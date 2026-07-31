Маниакальный топ: 4 новых сериала про поиски серийных убийц

Небольшой спойлер: формально «Убийства на станции Пэрриш» — все-таки не сериал про маньяков в привычном понимании, но раз уж серийные убийства и, так скажем, маниакальность имеют в них большое значение, позволим себе эту вольность. Тем более что в нашем случае мимо родословной «Убийств» просто так не пройти: все началось, когда во время ковидного локдауна австралийский комик (и создатель сериала) Бен Дженкинс провалился в кроличью нору загадочной гибели группы Дятлова , наслушался баек по теме от русской тещи — и так проникся, что задумал снять сериал с похожей завязкой . Вышло достаточно впечатляюще: там, где первый сезон «Настоящего детектива» (его автор Ник Пиццолатто тоже любит размазывать кейсы на десятилетия) только окунает мизинчик в омут лавкрафтианской хтони, «Убийства» ныряют в него с головой. В общем, приятно знать, что и у австралийских антиподов время — это плоский круг.