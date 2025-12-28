Футуристичная бильярдка, пышечная и караоке для зумеров: 14 барных открытий года в Москве

Коктейльный бар Nightcall
Во флигеле городской усадьбы Савиных-Закревских на Спартаковской улице открылся коктейльный бар Nightcall, вдохновленный эстетикой фильмов о забытом будущем. Интерьер заведения оформлен в эстетике ретромодернизма, а на фоне там играет деликатный даб и нью-вэйв. В меню — мумбайские нутовые шарики панипури, корейский тартар юкхе из мраморной говядины, балканский пирог гибаница с трюфелем и отсылающие к «Клану Сопрано» трубочки канноли. Нашему редактору Антону в Nightcall очень понравилось!
Негрони-бар ToMi
Новое заведение на Патриарших пропитано духом Милана и философией dolce far niente — сладкого ничегонеделания. Гостей будут удивлять самым большим выбором негрони в городе, помпезным интерьером, вдохновленным Италией, и изысканным меню. В нем, например, тартар из мраморной говядины с лактоферментированными белыми грибами, крудо из сахалинского гребешка и десерт негрони-тирамису.
Музыкальная площадка с баром «НПО Мелодия»
Это не обычный ночной клуб, а камерное DIY-арт-пространство. Здесь проходят ивенты с участием артистов из разных сцен — от электро-акустического экспериментала до актуальной танцевальной музыки от артистов из Германии, Румынии и Египта, а также театральные перформансы, фотосессии и полу-закрытые события. Среди них — приватный ивент, курированный Гошей Рубчинским, или съемки клипа Федука. Проект расположился в бывшем НПО «Наука»: отсюда — первая часть названия, а слово «мелодия» — «просто красивое», говорят создатели заведения.
«В Москве мало независимых дружественных музыкальных площадок. Их существование очень сложно поддерживать из‑за вечно поднимающейся аренды и прочих бюрократических нюансов, поэтому особенно ценны те редкие места, которые продолжают формировать интересные непопулярные лайнапы из новых или давно забытых имен отечественной сцены. Таким местом раньше для меня был клуб „Самообман“: он совмещал разные музыкальные направления, а его команда состояла из открытых и добрых людей, искренне любящих музыку. Теперь же появилась „НПО мелодия“ — маленькая площадка, на которую приходят почти в любой день недели все, кто ценит электронную экспериментальную сцену».
Винный бар «КК»
Рядом с рестораном «Кривоколенный 9с3» открылся новый проект от его создателей — бар «КК» с вином известных домов и редких находок от небольших виноделен. В лаконичном меню — роти с моцареллой и окороком, вителло-тоннато с гигантской фасолью, а также закуски: анчоусы, хамон, козий сыр с трюфелем и джемом из инжира. В «КК» проходят винные дегустации, вечеринки и музыкальные вечера, а еще там можно купить предметы искусства и мерч.
Караоке-бар Nomer
Караоке-пространство с баром-дистиллерией и интерьером бутикового отеля, вдохновленным нуарным кино. В заведении пять приватных комнат, общее лобби и бар, собранный вокруг собственной лаборатории. В меню —12 максимально разных коктейлей, закуски и сендвичи с маринованным яйцом, тунцом конфи, окороком или ментайко на хлебе хоккайдо собственного производства.
«Рюмочная» в ТРЦ «Щелковский»
Вселенная рюмочных «Зинзивера» начала захватывать окраины столицы и неожиданно открыла на фуд-корте ТРЦ «Щелковский» новый бар-корнер. В меню — ерши, настойки и наливки, коктейли и много крепкого алкоголя, а перекусить предлагают фирменными пельменями, варениками, бутербродами и закусками вроде малосольного огурца, суджука и бастурмы. Цены низки даже по меркам заведений сети: пол-литра пива можно купить за сумму от 150 рублей.
Бар Pace
Название бара с английского переводится как «темп». Создатели Pace мечтают объединить вокруг себя арт-сообщество, беговой и вело-клуб, чтобы «стать гостеприимным спотом на районе». В меню — сезонная кухня, кофе, чай и оригинальный портфель вина. На интерьере заведения отразился вайб Шаболовки с его ритмом и достопримечательностями: Шуховской башней, авангардным жилмассивом, граффити и церквями. Команда Pace собрала у себя коллекцию современного искусства, которую она пополняет и представляет гостям в разных форматах — от камерной выставки до коллективного обсуждения искусства.
Бильярдный клуб и бар Billie
Новый проект от создателей ресторана Soma объединил в себе страсть к бильярду, изобретательным напиткам и секси-джанк-фуду. Пространство в историческом здании XIX века у метро «Трубная» получилось похожим на футуристичную пустыню, в которой можно не только покатать шары, но еще и получить эстетический и гастрономический опыт. В барном меню — интерпретация старой классики, стилизованная коллекция коктейлей в рюмках и насыщенные напитки, удачно дополняющие джанк-фуд.
Основатель бара «Ровесник», боулинг- и бильярд-клуба «Дорожка», караоке-бара Nomer
«Мне ближе проекты с четкой концепцией и сильной идеей, поэтому в 2025-м я из всех открытий выделяю бильярдный бар Billie. При перенасыщенном рынке ребятам удалось сделать стильное, цельное пространство с хорошим баром и кухней, куда приятно прийти и на мероприятие, и просто забежать поиграть в бильярд».
Гастробар 4’33
Осенью на «Маяковской» заработало камерное заведение «4’33», названное в честь беззвучной пьесы композитора Джона Кейджа. Место позиционирует себя как бар-ресторан с акцентом на авторские коктейли c музыкальными названиями — Legato, Detache, John Cage и другие, в меню — паста, салаты, рыба, мясо и десерты.
Ресторан и бар при винодельне Urban Winary
В отреставрированном историческом особняке на «Бауманской» заработал проект Urban Winery — современная городская винодельня с коктейльным баром и рестораном. Место стало находкой для ценителей архитектурного наследия: дизайнеры кропотливо воссоздали 16 каминов, лепнину, кладку паркета и сотню дубовых окон. В заведении представлены 17 видов собственного вина, а также более 130 бутылок от российских и зарубежных производителей. В ближайших планах у Urban Winary открыть музыкальную комнату, веранду и магазин вина.
Сооснователь бара Neighborhood
«Мой топ-1 барных открытий 2025 года — это Urban winery. Огромный винный ресторан в особняке на Бауманской со своей винодельней, винным пабом и музыкальной комнатой. Пространство идеально продумано и проработано командой friends orchestra из Новосибирска. У ребят — огромная подборка вина, даже есть свое, сваренное в стенах винодельни. Очень круто, рекомендую даже тем, кто кто не разбирается в вине и не может отличить красное от белого».
Пышка-бар «Полотно»
В меню бара с необычной концепцией, построенной на сочетании алкоголя и выпечки, — куча пышек с разными вкусами, закуски вроде гренок, картофеля фри и хот-догов, кесадильи и пиво. У «Полотна» дружелюбный сервис и домашняя атмосфера, а белые стены бара разрисованы его гостями. Среди событий, которые тут проходили в 2025-м — вечера караоке, стендап, спиддейтинг и кинопоказы.
Коктейльный бар «Край»
Авангардный бар, вдохновлпенный русскими мотивами. Главное место в барной карте занимают авторские коктейли и настойки со сказочными названиями «Водяной», «Нежное лихо», «Из‑за лесы, из‑за гор». Закусывают в «Крае» картошкой фри с укропной пудрой, бутербродами с селедочкой, салом и разносолами. Приятно удивляет томный фольклорный интерьер с витражами собственного производства, красным освещением и готическими украшениями.
Бар Marcelo Miracles Shop&Bar
Заведение с интерьером, как у камерных баров Парижа, открылось летом внутри миниатюрного бутика дизайнера Марка Родовского. Говорят, в Marcelo Miracles Bar не встретить посетителей старше 30, а предлагают здесь наггетсы с черной икрой, устрицы с шампанскими, много вина и игристого.
Кальян-бар «Лаву»
Пространство с теплым светом и бархатными акцентами, авторскими коктейлями и фьюжн-кухней. Фишка «Лаву» — кальяны с оригинальными вкусами: маскарпоне с горчинкой эспрессо, маршмеллоу с вафельными оттенками, эвкалипт с цитрусовыми нотами и не только.