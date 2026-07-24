«Если сегодня упустить инфоповод, завтра он никому не интересен». Интервью Ивана Яковенко

— Абсолютно. А про трансформацию продюсеров — я, честно, не вижу резкого перелома. На фестивале «Дух Огня» мы разговорились с Лунгиным, с Германом-младшим — и у них ровно те же проблемы, что у молодых режиссеров, с которыми работаем мы. Не могут найти денег на собственный фильм. У Лунгина эта проблема была и в девяностые, и в нулевые, и сейчас. Есть цикличность — как в жизни, так и в индустрии. Ценности не сдвинулись, все внезапно не начали снимать про инклюзию. Меняется метод: больше диджитала, меньше звонков — быстрее написать, быстрее решить. Новый продюсер — это универсальный хаб, который в одиночку выполняет четыре задачи: тут телефон, тут ноутбук, тут ты еще и презентацию верстаешь. Предыдущие поколения просто не были под это заточены — и возможностей у них было меньше. Но лучшие из них умеют перестроиться.