Честно говоря, я ненавижу нейросети, не использую их в работе, и если вы считаете так же, то поздравляю, вы и есть Сопротивление. Но книга кинокритикессы Марии Кувшиновой примирила меня с ИИ, потому что я понимаю, что на самом деле я всего лишь биологический датасет, в который загрузили промпт — и он выдал результат. Вот и этот отзыв не был бы возможен, если бы я до этого прочитал миллион текстов — в том числе Марии Юрьевны, в том числе про то, как ИИ меняет кинематограф. Стоит сразу предупредить: «Новый договор» не академическое исследование, а сборник увлекательных и пристрастных авторских эссе (в частности, текст про вертикальные микродрамы до этого вышел в «КиноТВ», а про художника Джона Рафмана — в The Blueprint). Но в пристрастности как раз его сила. То, с какими заразительным энтузиазмом писательница рассказывает про четвертого «Чужого» в главе «Как кино превратило нас в постгуманистов» или же обращается к Жилю Делезу при работе с видеогенерациями («Анти-Делез. Классическая теория кино ломается под воздействием ИИ, не утрачивая своей объяснительной силы»), не может не вызывать восхищение. Напоследок признаюсь, этот текст написала нейросеть (шутка).