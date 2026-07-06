Коффен понимает простую вещь: удовольствие от кино рождается не только из открытия нового, но и из счастья узнавания. Из тех самых 34 фильмов — а если считать внимательнее, то и еще нескольких десятков — он вместе со сценаристом Брайаном Линчем собирает настоящую мозаику из сотен прямых цитат, визуальных оммажей и тонко замаскированных сюжетных заимствований. В одном эпизоде мы словно смотрим превью к грядущей «Одиссеи» Кристофера Нолана, в другом — оказываемся внутри знаменитой сцены из «Поющих под дождем», в третьем — в юниверсаловской «Мумии», следом пытаемся вспомнить предсмертное «Роузбад» из «Гражданина Кейна», а затем вдруг произносим реймиевские демонические заклинания из Некрономикона, чтобы примерно к середине картины наконец призвать тех самых монстров — руководит ими, к слову, мимими-версия Ктулху.