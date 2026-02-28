Кошмар на улице «Крика»: что не так с седьмой частью слешер-франшизы

Будучи когда-то действительно смелым и талантливым сценаристом, Кевин Уилльямсон (помимо оригинальных «Криков», он также написал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» и, например, «Факультет» Роберта Родригеса) в новой части не справился с характерным для франшизы уровнем кэмпа и метарежиссуры, который удавалось выдерживать Уэсу Крейвену и Radio Silence. Он не смог найти не то что верную, а хоть какую-либо внятную интонацию для нового захода в родную гавань. Картина терпит неудачу едва ли не на всех фронтах: от темпоритма повествования до убийств и, собственно, раскрытия личности (или личностей) убийцы под маской Гоустфейса.