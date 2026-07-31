Маниакальный топ: 4 новых сериала про поиски серийных убийц

«После Фишера. Инквизитор»
Алтайский городок Умай, наши дни. На глазах полиции и волонтеров девочка-маугли Тонка (Полина Гухман) выносит из тайги труп недавно пропавшей студентки. Искать убийцу поручают Ольге Беловой (Юлия Снигирь) — местной оперше с прескверным характером. В этот раз ей придется работать в паре с пронырливым барнаульским следаком Игорем Тереховым (Александр Петров), которого в Умай привела версия о серии (это уже далеко не первая учащаяся Политеха с такими следами на теле), а также некие личные счеты с Беловой. Постепенно становится очевидно, что, как и многое в этом городе, убийства каким-то образом связаны со страшным пожаром, случившимся на умайском рынке двадцать лет назад.
Можно выдохнуть: после катастрофического второго сезона маньячная антология «Фишер» все-таки пришла в чувство. Выбывших шоураннеров Сергея Кальварского и Наталью Капустину (они перехватили другой свежий альманах, «Отпечатки», — тоже, кстати, отличный) в этом выпуске удачно сменили сценаристка Татьяна Арцеулова («Коса», «Клиника счастья») и постановщица Ольга Френкель («Инсомния»). Они разбавили «фишеровский» нуарный финчеркор алтайским мистицизмом с тихими всполохами «Твин Пикса», а еще отказались в третий раз подряд настаивать на всепроницаемости и неискоренимости зла, при этом продолжив рассуждать о судьбах родины. Их вымышленный Умай, разумеется, оборачивается Россией в миниатюре, где до сих пор слышно эхо пожара, перекинувшегося когда-то с девяностых на нулевые. Тогдашний образ мира — с квартирками, откуда икеевская мебель так и не вытеснила нелепые узорчатые ковры на стенах, — действительно сгорел в страшном пламени, но первый в истории «Фишера» хеппи-энд будто призван подарить нам надежду, что когда-нибудь все снова будет, как безоблачно мурлыкал Илья Лагутенко, по любви.
«Тьма» («The Dark»)
Хмурую шотландскую глушь, где в каждом доме установлено по шкафу со скелетами, потрясает жуткое убийство старшеклассника. За расследование берутся строгий детектив Моника Кеннеди (Лора Доннелли из «Чужестранки» и «Невероятных»), много лет назад сделавшая себе имя на деле опасного культа (оно еще даст о себе знать), и ее новый напарник-обаяшка Кроуфорд (Марк Роули из «Последнего королевства»). Им оказывается достаточно одного взгляда на тело, оставленное в причудливой позе под открытым небом, чтобы понять: это только начало.
Про эту «Тьму», вероятно, придется всякий раз уточнять, что речь не про немецкий шедевр из каталога Netflix, которому она, конечно, совсем не чета. Впрочем, пускай шотландский сериал звезд с неба не хватает, в своей весовой категории он выступает вполне уверенно: ценители великобританских процедуралов (а также скандинавских, во многом на них повлиявших) наверняка останутся довольны гнетущей атмосферой живописного захолустья, тоскующего под вечно пасмурным небом, и сносно закрученной детективной интригой. Самостоятельно вычислить убийцу не составит большого труда, причем произойдет это, скорее всего, даже чересчур быстро, но сериал, к счастью, припасает напоследок парочку симпатичных тузов, а со сцены и вовсе уходит, не на шутку раззадорив зрителя затравкой на продолжение. Благо у автора оригинального романа «Из теней» Г.Р.Холлидея имеется еще парочка книг о приключениях Моники Кеннеди, а красная цена всему этому — как раз два-три сезона.
«Убийства на станции Пэрриш» («The Killings at Parrish Station»)
1987 год у австралийской полиции заканчивается напряженно: на исследовательской станции Пэрриш, стоящей посреди пустыни, находят страшно изуродованные трупы четырех ученых, которые что-то искали в космосе. За следующие несколько дней детективы Джорджия Кук (звезда бертоновской «Алисы в Стране чудес» Миа Васиковска) и Майкл Торн (Ксавье Сэмюэль, затем Роберт Тейлор) успевают выяснить, что в случившемся как-то замешаны миллионер Каллум Пэрриш (Ник Инглиш, затем Алан Дейл) и оккультная книжица XV века, однако к разгадке так и не приходят.
Торн в конечном счете скрывается из виду, а Кук определяют в психиатрическую лечебницу. На 37 лет все затихает, теперь о трагедии вспоминают разве что в тру-крайм-подкастах. Но тут кто-то начинает дословно воспроизводить пэрришевские убийства — уже в городе. Тогда бывшая коллега Милли Фара (Кэт Ойос, затем Дорис Юнэйн) забирает постаревшую Кук (Хизер Митчелл) из клиники, чтобы совместными усилиями наконец закрыть таинственный висяк.
Небольшой спойлер: формально «Убийства на станции Пэрриш» — все-таки не сериал про маньяков в привычном понимании, но раз уж серийные убийства и, так скажем, маниакальность имеют в них большое значение, позволим себе эту вольность. Тем более что в нашем случае мимо родословной «Убийств» просто так не пройти: все началось, когда во время ковидного локдауна австралийский комик (и создатель сериала) Бен Дженкинс провалился в кроличью нору загадочной гибели группы Дятлова, наслушался баек по теме от русской тещи — и так проникся, что задумал снять сериал с похожей завязкой. Вышло достаточно впечатляюще: там, где первый сезон «Настоящего детектива» (его автор Ник Пиццолатто тоже любит размазывать кейсы на десятилетия) только окунает мизинчик в омут лавкрафтианской хтони, «Убийства» ныряют в него с головой. В общем, приятно знать, что и у австралийских антиподов время — это плоский круг.
«В ярости» («Furious»)
У комедийного объединения CollegeHumor лет восемь назад был забавный скетч про следовательницу, которую распирает от солидарности, когда она узнает, что ищет не маньяка, а маньячку: мол, серийные убийства — традиционно мужская сфера, и вот кто-то наконец пробил этот «стеклянный потолок».
Собственно, нечто подобное — только уже на полном серьезе — происходит в триллере «В ярости», где звезда американских «Бесстыжих» Эмми Россам играет амбициозную агентку ФБР Элис Блэк, которая некоторое время назад разом ушла и от абьюзивного мужа-копа (очередной слизняк в фильмографии Джейка Лейси из «Белого лотоса»), и из полиции. В бюро ее, правда, пока не воспринимают всерьез и держат на горячей линии, куда излишне тревожные граждане в основном звонят со всякой ерундой. Но тут ей выпадает шанс проявить себя: она связывает друг с другом несколько недавних убийств состоятельных мужчин. Как вскоре выясняется, все они в какой-то момент подозревались в связях с торговлей несовершеннолетними девочками. Так Элис выходит на след таинственной девушки (Лола Петтикрю), явно движимой жаждой мести.
Во многих аспектах «В ярости» подозрительно выглядит так, словно это ремейк лихого дебюта Эмералд Феннелл «Девушка, подающая надежды», взявшего в 2021 году сценарный «Оскар», но в действительности сериал произошел от картины постарше. Пару лет назад Россам поручила себе разгрести бэклог и наткнулась на неонуарный триллер «Черная вдова», который в 1987 году выпустил видный деятель Нового Голливуда Боб Рафелсон. Впечатленная историей про сотрудницу Минюста, охотящуюся на смертоносную соблазнительницу богачей, актриса обратилась к создательнице «Новенькой» и «Умираю, как хочу секса» Элизабет Меривезер. Вдвоем они разработали захватывающий триллер, где позаимствованные у Рафелсона кошки-мышки, может, и лишились медитативного хорни-флера «Убивая Еву», но зато обзавелись тамошними безумными твистами. А главное — переместились в крайне неуютный контекст институционального насилия, при виде которого в груди действительно закипает чувство ярости. Мораль: посмотрите уже что-нибудь из отложенного.