идеальный, если не хочется далеко ехать, а на все конные активности вы готовы выделить полдня. В школе обучают верховой езде с нуля, а тем, кто хотел бы просто разок прокатиться, предлагают конные прогулки (3500 рублей за час) — инструктор объясняет азы, далее вы в спокойном темпе прогуливаетесь на лошади по парку.