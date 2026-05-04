В «Шурале» мой персонаж сталкивается со сферой, которая ему неподвластна, и в этом его большая трагедия. В женщине, которую он выбрал, которую он пестует и любит, есть часть природы, которая ему непонятна. Связанная со сказочностью, сверхъестественностью. Ему, прагматичному человеку, любящему создавать себе в жизни точки опоры для чувства стабильности, это дико. Я про себя назвал его «человек не к месту». Он оказался не к месту по отношению к ней, к тому миру, в который он вынужденно приходит, к сообществу лесорубов, дикому лесу (хотя персонаж и позиционирует себя как ученый). В этом большой трагизм ситуации. Мы все в той или иной степени стремимся в зону комфорта, и из нее тяжело выходить. Должно произойти что-то серьезное, чтобы мы приняли этот шаг. И я хотел поразмышлять на эту тему с помощью персонажа. Он как бы нелепый, глупый, несмотря на искренние чувства. В общем понимании, он мужчина, но в то же время не способен совершить мужские поступки самостоятельно, а получает указания на них извне. Получилась притчевая история, дающая почву для размышлений. И мне нравится, что в основе роли может лежать что-то действительно сверхъестественное и страшное, а может — просто часть нашей иррациональной природы.