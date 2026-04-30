7 новых жанровых фильмов, благодаря которым вы иначе посмотрите на индийское кино

Если же вам хочется не громкого, а, напротив, максимально тихого и обезоруживающе нежного индийского кино, то лучшего кандидата, чем каннский хит «Все, что нам кажется светом» вам просто не найти. Это история двух медсестер из Мумбаи (Дивья Прабха и Кани Кусрути) и их общей подруги (Чхайя Кадам), которые, устав от тисков кастового общества, решают махнуть за город. Первая половина игрового дебюта документалистки Паял Кападии снята в квазидокументальной манере и в традициях неореализма, основы которого в Индии в свое время заложил классик Сатьяджит Рай. Но стоит героиням оказаться на берегу моря, как постановщица впускает в кадр больше воздуха, убаюкивающего плеска волн, медитативной (в духе Тарковского) атмосферы и щепотку магического реализма. И тогда от фильма начинает исходить не свет даже, а какое-то обволакивающее, умиротворяющее сияние.