Все точки над ИИ: как кинокритики и киножурналисты используют в своей работе нейросети

Отправной точкой исследования стала история, связанная с использованием нейросетей. Один коллега сдал редактору подборку, сгенерированную ChatGPT, получил за нее гонорар, а потом сам похвастался этим «взломом системы» в закрытом чате. Скрины с сообщениями быстро утекли редактору, материал удалили, а с автором в этом СМИ больше не работали. История показательная — тут и вопрос доверия внутри профессии, и отсутствие внятных правил в отношении использования ИИ в российских медиа.
Участники и методология
В опросе приняли участие 106 специалистов из мира киношных медиа: критики, обозреватели, журналисты, редакторы и авторы телеграм-каналов о кино. Два важных момента об устройстве исследования. Во-первых, опрос адресный. Ссылка на гугл-форму передавалась вместе с личным приглашением конкретному человеку. Это снижало риск залетных ответов. Во-вторых, опрос анонимный. Судя по развернутым комментариям, это подтолкнуло людей быть откровеннее. Анкета включала в себя шесть закрытых вопросов с вариантами ответов (и пунктом «Другое») и один открытый.
Используете ли вы ИИ в работе над текстами?
Какими ИИ вы пользуетесь?
В каких форматах/областях вы используете ИИ?
Как вы оцениваете результат, который генерирует ИИ на основе промптов?
Как долго вы редактируете сгенерированный ИИ-текст до того, как сдать его редактору?
Как глубоко вы редактируете сгенерированный ИИ-текст до того, как сдать его редактору?
Что вы думаете в целом об использовании ИИ в кинокритике/киножурналистике?
Большинство участников опроса (52%) используют ИИ в работе с текстами. Причем граница между «модернистами» и «консерваторами» проходит практически посередине: 55 голосов за, 51 — против. Судя по дальнейшим ответам, среди тех, кто использует ИИ, почти никто не перекладывает на него создание текста с нуля.
Кто чем пользуется
Лидер среди инструментов — ChatGPT (37 упоминаний). С заметным отрывом идут DeepSeek (17) и Perplexity (10). Далее — YandexGPT (8), Gemini, NotebookLM и Claude (по 3 упоминания).
Судя по всему, у каждого складывается свой набор инструментов: одни и те же промпты в разных ИИ-системах дают разный результат. Видимо, респонденты комбинируют несколько чат-ботов в зависимости от задач — ресерч, фактчекинг, мозговой штурм и генерация ИИ-текстов.
Область применения ИИ
Чаще всего ИИ заменяет поисковые системы. 35 респондентов пользуются им для сбора информации и фактчекинга. На втором месте — расшифровка и редактура интервью (20), на третьем — написание подборок (18). Респонденты не всегда уточняли, генерируют ли они их целиком или используют ИИ для поиска подходящих фильмов через запросы «Вспомни 10 фильмов, в которых…».
Далее идут разгон идей (17), аналитические фичеры (13) и интервью (12). Пишут ИИ-рецензии только шесть респондентов. Важно сразу оговориться. Первый вопрос анкеты допускал широкую трактовку («Работа над текстами»), тогда как последующие были заточены под ИИ-генерацию. Поэтому часть ответов отражает не столько создание текстов, сколько вспомогательные задачи — расшифровку, фактчек, разгон идей.
«Отлично сокращает время на ресерч, позволяет собирать базу информации и материалов в десятки раз быстрее, чем руками, систематизирует знания, анализирует тренды», — отмечает один из участников опроса.
Показательно, что по мере перехода от технической работы к творческой — от расшифровки аудиозаписей и фактчекинга к написанию рецензии — интерес к ИИ падает. Чат-боты воспринимаются как инструмент для рутины, но не для авторского высказывания.
Оценка чат-ботов
Средняя оценка работы ИИ — тройка. Этот балл поставили 30 респондентов. Высший балл (5) указали только три человека. Девять участников опроса считают, что уровень работы ИИ — 1 балл.
Причины понятны из дальнейших ответов. 23 респондента отмечают, что сгенерированный ИИ-текст приходится переписывать с нуля. Еще 22 участника опроса указали, что тратят на редактуру ИИ-материалов от одного часа и более. Выходит, что ИИ не столько ускоряет, сколько перераспределяет усилия, меняя формат работы с текстами.
«ИИ не упрощает работу с аналитическим текстом, а делает ее сложнее. Диалог с ним заставляет снова и снова уточнять формулировки, проверять логику и точность высказывания, из-за чего работа с текстом занимает даже не меньше, а зачастую больше времени», — признается один из участников опроса.
Это совпадает с тем, что фиксируют западные исследователи. Джейсон Миттел из колледжа Миддлбери проверил, как ChatGPT анализирует расовые вопросы в фильмах Хичкока, Куросавы и Пила. Чат-бот выдумывал факты и вводил новых персонажей. Вывод Миттела: ИИ способен соответствовать форме, но катастрофически слаб в содержании и интерпретации.
Этика и «красные линии»
Самые интересные данные удалось собрать благодаря открытому вопросу «Что вы думаете об использовании ИИ в кинокритике?». Там от респондентов последовали наиболее живые ответы, которые можно условно поделить на три группы.
Противники ИИ
Эти люди высказываются против ИИ и чат-ботов радикально и категорично. Их позиция без полутонов:
«Полин Кейл вертится в гробу».
«Это зло, побойтесь бога (но война уже проиграна, и мы обречены)».
«Прибегать к ИИ в нашей работе — стыд и позор».
Основные аргументы этой группы в том, что настоящая кинокритика — это прежде всего личный опыт смотрения, авторский голос и персональная оптика. ИИ все это не умеет, поэтому сгенерированные тексты попросту неполноценны.
Прагматики
«Это хороший инструмент, если грамотно его использовать знающему специалисту».
«При грамотном подходе к промптингу, а также последующем фактчекинге и редактуре это прекрасный инструмент, который ускоряет работу и позволяет наращивать объемы публикаций. При посредственном подходе (например, публикации первого же ответа от нейросети) — путь в никуда».
Представители этой группы четко разграничивают технические задачи (ресерч, расшифровка, фактчек), в которых ИИ хорошо себя зарекомендовал, и авторский текст, в котором ИИ слаб. Поэтому они не видят никаких проблем в использовании чат-ботов для определенных целей.
Скептики
«Как и везде, многие будут думать, что ИИ — это панацея для всего. Тексты уже давно тупеют, подделываются под SEO и делаются для кликбейта, но сейчас все будет еще хуже, потому что эти тупые тексты будет писать ИИ своим размытым, безликим, кривым языком с кучей ошибок, и сами редакторы будут просить это от авторов. Это только облегчит окончательное превращение многих сайтов в фабрики контента. Теперь даже не надо платить мизерные гонорары авторам, ИИ все сделает за них. Но проблема состоит в том, что тогда ИИ-тексты начнут доминировать в интернете, и другие ИИ будут учиться уже на этих текстах, круг замкнется, и мы придем к тому, что нам нужен оригинальный контент. Ну или люди ничего не заметят».
«Не приемлю использование ИИ при непосредственном создании текстов; допускаю его применение во вспомогательных целях (расшифровка, первичная/вторичная проверка орфографии и пунктуации). Прогнозы неоднозначные: думаю, что в будущем сгенерированный контент будет составлять значительную часть материалов в интернете, подобно точкам фастфуда на карте города. Но при этом тексты, написанные авторами самостоятельно, будут иметь гораздо большую ценность. Произойдет более четкое разграничение, как в случае с музыкой — одни слушают фоново топы „Яндекса“, выдаваемые алгоритмами, другие же целенаправленно следят за музыкантами, слушают альбомами их музыку, покупают пластинки».
Хельга Сабо в журнале «Новые горизонты американского образования» (2024) приходит к выводу о будущем гибридной кинокритики. ИИ берет на себя рутину — обработку данных, сбор материалов, шлифовку. За человеком остаются личный ракурс, интерпретация и этическая оценка. Судя по нашим данным, российские кинокритики интуитивно движутся в этом направлении — используют ИИ для ресерча и расшифровок, но оставляют авторский текст себе.
Подводя ИИтоги
Данные опроса не дают однозначного ответа на вопрос, хорошо использовать ИИ или плохо. Всевозможные чат-боты и агенты уже вошли в профессию, в частности в медиа о кино. Опрос фиксирует неспешный, но все-таки процесс нормализации. Чат-боты перестают быть причиной скандала, а становятся обычным рабочим инструментом. Схожий путь когда-то проделал интернет, появившись в России у большого количества пользователей.
Кажется, граница проходит не между теми, кто использует ИИ, и теми, кто нет. Она между теми, кто использует его как инструмент, и теми, кто пытается разглядеть в ИИ автора. Пусть чат-боты обновляются каждый месяц, но настоящий ИИ-автор пока не появился. Ключевое слово «пока».