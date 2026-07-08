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Балы и небо Аустерлица: посмотрите на первые кадры многосерийного фильма «Война и мир»

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Фото: телеканал «Россия»
Режиссер Сергей Урсуляк начал съемки многосерийного фильма «Война и мир» с Никитой Волковым и Марией Золотухиной. Генеральным спонсором проекта стал банк ВТБ. Вот какими получились первые кадры новой экранизации.

О планах взяться за работу над фильмом по роману Льва Толстого режиссер Сергей Урсуляк рассказал еще в 2024 году. Съемки наконец стартовали — пресс-служба ВТБ поделилась с «Афишей Daily» первыми кадрами. 

Это первая многосерийная экранизация в России после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука в 1967 году. Сам же Урсуляк за такой проект берется не впервые: он и ранее экранизировал масштабный эпос с соответствующим размахом — от «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана до «Тихого Дона» Михаила Шолохова.

Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, во времена Наполеоновских войн. В сюжете рассказывается о нескольких аристократических семьях — Болконских, Ростовых и Безуховых, — их взаимоотношениях, переживаниях и судьбах.

«„Война и мир“ — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков», — прокомментировал режиссер.

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Главные роли в проекте исполнят:

Никита Волков — князь Андрей Болконский;

Мария Золотухина — Наташа Ростова;

Никита Языков — Пьер Безухов;

Варвара Бочкова — Элен Курагина;

Алексей Серебряков — князь Николай Болконский;

Михаил Пореченков — граф Илья Ростов;

Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова;

Евгений Кошелев — Анатоль Курагин;

Никита Ефремов — Федор Долохов;

Лика Нифонтова — Анна Друбецкая;

Светлана Крючкова — Марья Ахросимова;

Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин;

Александр Яценко — Платон Каратаев;

Александр Балуев — Михаил Кутузов;

Федор Федотов — Николай Ростов.

Для ВТБ поддержка экранизации стала логичным продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более двадцать лет помогает развивать значимые проекты, в том числе способствуя актуализации русской классической литературы.

За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр Start при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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