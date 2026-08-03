Все точки над ИИ: как кинокритики и киножурналисты используют в своей работе нейросети

«Как и везде, многие будут думать, что ИИ — это панацея для всего. Тексты уже давно тупеют, подделываются под SEO и делаются для кликбейта, но сейчас все будет еще хуже, потому что эти тупые тексты будет писать ИИ своим размытым, безликим, кривым языком с кучей ошибок, и сами редакторы будут просить это от авторов. Это только облегчит окончательное превращение многих сайтов в фабрики контента. Теперь даже не надо платить мизерные гонорары авторам, ИИ все сделает за них. Но проблема состоит в том, что тогда ИИ-тексты начнут доминировать в интернете, и другие ИИ будут учиться уже на этих текстах, круг замкнется, и мы придем к тому, что нам нужен оригинальный контент. Ну или люди ничего не заметят».