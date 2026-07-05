— Интересный вопрос. Изначально в сценарии, кажется, был iPad. Но потом мы с женой — она занимается художественным оформлением всех моих фильмов — поняли: снимать iPad скучно. Он ничего не говорит о персонаже. Да, он сообщает, что действие происходит в наше время, и все. А DVD-плеер — вещь из другой эпохи. Он связан с ее детством. Потом, когда мы видим ее шестилетней или семилетней в машине, у нее тот же самый плеер. Получается, это ее связь с прошлым. Уже не просто очередной гаджет, как у всех, вроде смартфона, на который ты сейчас наклеиваешь кристаллики. Это вещь, которую она сохранила из детства.