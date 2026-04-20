«Грызня-2»: очень звездное, зрелищное и при этом неэффективное продолжение хита от Netflix

Бывали ли в истории телевидения примеры, когда автор сериала демонстрировал столь же глубокое непонимание базовой формулы своего собственного хита? Если вспоминать классические провалы, боль от которых не утихает с годами, — компромиссный второй сезон «Твин Пикса», тонким слоем размазанный третий сезон «Медведя» — то можно говорить лишь о том, что создатели не рассчитали свои силы или стали жертвами внешних ограничений. Шоураннер и режиссер «Грызни» Ли Сон Чжин по всем признакам имел полную творческую свободу (в частности, в этом сезоне выступил соавтором сценария всех эпизодов и постановщиком половины серий), но провалился куда бездарнее, сам того не поняв.