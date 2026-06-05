Выше риск, больше куш: инвеступравляющие проверяют сюжеты финансового кино на прочность

Это очень дорогая форма доверчивости: как только инвестор начинает путать чужую уверенность с аналитикой, он перестает принимать решения и просто финансирует чью-то прибыль. Профессионалы не вписываются в такие сюжеты, потому что у них есть вредная привычка задавать вопросы до сделки, а не после убытка: мы всегда знаем, что именно покупаем, почему это должно стоить дороже и кто будет покупать у нас потом.