Промо

Знак четырех: что готовит новый сезон проекта «ВТБ — это классика»

4 мин на чтение
Фото: Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
30 апреля стартовал второй сезон кампании «ВТБ — это классика». На телеэкранах появился новый ролик по мотивам повести Артура Конан Дойла «Шерлок Холмс. Знак четырех». Рассказываем, как второй сезон расширит рамки креативной концепции, в чем особенности работы над видео для проекта и какие ролики больше всего запомнились самим создателям.
реклама / Промо
2RanykMYytW

Первые видео из серии «ВТБ — это классика» банк представил в сентябре 2024 года. По задумке в них показывали альтернативный счастливый финал классических литературных произведений: в решающий момент героев поддерживал ВТБ. 

Фото со съемок «Шерлок Холмс. Знак четырех»
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ

Для видео первого сезона вдохновлялись именно русской классикой. Работать над роликами приглашали известных кинематографистов, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин и Антон Мегердичев. Всего за сезон вышло 17 роликов, в том числе по мотивам романов «Преступление и наказание», «Обломов» и «Мастер и Маргарита».    

Второй сезон кампании стартовал в апреле 2026-го. Теперь ВТБ предложит свой взгляд уже на мировую литературу. В первом ролике шоураннер и режиссер Яна Завьялова обратилась к повести «Знак четырех» Артура Конан Дойла. По традиции сюжет обретает счастливый финал, а индийский колорит подчеркивает присутствие банка в этом регионе на протяжении 20 лет. 

1/7
Здесь и далее: фото со съемок «Шерлок Холмс. Знак четырех»
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
2/7
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
3/7
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
4/7
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
5/7
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
6/7
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ
7/7
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ

Оператором-постановщиком выступил Игорь Гринякин. В роли Шерлока Холмса появился Артем Ткаченко, доктора Ватсона сыграл Станислав Беляев, а Мэри Мортсен — Екатерина Ильина. В роли самого себя появился член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«Мы обращаемся к классической литературе в моменты сильных чувств — когда ищем опору или пытаемся разобраться в себе. Она точнее отражает человеческую природу, особенно в необычных ситуациях. Для первого сезона мы выбрали 17 произведений русской литературы. Новая кампания покажет в классике не только вечные ценности, но и современные истории успеха. Рассчитываем, что ролики вызовут яркие эмоции и вдохновят на перечитывание или знакомство с любимым мировым наследием», — говорит Яна Завьялова.

К старту сезона ВТБ попробовал новый формат и выпустил в своих соцсетях короткие интервью с режиссером и актерами, которые работали над первым роликом. В беседе Артем Ткаченко и Станислав Беляев вживаются в роль, шутят, вспоминают, как готовились к съемкам, и рассказывают, что классика значит для них. А Яна Завьялова делится подробностями о работе над проектом. Все как перед большой голливудской премьерой.

По ее словам, уникальность серии — в ее многофункциональности. Это и реклама, и способ вернуть интерес зрителей к классике, побудить их перечитать любимые произведения. Задача непростая: несмотря на то что к съемкам подходили как к кинопроцессу, работать пришлось в крайне сжатые сроки, а главное — в рамках очень ограниченного хронометража. 

«Самое сложное — действительно уместить все произведение. Например, когда Мэри рассказывает Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону о своей проблеме, мы должны уже заложить интерес доктора Ватсона как персонажа к Мэри, — говорит Яна. — У нас на это есть две секунды!»   

Фото со съемок «Шерлок Холмс. Знак четырех»
© Алекс Матухно/Пресс-служба ВТБ

Вспоминая первый сезон, своими любимыми Завьялова называет ролики по мотивам «Преступления и наказания», «Бесприданницы» (так как он отсылает не только к литературной классике, но и к классике кино) и «Мастера и Маргариты».    

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7 702 070 139
Расскажите друзьям