Балы и небо Аустерлица: посмотрите на первые кадры многосерийного фильма «Война и мир»

Это первая многосерийная экранизация в России после выхода киноэпоса Сергея Бондарчука в 1967 году. Сам же Урсуляк за такой проект берется не впервые: он и ранее экранизировал масштабный эпос с соответствующим размахом — от «Жизни и судьбы» Василия Гроссмана до «Тихого Дона» Михаила Шолохова.