Балы и небо Аустерлица: посмотрите на первые кадры многосерийного фильма «Война и мир»

О планах взяться за работу над фильмом по роману Льва Толстого режиссер Сергей Урсуляк рассказал еще в 2024 году. Съемки наконец стартовали — пресс-служба ВТБ поделилась с «Афишей Daily» первыми кадрами.
Это первая многосерийная экранизация в России после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука в 1967 году. Сам же Урсуляк за такой проект берется не впервые: он и ранее экранизировал масштабный эпос с соответствующим размахом — от «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана до «Тихого Дона» Михаила Шолохова.
Роман Толстого охватывает период с 1805 по 1820 год в России, во времена Наполеоновских войн. В сюжете рассказывается о нескольких аристократических семьях — Болконских, Ростовых и Безуховых, — их взаимоотношениях, переживаниях и судьбах.
«„Война и мир“ — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. У меня, как всегда, много молодых артистов, которые будут работать вместе с известными профессионалами. У нас заняты Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий, Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Лика Нифонтова, Александр Балуев, Михаил Пореченков», — прокомментировал режиссер.
Никита Волков — князь Андрей Болконский;
Мария Золотухина — Наташа Ростова;
Никита Языков — Пьер Безухов;
Варвара Бочкова — Элен Курагина;
Алексей Серебряков — князь Николай Болконский;
Михаил Пореченков — граф Илья Ростов;
Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова;
Евгений Кошелев — Анатоль Курагин;
Никита Ефремов — Федор Долохов;
Лика Нифонтова — Анна Друбецкая;
Светлана Крючкова — Марья Ахросимова;
Сергей Маковецкий — князь Василий Курагин;
Александр Яценко — Платон Каратаев;
Александр Балуев — Михаил Кутузов;
Федор Федотов — Николай Ростов.
Для ВТБ поддержка экранизации стала логичным продолжением долгосрочной программы по поддержке и сохранению культурного наследия. Банк уже более двадцать лет помогает развивать значимые проекты, в том числе способствуя актуализации русской классической литературы.
За создание многосерийного фильма также отвечают кинокомпания «Москино», телеканал «Россия» и онлайн-кинотеатр Start при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).