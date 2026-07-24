Фильмография

Сериалы, ИИ-слоп, клип Трэвиса Скотта: что снимал Николас Виндинг Рефн последние 10 лет

Афиша Daily
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Кадр из рекламного ролика для Prada
В российском прокате — хоррор «Ее личный ад», первая полнометражная картина Николаса Виндинга Рефна со времен «Неонового демона» (2016). Это не значит, что все эти годы культовый режиссер сидел без дела, — напротив, он успел создать целый ряд работ в других форматах. Никита Лаврецкий перечисляет их и рассказывает, какие точно не стоит пропускать.

Сериалы

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (2019)

«Too Old to Die Young»

© Amazon Studios

Размашистая нуарная сага, которую можно считать последней полностью удавшейся работой режиссера на сегодняшний день. Зрители сериал более-менее проигнорировали (оценок на Letterboxd и IMDb у него на порядок меньше, чем у «Неонового демона»): их, по всей видимости, отпугнула радикальная замедленность повествования даже на фоне предыдущих рефновских арт-нуаров. Именно в случае со «Слишком стар, чтобы умереть молодым» режиссер, получив в распоряжение неограниченный хронометраж, возвел в абсолют многоминутные крутовые панорамы и статичные портреты в темных пространствах под синтвейв.

Соавтором сценария стал легендарный автор комиксов Эд Брубейкер (среди прочего известный благодаря сюжетной линии Капитана Америки и Зимнего Солдата из нулевых, позже ставшей фундаментом значительной части киновселенной «Марвел»). Брубейкеру удалось написать поистине закрученную, извращенную и лютую историю, которая оставляет тех, кто выдержал тринадцать часов мрака и слоумо, с чувством удовлетворения.

«Ковбой из Копенгагена» (2023)

«Copenhagen Cowboy»

© Netflix

Еще один ультрамедленный и ультражестокий нуарный сериал — правда, снятый не для «Амазона» на английском, а для «Нетфликса» на датском (возвращается даже любимый актер Рефна датского периода Златко Бурич в роли босса мафии). Увы, этот проект и близко не такой впечатляющий и цельный, как предыдущий: в основном виноват текст не слишком опытной сценаристки Сары Изабеллы Йенссон, в котором маловато интересных локаций (бордель, китайская закусочная, офис, лес) и героев (легкий спойлер: вампиры в сюжете возникают преступно поздно). Интрига с экстрасенсорными способностями героини чересчур абстрактна и размыта, чтобы удерживать внимание, да и в конце не разрешается сколь-либо внятным образом.

Не спасает положения и тот факт, что крутой экшн начинается в предпоследней серии. По факту сериал более чем в два раза короче, чем «Слишком стар…», но ощущается в два раза более затянутым. Лучше бы это был компактный полнометражный фильм.

«Великолепная пятерка» (2023–2025)

«The Famous Five»

© BBC

Не совсем авторский проект датского режиссера: в открывающих титрах «Великолепной пятерки» по книжкам Энид Блайтон (в России издавались в серии «Пять юных сыщиков и пес-детектив») Рефн указан создателем наравне с Мэттью Ридом (помогал датчанину со сценарием «Вальгаллы: Саги о викинге» и сочинил ремейк «Дилера»), но при этом сам лично не поставил и не написал ни одной серии. Впрочем, стиля Рефну удалось раздать как минимум в том, что касается неонового дизайна начальных титров и несмолкаемого синтвейв-саундтрека (за него отвечает композитор «Ковбоя из Копенгагена» и по совместительству племянник режиссера Джулиан Виндинг).

Может показаться безумным сам факт сотрудничества гения ультранасилия с Би-би-си и его семейным контентом, но вообще-то Рефн всегда был фанатом британского телевидения. Между «Бронсоном» и «Вальгаллой» он успел снять пару серий детектива «Мисс Марпл» (без подсматривания в титры и не угадаешь, какие именно), а после «Драйва» даже пытался напроситься снять что-то для «Доктора Кто», но получил отказ от канала. С этим знанием не будет удивительным и то, что никакой радикальной деконструкции жанра в случае с детективом про четырех детей и собаку у автора не вышло, и «Великолепная пятерка» — довольно заурядный сериал для младшей школьной аудитории, который едва ли способен зацепить взрослых зрителей.

Короткометражки и реклама

«Где оживает мода» (2017)

«Where Fashion Comes to Life»

Кадр из рекламного ролика для 24 Sèvres

Грань между рекламными и короткометражными работами в фильмографии мастера всегда была тонка. Все свои короткометражки он снимал под эгидой брендов, все они лишены диалогов (даже если хронометраж достигает получаса, как в случае со следующим пунктом), однако некоторые из них показывались на кинофестивалях (вплоть до Венецианского — речь о «Красота — не грех»). Трехминутный ролик «Где оживает мода», снятый по заказу интернет-магазина высокой моды 24 Sèvres, на первый взгляд ближе к обычной рекламе, но открывающий титр гордо именует его «фильмом Николаса Виндинга Рефна». Кто мы такие, чтобы спорить? Тем более что в вышедшем в том же году рефновском ролике для Nike или более ранних коммерческих работах подобных титров не было.

Если считать этот ролик полноценным пунктом фильмографии, то он в некотором смысле является квинтэссенцией модельно-манекенного периода режиссера, начатого «Неоновым демоном». Больше никакого прикрывания объективации женщин игрой в жанры: все содержание ролика сводится к тому, что модные манекены превращаются в красивых девушек-моделей — и пускаются в пляс.

«Прикосновение грубости» (2022)

«Touch of Crude»

Кадр из рекламного ролика для Prada

Однозначно самая обстоятельная из коротких работ режиссера и к тому же самое линчианское, что он делал за всю свою карьеру, в принципе. «Прикосновение грубости» — загадочная история о пустом особняке, летающем черном ящике и нескольких девушках, запертых в параллельных измерениях. Это сюжет открыт для бесконечного числа в разной степени пугающих трактовок — чего, согласитесь, не ждешь от рядовой рекламы нарядов Prada. Сам режиссер назвал коллаборацию с брендом своей лучшей работой на момент премьеры и наверняка возразил бы, что вдохновлялся не Линчем, а каким-нибудь забытым богом режиссером эксплуатационного кино из 1960-х. Скажем, Роном Ормондом, которого Рефн продвигает в персональном онлайн-кинотеатре (там даже опубликовано несколько работ, которые можно посетить бесплатно).

«Красота — не грех» (2024)

«Beauty Is Not a Sin»

Кадр из рекламного ролика для MV Agusta

Эротизированная история знакомства итальянского священника и молодой девушки, которая, увы, больше всего напоминает проходной эпизод из репертуара позднего Соррентино. Даже если Рефн признается, что и здесь вдохновлялся самым нишевым эксплуатационным кино на планете, такая реклама мотоциклов не начнет казаться менее пошлой.

«Спутники II» (2026)

«Satellites II»

© Prada

Однозначно самая ненавистная зрителями работа Николаса Виндинга Рефна (вы ошибаетесь, если заранее присвоили этот статус «Ее личному аду», освистанному в Каннах). «Спутники II»сгенерированная при помощи искусственного интеллекта фантастика с нейрослоповыми Рефном и Хидэо Кодзимой в главных ролях. Двойка в названии, учитывая ретростилизацию, вполне могла бы означать неофициальный сиквел к низкобюджетному сайфаю Роджера Кормана «Война спутников», но на самом деле отсылает лишь к выставке Рефна и Кодзимы, которая прошла в прошлом году в Токио под эгидой той же Prada.

Разумеется, Рефну никогда не были чужды пастиши и оммажи, но он всегда переводил их на свой неповторимый киноязык — как минимум зернистая эстетика классического джалло и сексплотейшена в его исполнении оборачивалась минималистичной и монументальной «цифрой». В свою очередь, генеративный алгоритм так тонко работать с эстетикой не способен и выдает самую шаблонную имитацию, которую в бесконечной ленте смартфона любой уважающий себя современный зритель сразу же промотал бы с зевком.

Музыкальный клип

Сегмент фильма «Circus Maximus» — «Delresto (Echoes)» (2023)

Кадр из клипа «Delresto»

В 2023 году Рефн стал одним из девяти режиссеров полнометражного фильма «Circus Maximus», дополняющего альбом Трэвиса Скотта «Utopia». По факту фильм наполовину был сборником клипов, наполовину — съемкой концерта в Помпеях (за нее отвечал Корин), с кринжовыми перебивками из непреднамеренно пародийного интервью Скотта и Рика Рубина между ними.

Надо отдать должное: клип Рефна на фит Скотта и Бейонсе — чуть ли не самый кинематографичный из всех в этом альманахе, пускай и подозрительно смахивает на классику от Depeche Mode. Есть в работе и определенная загадка. Вначале Рефн врезает в клип случайные кадры из каких-то забытых эксплуатейшенов — один из них легко идентифицируется как «Дорога белой молнии» все того же Рона Ормонда, а вот кадры с женскими ногами в чулках, которые Рефн позже повторно использовал для промо «Ее личного ада» в соцсетях, не удалось опознать ни пользователям X и Reddit, ни мне, промотавшему все опубликованные в онлайн-кинотеатре Рефна цветные би-муви. Если вам это удастся, дайте, пожалуйста, знать.

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