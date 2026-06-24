21 новый российский сериал на любой вкус с фестиваля «Пилот-2026» (оцениваем в пилотах)

«Капитан Туман», реж. Сергей Филатов
Балансирующий между кинопародией в духе «Голого пистолета» и честным полицейским бадди-муви, «Капитан Туман» про олдскульного капитана полиции Виталия Туманского (Михаил Пореченков) и его нового напарника-якута (Азамат Нигманов) был бы смешон, если бы не был так бесчеловечен. Грубые шовинистские и расистские шутки в этой распальцованной вампуке нарушают все правила приличия, а упивающийся собственной крутостью сериал — постаревший клон «Агента национальной безопасности», которому явно пора на пенсию, — оказывается глух ко всему живому, даром, что ли, Пореченков играет слабослышащего следака. Таких реакционных и издевательских боевиков себе даже Шварц и Слай в восьмидесятые не позволяли. Очень страшное кино. Е.Т.
«Любовь и курицы», реж. Кирилл Шулежко
Совершенно невыносимый проект нишевого телеканала «360» от «Как угодно продакшн» про подмосковного куриного фермера и столичную рестораторшу, которые на (пьяный) спор меняются местами и, соответственно, бизнесом. Пилотная серия, которую снял профессиональный рекламщик, выглядит такой художественной самодеятельностью, что от нейросетевых фонов хотелось зажмуриться (впрочем, этим грешило большинство сериалов данного топа). Но ни в одном из выше- и нижеперечисленных сериалов с таким подростково-идиотским энтузиазмом не пытались шутить про «яйца». Е.Т.
«Аффект», реж. Владислав Андреев
Во время ночной смены таксист (Андрей Фомин) увлекается смартфоном — и случайно сбивает пьяного самокатчика. В тюрьму не очень хочется, так что мужчина решает закопать результат своей невнимательности на дороге. В какой-то момент к нему в машину подсаживается говорливый следователь из Москвы (Сергей Шароватов) — как выясняется, он приехал в провинциальный городок ловить маньяка.
Есть сериалы, которым лучше было быть фильмами, а есть пилоты сериалов, которые тянут в лучшем случае на короткий метр. В случае «Аффекта» это даже не хороший короткий метр: чтобы его сюжетный движок заработал, надо заставить зрителя посочувствовать главному герою, а сценаристы Владислав Несветаев и Владислав Андреев считают, что для этого хватит и закадровой возлюбленной (это не так). В итоге больше всего эмоций «Аффект» вызывает, когда, пытаясь оправдать сериальный размер, в финале пилота резко дрифтует к совершенно иной истории: от нелепости кунштюка сложно не захохотать в голос. В.Г.
«Илья МУРовец», реж. Дарья Фекленко
В родной провинциальный городок возвращается майор МУРа Илья Кукулин (Георгий Дронов) — на место начальника полиции. Сбросить его с кресла пытается коррумпированный мент-одноклассник Тугарин (Дмитрий Ульянов). А помогают Илье родной брат Добрыня Никитич (Виталий Даушев) и молодой опер Алеша Попович (Артем Кучеренко).
Фольклорные мотивы «Ильи МУРовца» ограничиваются именами да названиями дел, которые будут расследовать наши герои, — в остальном это стандартный до зубовного скрежета ментовской сериал. На фоне собратьев он выделяется разве что любовью авторов к нейросетям. Ими сгенерированы не только вступительные титры и заявочные планы с панорамой местности (стандартная сегодня практика для отечественного кинематографа), но и флешбэки о юности главного героя. Выглядят эти вставки просто ужасно, и раз уж создатели «Ильи МУРовца» так не уважают своих зрителей, то мы имеем все основания ответить их детищу тем же чувством. В.Г.
«Марик», реж. Егор Бероев
Бывший врач Марк Аксенов (Василий Копейкин) по прозвищу Марик возвращается с СВО в родной Мариуполь, где жена, считая его погибшим, вышла замуж за его друга, и устраивается работать в скорую помощь. Если «Ландыши» были сняты в основном для женщин, то «Марик», конечно, для мужчин. Молчаливый мужчина с ПТСР, как в «Первой крови», бродит по разбомбленному городу и вместе с ним пытается из осколков собрать собственную жизнь. Это медитативное зрелище меньше всего (по крайней мере, пока) похоже на откровенную агитку типа «Зеленых беретов» с Джоном Уэйном, но и на полноценное высказывание тоже не тянет, так как состоит из одних умолчаний. А поскольку на одной драме далеко не уедешь, в конце первой серии авторы решают добавить немного триллера, чтобы, возможно, отвлечь зрителей от печальных раздумий, ведь мало какое произведение задает так много вопросов — и дает так мало ответов. Е.Т.
«Эпикриз», реж. Олег Кириченко
На операционный стол хирургу Лизе Тарасовой (Кристина Казинская) попадает ведущая утренних новостей. Операция проходит успешно, однако через некоторое время женщина внезапно умирает. По душу Лизы приходит недружелюбно настроенный сотрудник органов, намеренный упечь кого-то из врачей за решетку. Девушке придется срочно провести собственное расследование, чтобы не угодить в тюрьму.
Сэкономим вам время на поиски в гугле: словом «эпикриз» называют итоговое заключение врача — иначе говоря, медицинский вердикт. Так что выбору названия нельзя отказать в остроумии, ведь сериал объединил в себе криминальный и больничный процедурал: после злоключений в пилотном эпизоде главная героиня попадает в специальную комиссию по расследованию врачебных ошибок, которая будет в каждой серии разбирать новое дело. Заявка крепкая, однако топит сериал стандартный для контента канала «Россия 1» седативный вайб. «Эпикриз» призван не будоражить, как «Доктор Хаус» или «Больница Питт», а усыпить после нервного рабочего дня — и с этим справляется на пять с плюсом. Немного оправдывает его существование призыв не вешать всех собак на врачей — создатели ради этого даже пробивают четвертую стену в финале пилотной серии. Вот только Анне Кузнецовой удалось сформулировать похожую мысль в «Дыши» и без помощи резонерства. В.Г.
«Гудовы», реж. Дмитрий Дьяченко, Дмитрий Грибанов
Найскор от телеканала СТС несколько приторный и сахарный, но способный показать и зубы, недаром ведь у одного из его режиссеров, Дмитрия Дьяченко, в фильмографии добрая киносказка «Чебурашка» сочетается с суровым сурвайвлом «Бешенство». По сюжету детдомовец Матвей (Влад Прохоров) соглашается выкрасть документы у отца семейства Гудовых Сергея (Алексей Розин), а будучи застуканным на месте преступления, притворяется его неизвестным сыном, чему Гудов, грезящий об отпрыске, только и рад, а вот его семья — жена и дочь на выданье — не очень. Так что теперь главному герою, как эквилибристу, придется балансировать между Сергеем и его двоюродным братом Семеном (Павел Майков) — криминальным воротилой, который выступил заказчиком Матвея и который грозится раскрыть прикрытие парня, если он не выкрадет для него те самые документы. Словом, шекспировские страсти. Лес пошел на Дунсинан. Е.Т.
«Сокровища скифов», реж. Евгений Бедарев
Все, к чему прикасается телеканал «Рен ТВ», превращается в «Военную тайну» — не стал исключением и сериал «Сокровища скифов», который позиционируется как наш ответ «Индиане Джонсу»», «Ларе Крофт» и «Сокровищу нации», хотя на деле он недалеко ушел от «Скалолазки и Последнего из седьмой колыбели». Так, археолог Катя Егорова (Линда Лапиньш) отправляется вместе со своим одаренным и заикающимся сыном Колей (Савелий Кудряшов) в экспедицию на Алтай, где они окажутся втянуты в приключения, связанные с мистическим золотым поясом скифов, за которым также охотится бизнесмен Тихомиров (Виталий Кищенко), черный копатель Саша (Артем Крылов) и муж Кати Вадим (Денис Никифоров). Экшна в первой серии, скажем прямо, было мало, а вот развесистого кринжа — навалом, так что есть веские основания полагать, что это не тот сериал, который оставит глубокий след в истории. Е.Т.
«Я свободен», реж. Глеб Орлов
Мужчины говорят, что у них нет депрессии, а потом снимают сериал про несчастного скуфа Сергея (Александр Робак), которого не повышают на работе, а затем он узнает, что жена (Ирина Пегова) изменяет ему с начальником. Жизнь кончена, мужчина идет глушить печаль алкоголем, немножко стендапит и знакомится с барменшей (Ксения Гусева), которая является олицетворением тропа maniac pixie dream girl. Тут-то Сергей понимает, что, как пел Кипелов, он свободен! Новый продюсерский проект Сергея Светлакова, который поставил режиссер фильма «Наша Russia. Яйца судьбы» Глеб Орлов, — явно с оглядкой на «Красоту по-американски». На самом деле это тот случай, когда из первой серии получилась законченная и смешная короткометражка, снимать продолжение к которой — только ее портить. Е.Т.
«Бараньи бега», реж. Рашид Юсупов
Не кино, а немного КВН, особенно учитывая то, что режиссер Рашид Юсупов до этого выступал в кавээновской команде «Махачкалинские бродяги», но чего не отнять у этого дагестанского пилота, так это лихости. В стартовом эпизоде флотским узлом оказались связаны несколько персонажей. Братья Курамагомедовы, которые везут краденых баранов из аула в отель, а оказываются на киноплощадке. Поджидающий их в засаде сержант полиции. Владелец этого отеля, из кожи вон лезущий, чтобы его бизнес не прикрыли. И российский программист с агентом ЦРУ, которые выпали из самолета вместе с сумкой, полной денег. Кто из этих персонажей главный герой — совершенно непонятно, да и неважно. Уровень безумия настолько зашкаливающий, что некогда задавать вопросы. Можно сказать одно: авторы «Бараньих бегов» работают неровно, зато с полной отдачей. Е.Т.
«Дальнобойщица», реж. Георгий Даниелянц
У дальнобойщика Вити (Владимир Епифанцев) буквально отвалилась попа, потому что он сел в кастрюлю с вареньем. И тогда его жена, домохозяйка Валя (Анна Уколова), сама решает сесть за баранку КамАЗа, оставив на супруге хозяйство и троих детей, ведь до этого не ценящий ее мужчина утверждал, что заниматься домом — плевое дело. Редкий ситком ТНТ, который борется со стереотипами, а не работает на их укрепление, за что заслуживает умеренной похвалы. Самое же смешное в первой серии, что когда мы видим детское фото Вали с батей, то ее отец выглядит так, словно нейросеть сгенирировала Владимира Гостюхина из «Дальнобойщиков». Учитывая то, как часто российские киношники любят прибегать к услугам ИИ, так оно, скорее всего, и было. Екарный бабай! Е.Т.
«Жизнь заново», реж. Александр Богуславский
40-летний врач Дима (Александр Яценко) упустил все шансы в жизни: жена (Карина Разумовская) его бросила, в профессии он успехов не добился, в ближайшем будущем — проблемы со здоровьем из-за любви к дешевому алкоголю. Психанув на встрече выпускников от достижений однокурсников, он получает кулаком в рожу и отправляется на МРТ-обследование. Однако там происходит странное: у аппарата случается короткое замыкание, а Дима возвращается в свои студенческие годы. Теперь у него молодого (Антон Шаврин) есть шанс все исправить, однако вскоре он понимает, что не от всего в своей прежней жизни ему хотелось бы избавиться.
«Жизнь заново» начинается как сиквел «Аритмии», но довольно быстро превращается в ностальгический трип по началу нулевых. Карамельный Санкт-Петербург прошлого снят с эйфорией подростка, переевшего сникерсов, — и в этой лихорадочной энергии есть что-то по-своему обаятельное. Но хватит ли ее на долгой сериальной дистанции? Ведь подобный сюжет не предполагает особых сюрпризов — развязка очевидна и без путешествий во времени. Правда, одним творческим решением создатели сериала уже удивили: вместо попсового «Питер FM» они поставили в кадр куда более нишевую «Прогулку» Алексея Учителя. Насмотренность уважаем. В.Г.
«Красота», реж. Сарик Андреасян
На излете СССР прогрессивная директорша Дома культуры Вера (Екатерина Стулова) решает провести первый в стране конкурс красоты. Инициатива предсказуемо встречает сопротивление на местах: кому-то в предстоящем мероприятии мерещится разврат и прочие непотребства. Однако завороженная западными показами мод Вера видит в конкурсе трамплин для советских женщин, который поможет им оторваться от бытовой неприглядности позднесоветских гендерных ролей.
Раз в год и палка стреляет — а Сарик Андреасян снимает сравнительно сносный сериал. От «Красоты», конечно, веет узнаваемой фанерностью андреасяновского кинематографа, однако на этот раз маэстро сделал правильную ставку, выбрав на главную роль Стулову, и ему откровенно повезло со сценарием, блещущим какой-никакой идеей. Синопсис обещает захватить и постсоветскую эпоху, так что «Красота» создает интригу сразу на двух уровнях: справится ли героиня-идеалистка с вызовами времени и не свалится ли сериал в патриархальную мизогинию. Пожелаем капитану этого самолета красивой посадки. В.Г.
«Фестиваль», реж. Алексей Камынин
Идеальная точка для «Пилота» в этом году: сериал Алексея Камынина («Хандра») про кинофестиваль, который закрывал конкурсную программу. Конечно, от этого мероприятия немножко веет междусобойчиком — и, разумеется, это никакая не «Киностудия» (просто в силу того, что у нас нет такой киноиндустрии, как в Голливуде), но в идее сделать комедию про провинциальный фестиваль «Сиб-Раб-Фест», которая потихоньку мутирует в хоррор, определенно что-то есть. Так, московские и местные организаторы встречаются в какой-то подсобке накануне открытия киносмотра, чтобы выяснить, что ничего, как бы это помягче сказать, не готово. Солируют Даниил Воробьев и Михаил Тройник, которые играют поссорившихся друг с другом продюсера и артхаусного режиссера, пиарщица в душераздирающем исполнениии Софьи Лебедевой и популярные телеграм-кинокритики Артем Ремизов и Алексей Черников в роли более-менее самих себя. Под занавес еще появляется режиссер Клим Шипенко, а заканчивается пилот таким клиффхэнгером, что, право слово, жаль, если не будет продолжения. Е.Т.
«Джайв», реж. Данил Чащин
После финала чемпионата спортивных танцев происходит событие сейсмического масштаба (по меркам этого небольшого мирка): бессменный чемпион (Анар) объявляет, что сваливает в Лондон. Теперь на первое место претендуют все вчерашние неудачники. Однако уставший от безразмерных амбиций своих подопечных тренер (Антон Васильев) делает ставку на талантливого парня (Давид Сократян), сбежавшего из родного киргизского аула ради танцев.
Это уже второй сериал Okko про танцы — впереди нас еще ждет режиссерский дебют Мигеля «Искусство падения». Но если последний гарцует куда-то в сторону вычурного арт-кино, то «Джайв» — штука более конвенциональная и внятная. Правда, достигает она этого за счет легко узнаваемых сценарных решений, от которых кто-то моментально заскучает. Впрочем, с появлением в сюжете киргизского самородка становится поинтереснее — не только из-за того, что это относительно свежий прием, но и благодаря мягкому обаянию Сократяна. В любом случае если вы любите производственные драмы про людей с интересными профессиями, то «Джайв» с его мелодраматическим накалом и недурным актерским составом — далеко не худший из вариантов. В.Г.
«Клятва Гиппократа», реж. Никита Андриенко
Самоуверенный хирург Виктор (Константин Белошапка) в первый же день на работе решается на непозволительную наглость: дает помешанному на порядке главврачу (Павел Деревянко) правильный совет во время операции. За нарушение субординации его отправляют на самое дно больничной иерархии — в карету скорой помощи.
Комедийный сериал ТНТ, прямо скажем, не поражает воображение оригинальностью: все его элементы будто подсмотрены откуда-то еще. Однако он так ладно и бодро собран, что на его относительную банальность попросту некогда жаловаться: 20 минут пилотного эпизода пролетают как пять. Мы еще по «Тысяча „нет“ и одно „да“» знали, что артисту Белошапке идут роли обаятельных засранцев, а идеологическое противостояние его импульсивного и на самом деле идеалистически настроенного героя с главврачом Деревянко, ставящим правила выше человеческих жизней, обещает какую-никакую интригу. В.Г.
«Вор в загоне», реж. Артем Лемперт
Московский психолог-зумер Антон (Денис Власенко), настолько хрупкий, что дунь на него — и он рассыпается, едет со своей беременной девушкой Полиной (Елизавета Кононова) в Усть-Байкальск знакомиться с ее родителями. Те — папа Михаил Петрович (Владимир Вдовиченков) и мама Виктория (Ольга Медынич) — живут за городом и как будто в другом времени, когда девяностые еще не закончились, поэтому ни о какой терапии они и слыхом не слыхивали. Плюс Михаил Петрович оказывается не просто предпринимателем, а грозным главарем местной ОПГ по кличке МихПет, которого, как и Тони Сопрано, одолела тревожность. Панические атаки среди гангстеров уже вроде давно клише, но «Вору в загоне» удается так разыграть эту партию, что этот прием снова становится смешным. А героиня Медынич, у которой везде спрятана алкогольная заначка (как у заведующей женским общежитием в культовом канадском слешере «Черное Рождество»), крадет это шоу не только у гомерически смешного Вдовиченкова (который тут похож то ли на остепенившегося Фила из «Бригады», то ли на Кота из «Бумера»), но и у всех остальных персонажей. Е.Т.
«Ангел», реж. Валентина Власова
ТВ-3 выписал себе пожизненную индульгенцию показом третьего сезона «Твин Пикса», так что ему все можно — особенно такие восхитительно глупые и непреднамеренно смешные сериалы, как «Ангел», похожие на непремиальную продукцию американского телевидения девяностых. Главная героиня — круто сваренная полицейская Рита (Олеся Фаттахова), ее напарник — упавший с небес ангел-хранитель Серафим (Кузьма Сапрыкин), а источником информации в первой серии, например, выступает залитый неоном и окутанный туманом бар «Ночные черти». Словом, это так плохо, что уже хорошо, ведь вайб божественной комедии тут подрезан у «Догмы» Кевина Смита, живущая на берегу полицейская-суицидница — из «Смертельного оружия», а ангел без крыльев — из «Неба над Берлином» Вима Вендерса, его американского ремейка «Город ангелов» с Николасом Кейджем и совсем свежей социальной сатиры «Везунчики» с Киану Ривзом. Если «Ангелу» на протяжении, скажем, 666 серий удастся быть таким же смешным, как стартовый эпизод, то цены ему не будет. Е.Т.
«Второе дыхание», реж. Руслан Братов
Подававший когда-то надежды легкоатлет Илья (Александр Паль) добегался в жизни до того, что собственные родители сдают его в мотивационный центр для избавления от зависимостей. Правда, методы учреждения вызывают много вопросов: люди тут живут по тюремному распорядку и вынуждены соблюдать сомнительные правила (к примеру, стучать друг на друга, описывая проступки на грифельной доске). Илья так жить не намерен и планирует побег.
Иногда в фильмах и сериалах случаются такие моменты, когда ты вдруг понимаешь, что находишься в надежных руках. В случае «Второго дыхания» это происходит почти в самом начале: решивший передохнуть от погони герой Паля говорит себе, что сейчас поймает второе дыхание — и вдруг взмывает в воздух. Уже по дебютному полному метру «Экспресс» было ясно, что у режиссера Руслана Братова все в порядке и с фантазией, и с эффектными киноприемами — а с пилотом «Второго дыхания», усиленным сценарием автора «Мамонтов» Михаилом Чистовым, он и вовсе вслед за героем Паля отрывается от земли. Правда, для этого приходится спуститься в ад: эта кафкианская комедия перевоспитания смешит и пугает примерно в равных пропорциях, особенно когда начинаешь подмечать в сюжете о столкновении личности с насильственным искажением реальности до боли знакомые детали. В.Г.
«Паша», реж. Антон Коломеец, Евгения Тамахина
После неожиданного визита родственников 32-летний Паша (Аскар Ильясов) вынужден съехать с квартиры мамы и отправиться в одиссею по Москве в поисках свободной койки. Наполовину русский, наполовину узбек — сегодня он почувствует свою неприкаянность с особенной силой.
Неожиданно светлая, несмотря на завязку, и очень смешная трагикомедия с выдающейся по меркам отечественного кино репрезентацией. Пока сосед по конкурсу расистский «Капитан Туман» насилует бородатые анекдоты про чукч, «Паша» обнаруживает много забавного и неожиданного просто за счет деликатной чуткости к своему небелому герою. Впрочем, если вам это важно, то «Паша» не сводится только к осуждению бытового расизма. К его герою, потерянному и неловкому обладателю размытой идентичности, легко почувствовать что-то родственное, будучи любого происхождения. Атомизация жизни в плавильных котлах больших городов заставляет нас всех чувствовать себя своим среди чужих и чужим среди своих — так что для многих выбор такого героя может показаться всего лишь способом сгустить знакомое состояние отчуждения, от которого не застрахованы представители любой национальности. В.Г.
«Трудный ребенок», реж. Владимир Болгов, Велимир Русаков, Никита Зубков
Неудачно сделав сальто после забитого гола (его, кстати, отменили из-за офсайда), футболист Фил (Геннадий Блинов) травмирует ногу и вынужден вернуться к работе по профессии — учителем истории. Но и в школе горе-спортсмен тоже надолго не задерживается из-за гоповатой манеры воспитания. Желая заработать на операцию, он вместе со своим недалеким корешем Дэном (Илья Макаров) крадет не ту машину — и попадает в орбиту местного криминального воротилы Лемура, повернутого на советской идеологии (Александр Робак в гриме Марлона Брандо и сталинском кителе). Тот отдает Филу на воспитание своего сына Макара (Борис Дейков), отбитого 13-летнего «личинкуса», который уже отправил в реанимацию не одного педагога.
Ничто не готовило к тому, что «Трудный ребенок» окажется настоящей бомбой: ни отсылающее к древней комедии название, ни описание сюжета, словно собранного в конструкторе из знакомых деталей, ни послужной список создателей. Бог знает, как именно сценаристы тээнтэшного ситкома «Патриот» Леонид Коньшин и Сергей Андриянов нашли это в себе, но им вместе с режиссерами Владимиром Болговым, Велимиром Русаковым и Никитой Зубковым удалось воссоздать юмор культовых «ДМБ» и «Даун Хауса». Ладно еще, что язык сериала тоже построен на скачках между высоким и низким стилем речи, слегка заторможенном ритме диалогов и контрасте между невозмутимостью подачи и абсурдностью реплик, — плотность мощнейших панчей в первых двух сериях как минимум не уступает классике. Даже если «Трудный ребенок» и сдуется сразу после них, то его старт все равно будет заслуживать отдельного места в зале славы российских сериалов. Цитируя звучащую здесь рефреном песню Нинтендо, это «пуля навылет». В.Г.