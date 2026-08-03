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Все точки над ИИ: как кинокритики и киножурналисты используют в своей работе нейросети

Афиша Daily
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По данным нашего опроса, в котором приняли участие 106 человек, 52 процента российских киножурналистов используют ИИ. Но почти никто не доверяет нейросетям написание текстов. Кинокритик Тимур Алиев на основе их ответов выяснил, зачем профессионалы используют чат-ботов, почему их оценивают на тройку и что про ИИ в киножурналистике пишут на Западе.

Отправной точкой исследования стала история, связанная с использованием нейросетей. Один коллега сдал редактору подборку, сгенерированную ChatGPT, получил за нее гонорар, а потом сам похвастался этим «взломом системы» в закрытом чате. Скрины с сообщениями быстро утекли редактору, материал удалили, а с автором в этом СМИ больше не работали. История показательная — тут и вопрос доверия внутри профессии, и отсутствие внятных правил в отношении использования ИИ в российских медиа.

Участники и методология

В опросе приняли участие 106 специалистов из мира киношных медиа: критики, обозреватели, журналисты, редакторы и авторы телеграм-каналов о кино. Два важных момента об устройстве исследования. Во-первых, опрос адресный. Ссылка на гугл-форму передавалась вместе с личным приглашением конкретному человеку. Это снижало риск залетных ответов. Во-вторых, опрос анонимный. Судя по развернутым комментариям, это подтолкнуло людей быть откровеннее. Анкета включала в себя шесть закрытых вопросов с вариантами ответов (и пунктом «Другое») и один открытый.

(1)

Используете ли вы ИИ в работе над текстами?

(2)

Какими ИИ вы пользуетесь?

(3)

В каких форматах/областях вы используете ИИ?

(4)

Как вы оцениваете результат, который генерирует ИИ на основе промптов?

(5)

Как долго вы редактируете сгенерированный ИИ-текст до того, как сдать его редактору?

(6)

Как глубоко вы редактируете сгенерированный ИИ-текст до того, как сдать его редактору?

(7)

Что вы думаете в целом об использовании ИИ в кинокритике/киножурналистике?

Большинство участников опроса (52%) используют ИИ в работе с текстами. Причем граница между «модернистами» и «консерваторами» проходит практически посередине: 55 голосов за, 51 — против. Судя по дальнейшим ответам, среди тех, кто использует ИИ, почти никто не перекладывает на него создание текста с нуля.

Кто чем пользуется

Лидер среди инструментов — ChatGPT (37 упоминаний). С заметным отрывом идут DeepSeek (17) и Perplexity (10). Далее — YandexGPT (8), Gemini, NotebookLM и Claude (по 3 упоминания).

Судя по всему, у каждого складывается свой набор инструментов: одни и те же промпты в разных ИИ-системах дают разный результат. Видимо, респонденты комбинируют несколько чат-ботов в зависимости от задач — ресерч, фактчекинг, мозговой штурм и генерация ИИ-текстов.

Область применения ИИ

Чаще всего ИИ заменяет поисковые системы. 35 респондентов пользуются им для сбора информации и фактчекинга. На втором месте — расшифровка и редактура интервью (20), на третьем — написание подборок (18). Респонденты не всегда уточняли, генерируют ли они их целиком или используют ИИ для поиска подходящих фильмов через запросы «Вспомни 10 фильмов, в которых…».

Далее идут разгон идей (17), аналитические фичеры (13) и интервью (12). Пишут ИИ-рецензии только шесть респондентов. Важно сразу оговориться. Первый вопрос анкеты допускал широкую трактовку («Работа над текстами»), тогда как последующие были заточены под ИИ-генерацию. Поэтому часть ответов отражает не столько создание текстов, сколько вспомогательные задачи — расшифровку, фактчек, разгон идей.

«Отлично сокращает время на ресерч, позволяет собирать базу информации и материалов в десятки раз быстрее, чем руками, систематизирует знания, анализирует тренды», — отмечает один из участников опроса.

Показательно, что по мере перехода от технической работы к творческой — от расшифровки аудиозаписей и фактчекинга к написанию рецензии — интерес к ИИ падает. Чат-боты воспринимаются как инструмент для рутины, но не для авторского высказывания.

Оценка чат-ботов

Средняя оценка работы ИИ — тройка. Этот балл поставили 30 респондентов. Высший балл (5) указали только три человека. Девять участников опроса считают, что уровень работы ИИ — 1 балл.

Причины понятны из дальнейших ответов. 23 респондента отмечают, что сгенерированный ИИ-текст приходится переписывать с нуля. Еще 22 участника опроса указали, что тратят на редактуру ИИ-материалов от одного часа и более. Выходит, что ИИ не столько ускоряет, сколько перераспределяет усилия, меняя формат работы с текстами.

«ИИ не упрощает работу с аналитическим текстом, а делает ее сложнее. Диалог с ним заставляет снова и снова уточнять формулировки, проверять логику и точность высказывания, из-за чего работа с текстом занимает даже не меньше, а зачастую больше времени», — признается один из участников опроса.

Это совпадает с тем, что фиксируют западные исследователи. Джейсон Миттел из колледжа Миддлбери проверил, как ChatGPT анализирует расовые вопросы в фильмах Хичкока, Куросавы и Пила. Чат-бот выдумывал факты и вводил новых персонажей. Вывод Миттела: ИИ способен соответствовать форме, но катастрофически слаб в содержании и интерпретации.

Этика и «красные линии»

Самые интересные данные удалось собрать благодаря открытому вопросу «Что вы думаете об использовании ИИ в кинокритике?». Там от респондентов последовали наиболее живые ответы, которые можно условно поделить на три группы.

Противники ИИ

Эти люди высказываются против ИИ и чат-ботов радикально и категорично. Их позиция без полутонов:

«Полин Кейл вертится в гробу».

«Это зло, побойтесь бога (но война уже проиграна, и мы обречены)».

«Прибегать к ИИ в нашей работе — стыд и позор».

Основные аргументы этой группы в том, что настоящая кинокритика — это прежде всего личный опыт смотрения, авторский голос и персональная оптика. ИИ все это не умеет, поэтому сгенерированные тексты попросту неполноценны.

Прагматики

«Это хороший инструмент, если грамотно его использовать знающему специалисту».

«При грамотном подходе к промптингу, а также последующем фактчекинге и редактуре это прекрасный инструмент, который ускоряет работу и позволяет наращивать объемы публикаций. При посредственном подходе (например, публикации первого же ответа от нейросети) — путь в никуда».

Представители этой группы четко разграничивают технические задачи (ресерч, расшифровка, фактчек), в которых ИИ хорошо себя зарекомендовал, и авторский текст, в котором ИИ слаб. Поэтому они не видят никаких проблем в использовании чат-ботов для определенных целей.

Скептики

«Как и везде, многие будут думать, что ИИ — это панацея для всего. Тексты уже давно тупеют, подделываются под SEO и делаются для кликбейта, но сейчас все будет еще хуже, потому что эти тупые тексты будет писать ИИ своим размытым, безликим, кривым языком с кучей ошибок, и сами редакторы будут просить это от авторов. Это только облегчит окончательное превращение многих сайтов в фабрики контента. Теперь даже не надо платить мизерные гонорары авторам, ИИ все сделает за них. Но проблема состоит в том, что тогда ИИ-тексты начнут доминировать в интернете, и другие ИИ будут учиться уже на этих текстах, круг замкнется, и мы придем к тому, что нам нужен оригинальный контент. Ну или люди ничего не заметят».

«Не приемлю использование ИИ при непосредственном создании текстов; допускаю его применение во вспомогательных целях (расшифровка, первичная/вторичная проверка орфографии и пунктуации). Прогнозы неоднозначные: думаю, что в будущем сгенерированный контент будет составлять значительную часть материалов в интернете, подобно точкам фастфуда на карте города. Но при этом тексты, написанные авторами самостоятельно, будут иметь гораздо большую ценность. Произойдет более четкое разграничение, как в случае с музыкой — одни слушают фоново топы „Яндекса“, выдаваемые алгоритмами, другие же целенаправленно следят за музыкантами, слушают альбомами их музыку, покупают пластинки».

Хельга Сабо в журнале «Новые горизонты американского образования» (2024) приходит к выводу о будущем гибридной кинокритики. ИИ берет на себя рутину — обработку данных, сбор материалов, шлифовку. За человеком остаются личный ракурс, интерпретация и этическая оценка. Судя по нашим данным, российские кинокритики интуитивно движутся в этом направлении — используют ИИ для ресерча и расшифровок, но оставляют авторский текст себе.

Подводя ИИтоги

Данные опроса не дают однозначного ответа на вопрос, хорошо использовать ИИ или плохо. Всевозможные чат-боты и агенты уже вошли в профессию, в частности в медиа о кино. Опрос фиксирует неспешный, но все-таки процесс нормализации. Чат-боты перестают быть причиной скандала, а становятся обычным рабочим инструментом. Схожий путь когда-то проделал интернет, появившись в России у большого количества пользователей.

Кажется, граница проходит не между теми, кто использует ИИ, и теми, кто нет. Она между теми, кто использует его как инструмент, и теми, кто пытается разглядеть в ИИ автора. Пусть чат-боты обновляются каждый месяц, но настоящий ИИ-автор пока не появился. Ключевое слово «пока».

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