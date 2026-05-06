Первые видео из серии «ВТБ — это классика» банк представил в сентябре 2024 года. По задумке в них показывали альтернативный счастливый финал классических литературных произведений: в решающий момент героев поддерживал ВТБ.
Для видео первого сезона вдохновлялись именно русской классикой. Работать над роликами приглашали известных кинематографистов, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин и Антон Мегердичев. Всего за сезон вышло 17 роликов, в том числе по мотивам романов «Преступление и наказание», «Обломов» и «Мастер и Маргарита».
Второй сезон кампании стартовал в апреле 2026-го. Теперь ВТБ предложит свой взгляд уже на мировую литературу. В первом ролике шоураннер и режиссер Яна Завьялова обратилась к повести «Знак четырех» Артура Конан Дойла. По традиции сюжет обретает счастливый финал, а индийский колорит подчеркивает присутствие банка в этом регионе на протяжении 20 лет.
Оператором-постановщиком выступил Игорь Гринякин. В роли Шерлока Холмса появился Артем Ткаченко, доктора Ватсона сыграл Станислав Беляев, а Мэри Мортсен — Екатерина Ильина. В роли самого себя появился член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
«Мы обращаемся к классической литературе в моменты сильных чувств — когда ищем опору или пытаемся разобраться в себе. Она точнее отражает человеческую природу, особенно в необычных ситуациях. Для первого сезона мы выбрали 17 произведений русской литературы. Новая кампания покажет в классике не только вечные ценности, но и современные истории успеха. Рассчитываем, что ролики вызовут яркие эмоции и вдохновят на перечитывание или знакомство с любимым мировым наследием», — говорит Яна Завьялова.
К старту сезона ВТБ попробовал новый формат и выпустил в своих соцсетях короткие интервью с режиссером и актерами, которые работали над первым роликом. В беседе Артем Ткаченко и Станислав Беляев вживаются в роль, шутят, вспоминают, как готовились к съемкам, и рассказывают, что классика значит для них. А Яна Завьялова делится подробностями о работе над проектом. Все как перед большой голливудской премьерой.
По ее словам, уникальность серии — в ее многофункциональности. Это и реклама, и способ вернуть интерес зрителей к классике, побудить их перечитать любимые произведения. Задача непростая: несмотря на то что к съемкам подходили как к кинопроцессу, работать пришлось в крайне сжатые сроки, а главное — в рамках очень ограниченного хронометража.
«Самое сложное — действительно уместить все произведение. Например, когда Мэри рассказывает Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону о своей проблеме, мы должны уже заложить интерес доктора Ватсона как персонажа к Мэри, — говорит Яна. — У нас на это есть две секунды!»
Вспоминая первый сезон, своими любимыми Завьялова называет ролики по мотивам «Преступления и наказания», «Бесприданницы» (так как он отсылает не только к литературной классике, но и к классике кино) и «Мастера и Маргариты».