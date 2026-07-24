Сериалы, ИИ-слоп, клип Трэвиса Скотта: что снимал Николас Виндинг Рефн последние 10 лет

Грань между рекламными и короткометражными работами в фильмографии мастера всегда была тонка. Все свои короткометражки он снимал под эгидой брендов, все они лишены диалогов (даже если хронометраж достигает получаса, как в случае со следующим пунктом), однако некоторые из них показывались на кинофестивалях (вплоть до Венецианского — речь о «Красота — не грех»). Трехминутный ролик «Где оживает мода», снятый по заказу интернет-магазина высокой моды 24 Sèvres, на первый взгляд ближе к обычной рекламе, но открывающий титр гордо именует его «фильмом Николаса Виндинга Рефна». Кто мы такие, чтобы спорить? Тем более что в вышедшем в том же году рефновском ролике для Nike или более ранних коммерческих работах подобных титров не было.