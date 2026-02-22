50 лучших российских фильмов всех времен: большой опрос «Афиши Daily». Часть 1

«Москва» — это, если угодно, экранизация русской культуры. От Чехова (очевидные аллюзии на «Три сестры») до Сорокина, выступившего здесь соавтором. От классического балета до Десятникова, не только сочинившего свои, но и переосмыслившего советские мелодии. От московских концептуалистов до новых русских. От конца 1990-х — до новой ядерной угрозы. Все, что было в «Москве», изменилось с тех пор. Все осталось на месте.